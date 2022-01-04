Китайские ученые зажгли «искусственное солнце». Они жаждут неограниченной энергии, но экономике это не поможет

Китайские ученые смогли разогреть термоядерный реактор до 70 миллионов градусов по Цельсию. Это в пять раз выше температуры Солнца. Специалисты надеются, что их разработка станет источником безграничной чистой энергии. Успехи китайцев назвали важными для науки, но для экономики они вряд ли окажутся полезными.

Мировой рекорд

Китайские ученые заявили о прорыве на пути к созданию источника чистой термоядерной энергии. Им удалось разогреть экспериментальный реактор до 70 миллионов градусов по Цельсию. При такой температуре установка проработала 17 минут 36 секунд, уточнило издание South China Morning Post.

Речь идет о реакторе Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST). Установка находится в городе Хэфэй провинции Аньхой. EAST к представляет собой установку в форме бублика для магнитного удержания плазмы. Термин «токамак» придумал советский физик Игорь Головин еще в конце 1950-х годов.

Сейчас экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак называют «искусственным солнцем». В своей работе он имитирует реакцию ядерного синтеза, питающую настоящее Солнце. Первый пуск EAST состоялся в 2006 году. Установку построили на основе модифицированного реактора HT-7. Радиус ее внешнего корпуса составляет 1,7 метра.

В мае 2021 года ученым удалось установить первый рекорд. Тогда реактор нагрелся до 120 миллионов градусов по Цельсию, но проработал всего 101 секунду (1,6 минуты).

«На этот раз стабильная работа плазмы продолжалась в течение 1056 секунд при температуре, близкой к 70 миллионам градусов по Цельсию, что заложило прочную научную и экспериментальную основу для строительства термоядерного реактора», — отметил научный сотрудник Института физики плазмы при Академии наук Китая Гун Сяньцзу.

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Ученые считают, что с помощью токамака удастся получить источник неограниченной чистой энергии, так как водород и дейтерий в изобилии присутствуют на Земле. Но для этого необходимо добиться того, чтобы установка могла стабильно работать при высокой температуре длительное время. Эксперимент китайских ученых продлится до июня.

«Повторение ошибок»

Если подходить к проблеме удержания плазмы с научной точки зрения, то эксперимент китайских специалистов оправдан, заявил «360» инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский.

«Единственное, как мне кажется, крайне странно, что примерно с 1960-х годов известна сама концепция токамак, это научное направление сильно политизировано, то есть плодятся какие-то беспочвенные мнения, что это может привести к созданию термоядерной энергетики», — отметил он.

По словам инженера-физика, если речь идет об единичном научном приборе, то его сооружение, эксплуатация и обращение с радиоактивными отходами может осуществляться контролируемо.

Источник фото: wikipedia.org

«Если будут попытки создавать на основе этого отрасль экономики, то я думаю, что мы повторим ошибки, которые были сделаны с развитием традиционной атомной энергетики, основанной на урановом топливе. Здесь катастрофы, сравнимой с Чернобылем невозможны, но в результате работы таких устройств происходит активация, то есть становятся радиоактивными элементы конструкции», — подчеркнул Ожаровский.

Он пояснил, что при активации то, что было не радиоактивным становится радиоактивным из-за нейтронного облучения. Этот процесс уже изучен по предшественникам современных токамаков. Даже если китайцы добьются успеха, то у них не получится получить чистую и дешевую энергию.

«Зря потраченные деньги»

По мнению эксперта, работа над установкой будет требовать огромного вливания денег, которые лучше направить на что-то другое.

«Говорить, что создавать „искусственное солнце“ на Земле со всеми рисками, опасностями, угрозами и радиоактивными отходами и главное расходами в тот момент, когда у нас есть естественное Солнце, которое дает нам достаточно энергии, на мой взгляд, в данном случае нет такой потребности», — заверил Ожаровский.

Инженер-физик добавил, что токамаками занимается уже не первый год целая отрасль ученых. Они зарабатывают на этом проекте, поэтому только выигрывают от экспериментов. Ученые могут преуспеть, но от экспериментальной установки до промышленной еще очень далеко. Плюс нужно будет придумать, как превратить термоядерную энергию, например, в электричество.

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«С эти еще долго можно ковыряться, и там могут быть такие проблемы, о которых мы сейчас и не знаем. До того, как это стало бы технологией, которая начала бы приносить пользу человечеству, еще пройдет довольно много времени. Даже если эта технология состоится, у меня огромное ощущение зря потраченных ресурсов и зря потраченных денег», — заявил Ожаровский.

Причем эксперт отметил, что в научных исследованиях нет ничего плохого. Но если бы все ученые, которые продвигают идею «зажечь солнце» на Земле, занялись совершенствованием солнечных батарей, то всей планете было бы лучше. Полезность для экономики этой установки переоценена, считает Ожаровский, а для науки любая установка полезна. Ученые должны работать над исследованиями, но они должны проводиться в интересах науки.