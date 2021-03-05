Китай пошел на повышение пенсионного возраста. Это признак улучшения качества жизни

Правительство Китая начнет постепенно повышать пенсионный возраст в следующие пять лет. Сейчас для женщин он составляет 55 лет, а мужчин — 60 лет. Власти хотят повысить его до 65 к 2045 году. По словам эксперта, в Китае значительно увеличилась продолжительность жизни и такое решение вполне обоснованно.

Власти решили начать повышать пенсионный возраст в следующей пятилетке из-за того, что Китай уже вступил в стадию старения. Об этом сообщило РИА «Новости».

К концу 2017 года население Китая составило 1,39 миллиарда человек, из которых 240 миллионов старше 60 лет. Это примерно 17,3% от всего населения. Такие показатели не наблюдаются больше нигде в мире, и если с этим ничего не делать, то уже к 2035 году на каждого второго налогоплательщика в Китае будет приходиться один пенсионер. Это неизбежно приведет к дефициту рабочей силы, а к 2050 году число пенсионеров достигнет 487 миллионов — это почти 35% от общего населения.

Пенсионный возраст в Китае устанавливали последний раз в 1978 году. Тогда средняя продолжительность жизни составляла 68 лет, а сейчас она выше 77 лет. Из-за этого пенсионный возраст для мужчин от 60 лет и женщин от 55 стал неактуальным. Власти хотят привести его для обоих полов к 65 годам к 2045 году. Это снимет нагрузку с молодежи, вынужденной содержать своих пожилых родителей, и поможет сгладить проблему с пенсионными долгами в некоторых районах.

Закономерное развитие

Продолжительность жизни людей растет сейчас по всему миру. Об этом заявил аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев. Китай же является второй и самой быстрорастущей экономикой мира. За последние годы у него выросли качество медицинского обслуживания, питания и комфортность жизни.

«Если еще полвека назад Китай был сугубо аграрной и бедной страной с низкими стандартами жизни, то сейчас это вполне современное государство. Если говорить о его мегаполисах, то на их организованность давно с завистью смотрит Европа», — сказал эксперт.

Отсюда ожидаемый рост продолжительности жизни и числа пенсионеров, которых надо кормить. Количество пожилых людей увеличивается, а количество работающих людей — нет. Нагрузка на каждого работающего становится больше. Снижается коэффициент замещения, то есть соотношение пенсии к последней зарплате перед выходом на пенсию. И если не принимать мер, то можно действительно столкнуться с проблемой, когда работающие люди не смогут прокормить выросшую армию пенсионеров.

Вот Китай и пошел на увеличение пенсионного возраста. Коренев также отметил, что Китай сейчас пытается соответствовать европейским стандартам социальной поддержки. И все же ему пока до нее еще далеко, потому что в некоторых странах ЕС, выйдя на пенсию, люди получают сумму, практически равную их последней зарплате.

Будущее Китая

Сможет ли Китай рано или поздно достичь уровня Европы? Об этом судить сложно по нескольким причинам. Во-первых, неизвестно, что будет с самой Европой, где темпы роста сильно притормозились. Во-вторых, сам Китай, хоть и стремительно растет, все еще страдает от сильного давления со стороны США из-за торговых войн. Кроме того, Китай не сможет вечно поддерживать такие высокие темпы роста экономики, потому что это невозможно.

«Тем не менее, по прикидкам специалистов, в ближайшие лет 10-15 Китай по общему объему экономики выйдет на первое место», — отметил эксперт.

Он также добавил, что нельзя забывать о другой проблеме Китая — неравномерном развитии. В больших городах и индустриальном центре все очень современно и хороший уровень доходов. А вот в Центральном и Западном Китае пока еще по большей части аграрное общество.

Сейчас главная цель страны — это как раз подтянуть качество жизни на один уровень. Если предположить, что в ориентиры они взяли себе европейский стандарт жизни, то у страны с населением почти полтора миллиарда людей на достижение этого стандарта уйдет около 15-20 лет.

«Если в мире не произойдет ничего серьезного, то через 15-20 лет Китай легко выйдет на тот уровень, который позволит говорить, что он действительно сравнялся по качеству и жизни, и социального обеспечения с европейскими государствами», — заключил Коренев.

Недавно Китай объявил о победе над крайней бедностью в стране.