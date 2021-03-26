ГБУ «Ритуал» готовится ввести россиян в цифровое бессмертие. Первый шаг уже сделан: оцифровано более семи миллионов московских захоронений, а через пару лет к каждому привяжут свой геотег. Это упростит бюрократические процессы и поможет родным усопших. Вот только инициатива не должна оставаться локальной. Для успеха нужно делать это по всей России.

Директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов рассказал «Известиям», что уже сейчас компания оцифровала данные обо всех захоронениях на московских кладбищах — порядка семи миллионов. Раньше вся эта информация хранилась в книгах, доступа к которым вне «Ритуала» не было.

«Семь миллионов покоящихся на некрополях города обрели цифровую вечность», — заявил Екимов.

Вскоре каждой могиле планируют присвоить геотег, затем — привязать базу данных к порталу mos.ru, где жители столицы смогут получить доступ к цифровым версиям захоронений. По словам Екимова, вся информация будет в открытом доступе, а уже привычные ритуальные услуги станут доступны для заказа онлайн — от получения разрешения на захоронение до благоустройства могилы.

Перестать плодить кладбища

Отношение к подобной инициативе в ритуальном бизнесе положительное: общее мнение в основном приходит к тому, что цифровизация кладбищ нужна и даже давно напрашивалась. Историк похорон, старший экскурсовод Новосибирского историко-художественного музея мировой погребальной культуры Михаил Питателев объяснил «360», что начало работ по цифровизации важно, так как в будущем позволит сделать общую базу захоронений в масштабах страны.

Причем первые оцифрованные могилы появились еще в середине нулевых. Попытки создать полноценные базы данных оцифрованных захоронений были, например, в Магнитогорске. Но из-за дороговизны и единичности инициативы глобальных проектов так и не случилось.

Одна из главных целей цифровизации, уверен председатель Профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев, — это сокращение количества новых кладбищ в России. По его словам, в России существует огромная проблема того, что площади кладбищ, крематориев и колумбариев бесконечно увеличиваются. В интервью «Известиям» Артем Екимов рассказал как минимум о трех новых кладбищах — Ястребковском, Домодедовском и «Новых Березках».

При этом для государства и людей, уверен Авдеев, выгоднее остановиться, так как расходы на строительство, благоустройство и содержание кладбищ с каждым годом только растут.

То есть это не только деньги, это и электричество, и вода, и труд человеческий… Все это мы забираем у социальной сферы — из образования, здравоохранения, то есть из реальной жизни Антон Авдеев.

«Оцифровка нужна для того, чтобы мы могли хоронить своих близких только в могилы ранее умерших родственников, чтобы не расширять дальше территории. Тогда это приносит экономический эффект, но скажется он в следующих поколениях. Мы реализуем то, что у нас в Конституции написано: чтится память предков», — объяснил он.

«Платная парковка вашего дедушки»

Авдеев уверен, что сейчас любая оцифровка захоронений в первую очередь направлена на то, чтобы найти бесхозные могилы. Из-за того, что земля для новых кладбищ в черте городов заканчивается, в Россию может прийти европейская система захоронения, при которой участок под могилу арендуют на определенный срок. Если родственники не захотят его продлевать, останки выбросят, а саму землю отдадут в аренду другим людям.

У нас традиционно места захоронения предоставляются усопшему, мы как общество гарантируем ему погребение. А в западной системе не так: они предоставляют место аренды платежеспособному потребителю. Это как платная парковка вашего дедушки Антон Авдеев.

Юрист Елизавета Потемкина объяснила «360», что сегодня оказание ритуальных услуг в России регулируется органами местного самоуправления. Пока возможности изъять могилу, как это делается в некоторых зарубежных странах, у нас в стране нет.

Однако существует процедура признания могилы брошенной, если за ней не ухаживают более 20 лет, а сведения об ответственном за захоронение отсутствуют. Если специальная комиссия признает «брошенный» статус, муниципалитет может использовать участок «для захоронения на общих основаниях».

В «Ритуале» же пояснили «360», что даже заброшенные могилы сегодня не вводятся в повторный оборот, а «существуют до бесконечности».

Память поколений

В будущем, уверен Авдеев, цифровизация и оптимизация захоронений может иметь положительный экономический эффект. Но для этого инициатива должна распространиться на всю страну, а право участия должно быть не только у отдельной организации, но и у всех желающих. В том числе за пределами России, ведь в странах бывшего СССР захоронено огромное количество наших соотечественников. От государства же потребовалась бы только единая программа, завязанная на сайт госуслуг.

«Самое сложное — это набивать фамилии, имена, отчества, данные все. Эта работа могла бы быть сделана силами населения, тогда бы была единая база на страну в единых программных решениях», — объяснил он.

Михаил Питателев добавил, что для родственников усопших такой проект имел бы колоссальное значение. Ведь многие люди меняют место жительства не только в рамках городов, но и стран. Но даже находясь далеко от места захоронения, люди могли бы заказывать уборку и уход за могилой, отслеживать судьбу захоронения даже издалека. Для этого нужно будет лишь привязать сервис к электронному документообороту.

Есть такое выражение, что самое дорогое для нас — это наши усопшие. И если мы сохраняем о них память, мы сможем лучше знать свою историю — не в обобщенных фразах, а в конкретных судьбах Михаил Питателев.

С помощью оцифровки захоронений люди могли бы находить своих родственников, расширять свои знания о генеалогии рода. В ГБУ «Ритуал» пояснили «360», что до конца 2021 года планируют открыть для пользователей доступ к поиску по оцифрованной базе по фамилиям.

«Зачастую, когда у человека умирает близкий, он не сразу может вспомнить, на каком кладбище есть родственное захоронение, или найти родственников, о которых знает, но не у кого узнать, где они захоронены. Только благодаря оцифровке эту информацию можно будет легко найти», — заявили в пресс-службе.

Более того, Питателев отметил, что из-за мировых войн, революций, репрессий и голода мы утратили множество кладбищ, по которым можно было бы лучше понять пути нашей истории. Сейчас россияне могут получить шанс не допустить подобного в будущем и действительно увековечить память о тех, кого потеряли.