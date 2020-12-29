Китайский миллиардер и создатель стратегии «Игра престолов» отравлен. Не все верят в версию с «конфликтом на работе»

Основатель игровой империи Yoozoo 39-летний китаец Линь Ци скончался 25 декабря в Шанхае. Его состояние оценивается в 6,8 млрд юаней (1,3 миллиарда долларов, 98 миллиардов рублей). Следствие предполагает, что один из самых успешных предпринимателей игрового бизнеса был отравлен коллегой.

В компании Yoozoo сообщили, что главный исполнительный директор Yoozoo Games умер в больнице после госпитализации, но не указали причины его смерти. Шанхайская полиция считает, что он был отравлен.

Самым известным и популярным продуктом Youzu Interactive Co. стала браузерная стратегия «Игра престолов: зима близко». В сентябре компания заключила со стриминговым сервисом Netflix Inc. соглашение об адаптации научно-фантастического романа «Задача трех тел» китайского фантаста Лю Цысиня. Трилогия стала самой популярной в мире китайской книгой последних лет.

Шоураннерами сериала по стали Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, работавшие над «Игрой престолов». Сценарий должен был написать Александр Ву («Настоящая кровь», второй сезон «Террора»). Автор трилогии «Воспоминание о прошлом Земли» Лю Цысинь и переводчик Кен Лю выступают консультантами.

В книгах рассказывается о первой встрече человечества с инопланетной цивилизацией. История охватывает период от «1960-х годов до пределов Вселенной и самого времени».

Ранее адаптировать трилогию пыталось подразделение YooZoo Pictures — дочерняя компания YooZoo. В сети даже появился концепт-ролик. Команда планировала выпустить 24 эпизода в 2021 году, но вскоре новости о выпуске мультсериала пропали.

Вероятно, после смерти Ци экранизация фантастической саги будет заморожена. Полиция сообщила, что в качестве подозреваемого задержала 39-летнего мужчину по фамилии Сюй.

«После начала расследования выяснилось, что коллега Линя по фамилии Сюй (мужчина, 39 лет) подозревался в совершении крупного преступления. В настоящее время Сюй был задержан в соответствии с законом, расследование продолжается», — сообщили в полиции.

Китайские СМИ уверены, что речь идет о Яо Сюе. Известно, что он руководит телеподразделением компании, отвечающим, в том числе, за съемки сериала.

Линь Ци основал свою компанию еще в 2009 году. Предполагаемый отравитель, его ровесник, пришел туда работать в 2017 году после окончания юридического факультета Мичиганского университета. Он быстро стал руководителем всей франшизы «Задача трех тел». Инсайдеры утверждали, что между мужчинами произошел конфликт, но никаких подробностей не приводилось.

Появилась также информация, что Ци был отравлен с помощью чашки высокоферментированного чая сорта пуэр. Лечивший предпринимателя врач сообщил, что предприниматель поступил с острой болью, у него остановились сердце, но его реанимировали. Мужчина пролежал в больнице две недели, пока не умер на Рождество.

Пользователи китайских соцсетей предположили, что Линь Ци был отравлен по приказу китайских властей, и напомнили, что глава Китая Си Цзиньпин недавно лично отдал распоряжение приостановить размещение акций финансово-технологической компании Ant Group («дочка» Alibaba) на китайском фондовом рынке. Якобы глава концерна Джек Ма позволил себе критику действующей власти, за что и был наказан.

Их оппоненты возразили, что отравленный глава YooZoo не был настолько богат, чтобы обратить на себя внимание или резкую реакцию Пекина.