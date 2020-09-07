Кивает головой на камеру и зарабатывает миллионы. Кто такая Белла Порч, и как она стала звездой TikTok?

Американка филиппинского происхождения Белла Порч стала суперзвездой TikTok благодаря видео, на котором кивает в такт песне M to the B. Пока хейтеры недоумевают, как можно ставить рекорды по просмотрам с таким контентом, 19-летняя Порч зарабатывает миллионы. Чем поклонники объясняют популярность Беллы?

На официальный аккаунт Порч в TikTok подписаны без малого 15 миллионов человек. Для сравнения у Ольги Бузовой в этой же социальной сети — более пять миллионов подписчиков. Такую широкую популярность к Белле пришла после видео, опубликованного 18 августа. На нем девушка качает в такт музыке и повторяет слова песни. За несколько недель оно набрало порядка 300 миллионов просмотров. Это один из рекордов для соцсети.

После оглушительного успеха ролика Порч продолжила записывать такие же видео, где она делает простейшие движения под музыку. Они также набрали десятки миллионов просмотров.

При этом за свои ролики 19-летняя девушка получает неплохие деньги. Поскольку у Беллы большое количество подписчиков в TikTok, по подсчетам пользователей, за самое обычное видео Порч получает в районе семи миллионов рублей.

Также у Беллы есть почти два миллиона подписчиков в ее аккаунте в Instagram, поэтому и там она, вполне вероятно, получает приличные деньги от рекламодателей. При этом хейтеры не понимают феномена Порч. Тем временем поклонники девушки отмечают ее необыкновенную мимику и внешность принцессы из картин The Walt Disney Company.

«Да у нее же мимика диснеевской принцессы! Людям нравится такое», — заявил один из пользователей Twitter.

При этом в реальности образ жизни звезды далек от того, какой многие приписывают звездам Сети. Вот уже три года Порч работает в военно-морском флоте США. Последняя из должностей девушки — ветеринар. Живет звезда в штате Гавайи.

О личной жизни и семье девушки практически ничего неизвестно. Правда, 23 августа Порч опубликовала в Twitter текст, где рассказала о депрессии и посттравматическом расстройстве. Это мучает знаменитость вот уже несколько лет. Однако Белла поспешила успокоить фанатов, заявив, что близкие люди всегда готовы ей помочь.

С самого детства Белла увлекалась пением, музыкой и искусством. Более того, она также любила играть в видеоигры и смотреть аниме. Все это находит отражение в ее контенте.