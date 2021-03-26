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    26 марта 2021, 11:27

    Кладбища России начнут переводить в онлайн. «Цифра» — путь к бессмертию и новым землям

    Ольга Нижельская, Татьяна Струкова

    ГБУ «Ритуал» готовится ввести россиян в цифровое бессмертие. Первый шаг уже сделан: оцифровано более семи миллионов московских захоронений, а через пару лет к каждому привяжут свой геотег. Это упростит бюрократические процессы и поможет родным усопших. Вот только инициатива не должна оставаться локальной. Для успеха нужно делать это по всей России.

    Кладбища России начнут переводить в онлайн. «Цифра» — путь к бессмертию и новым землям

    Директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов рассказал «Известиям», что уже сейчас компания оцифровала данные обо всех захоронениях на московских кладбищах — порядка семи миллионов. Раньше вся эта информация хранилась в книгах, доступа к которым вне «Ритуала» не было.

    «Семь миллионов покоящихся на некрополях города обрели цифровую вечность», — заявил Екимов.

    Вскоре каждой могиле планируют присвоить геотег, затем — привязать базу данных к порталу mos.ru, где жители столицы смогут получить доступ к цифровым версиям захоронений. По словам Екимова, вся информация будет в открытом доступе, а уже привычные ритуальные услуги станут доступны для заказа онлайн — от получения разрешения на захоронение до благоустройства могилы.

    Перестать плодить кладбища

    Отношение к подобной инициативе в ритуальном бизнесе положительное: общее мнение в основном приходит к тому, что цифровизация кладбищ нужна и даже давно напрашивалась. Историк похорон, старший экскурсовод Новосибирского историко-художественного музея мировой погребальной культуры Михаил Питателев объяснил «360», что начало работ по цифровизации важно, так как в будущем позволит сделать общую базу захоронений в масштабах страны.

    Причем первые оцифрованные могилы появились еще в середине нулевых. Попытки создать полноценные базы данных оцифрованных захоронений были, например, в Магнитогорске. Но из-за дороговизны и единичности инициативы глобальных проектов так и не случилось.

    Одна из главных целей цифровизации, уверен председатель Профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев, — это сокращение количества новых кладбищ в России. По его словам, в России существует огромная проблема того, что площади кладбищ, крематориев и колумбариев бесконечно увеличиваются. В интервью «Известиям» Артем Екимов рассказал как минимум о трех новых кладбищах — Ястребковском, Домодедовском и «Новых Березках».

    При этом для государства и людей, уверен Авдеев, выгоднее остановиться, так как расходы на строительство, благоустройство и содержание кладбищ с каждым годом только растут.

    То есть это не только деньги, это и электричество, и вода, и труд человеческий… Все это мы забираем у социальной сферы — из образования, здравоохранения, то есть из реальной жизни

    Антон Авдеев.

    «Оцифровка нужна для того, чтобы мы могли хоронить своих близких только в могилы ранее умерших родственников, чтобы не расширять дальше территории. Тогда это приносит экономический эффект, но скажется он в следующих поколениях. Мы реализуем то, что у нас в Конституции написано: чтится память предков», — объяснил он.

    «Платная парковка вашего дедушки»

    Авдеев уверен, что сейчас любая оцифровка захоронений в первую очередь направлена на то, чтобы найти бесхозные могилы. Из-за того, что земля для новых кладбищ в черте городов заканчивается, в Россию может прийти европейская система захоронения, при которой участок под могилу арендуют на определенный срок. Если родственники не захотят его продлевать, останки выбросят, а саму землю отдадут в аренду другим людям.

    У нас традиционно места захоронения предоставляются усопшему, мы как общество гарантируем ему погребение. А в западной системе не так: они предоставляют место аренды платежеспособному потребителю. Это как платная парковка вашего дедушки

    Антон Авдеев.

    Юрист Елизавета Потемкина объяснила «360», что сегодня оказание ритуальных услуг в России регулируется органами местного самоуправления. Пока возможности изъять могилу, как это делается в некоторых зарубежных странах, у нас в стране нет.

    Однако существует процедура признания могилы брошенной, если за ней не ухаживают более 20 лет, а сведения об ответственном за захоронение отсутствуют. Если специальная комиссия признает «брошенный» статус, муниципалитет может использовать участок «для захоронения на общих основаниях».

    В «Ритуале» же пояснили «360», что даже заброшенные могилы сегодня не вводятся в повторный оборот, а «существуют до бесконечности».

    Память поколений

    В будущем, уверен Авдеев, цифровизация и оптимизация захоронений может иметь положительный экономический эффект. Но для этого инициатива должна распространиться на всю страну, а право участия должно быть не только у отдельной организации, но и у всех желающих. В том числе за пределами России, ведь в странах бывшего СССР захоронено огромное количество наших соотечественников. От государства же потребовалась бы только единая программа, завязанная на сайт госуслуг.

    «Самое сложное — это набивать фамилии, имена, отчества, данные все. Эта работа могла бы быть сделана силами населения, тогда бы была единая база на страну в единых программных решениях», — объяснил он.

    Михаил Питателев добавил, что для родственников усопших такой проект имел бы колоссальное значение. Ведь многие люди меняют место жительства не только в рамках городов, но и стран. Но даже находясь далеко от места захоронения, люди могли бы заказывать уборку и уход за могилой, отслеживать судьбу захоронения даже издалека. Для этого нужно будет лишь привязать сервис к электронному документообороту.

    Есть такое выражение, что самое дорогое для нас — это наши усопшие. И если мы сохраняем о них память, мы сможем лучше знать свою историю — не в обобщенных фразах, а в конкретных судьбах

    Михаил Питателев.

    С помощью оцифровки захоронений люди могли бы находить своих родственников, расширять свои знания о генеалогии рода. В ГБУ «Ритуал» пояснили «360», что до конца 2021 года планируют открыть для пользователей доступ к поиску по оцифрованной базе по фамилиям.

    «Зачастую, когда у человека умирает близкий, он не сразу может вспомнить, на каком кладбище есть родственное захоронение, или найти родственников, о которых знает, но не у кого узнать, где они захоронены. Только благодаря оцифровке эту информацию можно будет легко найти», — заявили в пресс-службе.

    Более того, Питателев отметил, что из-за мировых войн, революций, репрессий и голода мы утратили множество кладбищ, по которым можно было бы лучше понять пути нашей истории. Сейчас россияне могут получить шанс не допустить подобного в будущем и действительно увековечить память о тех, кого потеряли.