Китай возвращает ректальные тесты на ковид перед Олимпиадой. Но не для всех

Китай в рамках борьбы с «омикроном» и в преддверии Олимпиады вновь начал брать ректальные мазки на коронавирус. Некоторые полагают, что они эффективнее обычных ПЦР-тестов. По мнению экспертов, это экстремальные меры и вряд ли их применят к спортсменам и другим гостям Олимпиады.

Ректальные тесты

Согласно The Beijing News, на этой неделе не менее 27 человек в многоквартирном доме в пекинском районе Хайдянь сдали ректальные мазки на коронавирус. Власти прибегли к таким мерам из-за того, что в этом районе нашли первого в Пекине пациента с «омикроном».

Из-за приближающейся Олимпиады Китай пытается остановить распространение нового варианта коронавируса как можно быстрее. Ректальные мазки — часть этой борьбы, поскольку власти считают, что они работают эффективнее других.

Для того, чтобы взять ректальный мазок, врачи вводят ватный тампон на 3-5 сантиметров в задний проход и осторожно его вращают. Затем мазок тестируют в лаборатории и анализируют так же, как тесты ПЦР, проводимые на образцах из носа или горла.

Еще в январе 2021 года Global Times писали, что, хотя у большинства людей мазки брали из носа или горла, власти использовали ректальные мазки для «ключевых групп» пациентов, отправленных в карантинные центры, чтобы повысить точность теста.

Профессор микробиологии в Университетском колледже Лондона Джоанн Сантини сказала Insider, что в действиях китайских властей есть смысл, поскольку подобные мазки действительно могут выявить вирус даже в тех случаях, в которых мазки из ротовой и носовой полости не могут.

В то же время даже в Китае эти тесты вызвали споры среди экспертов. Некоторые полагали, что подобное тестирование менее эффективно, чем то, что делается на верхних дыхательных путях. Они также отдавали предпочтение существующим тестам, поскольку большинство людей заражаются вирусом перорально. Инфекционист Юрий Венгеров также заявил «360», что изучение ПЦР из носоглотки и ротоглотки работает гораздо эффективнее.

«Мне кажется, что это уже какой-то выверт. Это выкрутас, который ни в какой стране мира больше не делается», — сказал он.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский наоборот заявил, что такой тест действительно может быть более эффективен, но все равно остался скептичен к подобному способу. По его словам, если обычный ПЦР-тест показал отрицательный результат, то это значит, что человек не выделяет коронавирус при дыхании, кашле и разговоре. Соответственно даже если ректальный тест покажет, что вирус в его организме остался, вероятность того, что человек кого-то сможет заразить, будет ничтожна.

«Это несколько спорно с практической точки зрения. <…> С моей точки зрения, это может походить на гипер-диагностику», — отметил он в беседе с «360».

Предыдущий скандал

К тому же есть еще и этический вопрос. Например, когда в 2021 году Китай начал применять ректальные тесты, это вызвало несколько жалоб со стороны международного сообщества. Япония попросила Китай прекратить брать подобные мазки у их граждан, когда те въезжают в страну. Люди жаловались в посольстве на то, что процедура нанесла им стресс и психологическую боль. Об этом сообщало Би-би-си.

Главный секретарь кабинета министров Кацунобу Като тогда сказал, что неизвестно, сколько граждан Японии прошли подобное тестирование. Он также сказал, что тесты используются для некоторых из тех, кто находится на карантине или въезжает в Китай, отметив, что их использование «не было подтверждено нигде в мире».

Помимо этого некоторые американские СМИ писали о том, что Китай требовал прохождения подобной процедуры от американских дипломатов. Однако власти отрицали эти обвинения.

Олимпиада и «омикрон»

Усиление мер по борьбе с коронавирусом во многом связано и с грядущей Олимпиадой в Пекине. Она должна начаться 4 февраля. Китай планирует создать «замкнутый» пузырь, в котором спортсмены, официальные лица, журналисты и другие причастные к событию люди смогут перемещаться только в пределах определенных мест.

Сейчас все пребывающие в Пекин должны сдать дополнительный тест на коронавирус в течение 72 часов после прибытия в город.

Исходя из последних новостей у некоторых могут возникнуть опасения о том, что иностранным гостям, включая спортсменов, тоже придется сдавать ректальные тесты. Однако эксперты полагают, что это маловероятно. По словам Венгерова, если подобное случится, то многие спортсмены могут отказаться от тестирования по этическим соображениям. Схожую позицию выразил и Вознесенский.

«Если бы китайские власти были настроены на то, чтобы допустить как можно меньше спортсменов и членов делегаций, то тогда вероятно бы и проведение Олимпийских игр было бы под вопросом и не было бы признания всех зарегистрированных в мире вакцин вне зависимости от того, были они одобрены ВОЗ или нет. Здесь я настроен умеренно оптимистично», — сказал он.

В целом Китаю пока удается сохранять относительно низкий уровень заболеваемости. По данным Национальной комиссии здравоохранения страны, 20 января в 31 провинции было выявлено 66 случаев заражения, в результате чего число активных случаев достигло 3297.

В Пекине первый случай заражения «омикроном» обнаружили примерно через неделю после того, как Тяньцзинь, соседний северный город, сообщил о 97 случаях COVID-19. После этого местные власти протестировали на коронавирус все население, а это 14 миллионов человек.

Во многом Китаю удается сохранять хорошую статистику благодаря политике быстрого локдауна при обнаружении небольших кластеров заражения. Например, Сиань, город с населением 13 миллионов человек, закрыли после того, как в период с 9 по 23 декабря там было зарегистрировано около одной тысячи случаев заболевания COVID-19.