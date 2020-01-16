Китайский вирус пневмонии расходится по миру. Российские города готовятся дать отпор

Новый китайский вирус проник в несколько стран — его обнаружили в Японии. Ранее болезнь нашли в популярном у россиян Таиланде. В России уже начали готовиться к болезни. Стоит ли бояться, если собираетесь в отпуск?

Новый тип коронавируса, появившийся в Китае, впервые обнаружили в Японии. Его выявили у 30-летнего китайца, проживающего в префектуре Канагава, сообщило Kyodo News. В январе мужчина вернулся в Японию из поездки в расположенный в Центральном Китае город Ухнань.

Пока случаев вторичной инфекции не было. В Минздраве сообщили, что шансы на то, что инфекция будет распространяться в Японии, невелики. По данным агентства, мужчине стало плохо во время поездки. Однако он принял «какое-то лекарство» и сумел пройти карантинный тест в аэропорту. 10 января его госпитализировали, а 15-го выписали, поскольку жар прошел и остался лишь легкий кашель.

Ранее болезнь проникла в популярный у россиян Таиланд, сообщает Bangkok Post. Ее «привезла» 61-летняя китайская туристка. По словам министра здравоохранения Анутина Чарнвиракула, женщине уже стало лучше, лихорадка прошла и через несколько дней ее выпишут. Как и в Японии, случаев вторичного заражения, даже среди лечащего ее персонала или других пассажиров ее самолета не было.

Россия и СНГ

К болезни подготовились и в России. Так, в международном аэропорту Казани, сообщает «Реальное время», усилили санитарно-карантинный контроль в зоне прибытия. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Марины Патяшиной, пассажирам дистанционно измеряют температуру тела.

«Миграционные потоки очень широкие. Риски завоза инфекции существуют всегда, в этих случаях мы просто усиливаем свою текущую деятельность при въезде зарубежных гостей и по возвращении наших жителей из зарубежных поездок», — сказала Патяшина.

Меры предосторожности приняли и в Казахстане, где после вспышки коронавируса начали контролировать железнодорожное и авиасообщение с Китаем, пишет NUR.KZ. В Хабаровском крае власти предупредили о болезни местных жителей, планирующих поездки в Китай, сообщила kp.ru.

«На сегодняшний день зафиксировали случай завоза вируса из Китайской Народной Республики в Южную Корею. Вероятной причиной заболевания называют контакт со свежими или живыми морепродуктами», — пояснили в пресс-службе регионального Минздрава.

На Украине?

Вспышка коронавируса была зафиксирована на Украине с 30 декабря по 11 января. 59 человек заболели, один скончался. Все они работали или были покупателями рынков, где продавали животных и морепродукты. В частности, в качестве одного из очагов болезни был определен южнокитайский рынок морепродуктов. Скончавшийся пациент был частым его покупателем. Правда, до сих пор неясно, стал ли вирус причиной летального исхода. После вскрытия у мужчины обнаружили опухоль в брюшной полости и хроническое заболевание печени.

Возбудитель нового заболевания пока не выявлен, но уже точно известно, что это не атипичная пневмония, аденовирус или птичий грипп.

Коронавирусы не всегда представляют угрозу для жизни. Но именно они были основой последних крупнейших эпидемий в Китае. Течение новой болезни в чем-то похоже на вирус гриппа H1N1, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром (SARS) — атипичную пневмонию. Которая, появившись в 2002 году в Китае и к июню 2003 года унесла жизни 813 человек.

14 января украинский телеканал ТСН сообщил, что двое жителей Житомира скончались от осложнений гриппа, еще одна пациентка находится в крайне тяжелом состоянии. Речь идет о штамме H1N1, известном как свиной. За три недели в области зафиксировали 17 лабораторно подтвержденных случаев, но медики говорят, их может быть больше.