Китай снова заподозрили в агрессии. Прозападные СМИ увидели в новом регламенте подготовку атаки против Тайваня

В Китае вступают в силу положения об армейских действиях невоенного характера. Документ регламентирует помощь военных при стихийных бедствиях и других катаклизмах, охрану своей страны и помощь другим странам. Однако сторонники Запада усмотрели в этом подготовку к нападению на Тайвань.

В Китае 15 июня вступают в силу ряд положений об армейских операциях невоенного характера. Подобные миссии предполагают оказание помощи при стихийных бедствиях, гуманитарную помощь населению, охрану и защиту объектов инфраструктуры. Также армия Китая по-прежнему поддерживает мир, защищает национальные суверенитет, безопасность и интересы Китая, сообщил китайский вестник Global Times.

Свод положений подписал председатель КНР, а также глава Коммунистической партии страны и Центрального военного совета Си Цзиньпин. Документ включает шесть глав и 59 статей, в которых собран и обобщен опыт, накопленный в ходе прошлых миссий и практик. Также там перечислены основные принципы работы и дан анализ результатов как военных, так и гражданских исследований.

Ранее Вооруженные силы Китая отлично зарекомендовали себя во время борьбы с пандемией COVID-19, спасали жизни людей во время землетрясений и наводнений. У военных КНР есть хороший опыт работы за рубежом. В этом году они помогали полинезийскому королевству Тонга, которое сильно пострадало от извержения вулкана и цунами.

Также армия КНР довольно регулярно проводит контртеррористические миссии и помогает противостоять пиратству, сопровождая различные суда в Аденском заливе и водах у берегов Сомали. Кроме того, китайские военные выполняют различные миротворческие миссии ООН.

Однако некоторые эксперты заявили, что действия Китая прямо направлены на подготовку к вторжению на остров Тайвань. Финансируемая США «Свободная Азия» заявила, что нападение будет осуществляться под видом «специальной операции». Издание отметило, что новость о подписании Си Цзиньпином регламента появилась сразу после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал к дипломатическому решению угрозы военных действий в Тайваньском проливе.