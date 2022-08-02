Китай показал мощь своей армии перед визитом Пелоси на Тайвань. Это хвастовство?

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. В Китае ее визит расценили как попытку вмешаться во внутренние дела страны, привели в состояние повышенной боевой готовности армию и стянули силы и военную технику в ближайшую к острову провинцию Фуцзянь. Американцы устроили игру с огнем. И хотя прямого столкновения так и не произошло, власти Китая никогда не бросали слов на ветер.

Пока самолет с Пелоси летел в сторону Тайваня, в соседней с островом провинции Фуцзянь стартовали военные учения. На побережье начали свозить дополнительную военную технику, а в небе появились истребители.

Ближе к Тайваню Китай переместил и баллистические ракеты DF-16: в Сети появились кадры переброски на восток страны пусковой установки. Ракету приняли на вооружение в 2011 году, заменив ей более старые образцы — DF-11 и DF-15.

Диаметр DF-16 составляет 1,2 метра, а масса ее боевой части — 1000-1500 килограммов. Ракета имеет вертикальный запуск и оснащена тремя маневрирующими боеголовками с ядерной, фугасной или суббоеприпасной начинкой. Она способна прорвать системы ПРО наподобие MIM-104 Patriot PAC-3.

Источник фото: Telegram-канал ANNA-News

Из-за ожидаемого визита Пелоси, писала газета China Daily, в море вышли китайские авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун».

Судя по опубликованным в Сети кадрам, Китай к прибытию американской чиновницы на Тайвань приготовился основательно. Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь подчеркнул, что Народно-освободительная армия Китая перешла в состояние повышенной боевой готовности.

Власти Тайваня он уличил в сговоре с «внешними силами» и предупредил о серьезных последствиях принятого решения. Китай пообещал точечные контрмеры, которые пресекут как внешнее вмешательство, так и попытки сепаратистов отторгнуть остров из состава республики.

Преимущество Китая

Угрозы Китая не беспочвенны и вполне ощутимы. Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов в беседе с «360» подчеркнул, что китайское вооружение достаточно современное. Более того, страна не покупает, а производит его самостоятельно.

Бывают нюансы, которые касаются даже не надежности, а длительности работы по количеству моточасов, моторесурсов на единицу техники. Есть какие-то проблемы с концентрационными материалами, они чуть менее надежные, чем наши или американские. Но за счет того, что вооружения много и его могут производить массово, естественно, этот фактор [Китай] несколько нивелирует Владимир Орлов эксперт Центра военно-политической журналистики.

Орлов заметил, что китайские самолеты вполне могут конкурировать с российскими образцами вооружений. Аналогичным образом дело обстоит и с бронетехникой — танками, машинами боевой пехоты, артиллерией.

«Они закрывают у себя полный спектр вооружения — стрелкового, артиллерийского, различных противотанковых систем и ПВО», — сказал эксперт.

Опасность для США

Группировку китайской армии, которая начала учения в провинции Фуцзянь, недооценивать нельзя. Она действительно представляет опасность для американцев, и последние это прекрасно понимают.

«Знают, что китайцы — серьезный противник. Это не та страна, которая была 80 лет назад, когда императорская Япония могла ходить по ней, как захочет. Сейчас такой фокус ни у кого не получится, и Китай даст очень сильный и достойный отпор», — пояснил Орлов.

У Китая, добавил он, меньше ядерного оружия, чем у России и США. Но китайские ракеты способны «достать» до любой точки планеты. И того ядерного боезапаса, которым обладает республика, с лихвой хватит, чтобы Соединенные Штаты перестали существовать.

США понимают, что Китай — серьезный противник, и просто так дергать его за усы — опасное занятие Владимир Орлов.

«Китай, в принципе, более замкнутое в себе государство. Но при этом готовое бороться за то, что считает принадлежащим ему по праву. <…> Когда Китай что-то говорит, это что-то да означает. И люди, которые сейчас противостоят Китаю в США, понимают: Китай просто так политические заявления, причем достаточно громкие, не делает», — обратил внимание Орлов.

Тайвань конкурировать с китайской армией не способен. Те же истребители Mirage 2000, которое сопровождали спецборт правительства США с Нэнси Пелоси на борту, — самолеты прошлого поколения.

«Тайвань — развитое государство, но в плане армии силы [у него] довольно посредственные. Армии Китая и Тайваня — несравнимые вещи, что по классу вооружений, что по современности, что по количеству. Даже если у Тайваня есть французские истребители, американская техника, другое вооружение — это им мало поможет. Китай это сможет, по большому счету, перемолоть достаточно быстро. Шансов у Тайваня противостоять Китаю в одиночку нет никаких», — заключил Владимир Орлов.