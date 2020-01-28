Китаю до нас, как до Луны. Россия по-прежнему вторая по экспорту вооружений

По оценке ЦАМТО, объем мирового экспорта и импорта обычных вооружений в 2019 году составил минимум 92,041 миллиарда долларов. Этот результат рекордный за первые два десятилетия XXI века. Специалисты Центра анализа подчеркнули, что цифры были вполне прогнозируемыми.

Они объясняются реализацией поставок в рамках «мегаконтрактов», которые подписали Соединенные Штаты Америки с рядом стран Ближнего Востока. Сообщается, что поставки, в первую очередь, ведутся в Саудовскую Аравию. За период с 2016 по 2019 год в мире было экспортировано вооружения почти на 342 миллиарда долларов.

В рейтинге ЦАМТО Россия по объемам экспортированного вооружения по-прежнему занимает второе место. Ей принадлежит 15,4% поставок в мире, что составляет 14,144 миллиарда долларов.

Специалисты Центра анализа отметили, что эти показатели выявлены лишь при учете идентифицированных поставок главных видов вооружения, которое относится к категории обычного по классификации регистра Организации Объединенных Наций. В расчетах лишь частично были учтены работы по поставке запчастей, обслуживанию и ремонту, а также по некрупным контрактам. В случае Российской Федерации «неучтенный» сегмент занимает более 5% от объема экспорта в целом.

Лидером рынка являются США. В 2019 году это государство поставило в другие страны 42,12% от общемирового оружия. Идентифицированный военный экспорт за 12 месяцев составил почти 38,8 миллиарда долларов. Ранее ходили слухи, что Китай обогнал Россию по экспорту вооружений. Данные ЦАМТО эту информацию опровергли. Сообщается, что данные появились на основании отчета СИПРИ (Стокгольмского института исследования проблем мира).

«ЦАМТО не может „предметно“ поспорить с СИПРИ, поскольку ведет подсчет только по экспортным поставкам, а СИПРИ в своих отчетах приводит общий объем производства военной продукции (то есть в совокупности по внутренним и внешним заказам)», — объяснили в Центре.

В материале сказано, что Китай улучшает качество своей продукции, а также снижает цену, если сопоставлять ее со стоимостью оружия, производимого в западных странах.

За последние несколько лет экспорт вооружений из КНР увеличился, но по-прежнему он значительно отстает от Соединенных Штатов и России. Так, в 2017 году военный экспорт Китая не превысил отметку 2,726 миллиарда долларов, РФ же поставила продукции на 15 миллиардов, США — на 35,5 миллиарда. Таким образом, Китай занимает лишь восьмую строчку в рейтинге.

В десятку мировых поставщиков оружия за последние пять лет входят: