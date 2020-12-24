Китай может переманить трудовых мигрантов из России. Рабочему гиганту не хватает рук

В Китае производства начали восстанавливаться после пандемии настолько быстро, что заводам не хватает рабочих рук. Отчасти это вызвано спросом со стороны стран-потребителей, страдающих от COVID-19. Количество заказов все растет, и спрос на рабочую силу достиг рекорда в третьем квартале. Это значит, что в Китай может хлынуть поток сотрудников из других государств. Особенно мигрантов, традиционно работающих в России.

Китаю нужны рабочие

Доля Китая в мировом экспорте выросла более чем на 13% во втором и третьем кварталах, пишет Reuters. Это самый высокий показатель с 2006 года, когда начали собирать такие данные. Борьба других стран с коронавирусом повысила спрос на китайские средства индивидуальной защиты и гаджеты, которые потребовались застрявшим в домах людям. Производство роботов, компьютерного оборудования и интегральных схем в стране в этом году к ноябрю выросло на 22,2, 10,1 и 15,9% соответственно.

Это и породило неожиданно высокие темпы роста производства и как результат — спрос на рабочую силу. Из-за нехватки сотрудников некоторые руководители уже повысили заработную плату на 25% — до 1530 долларов в месяц (115 тысяч рублей по актуальному курсу). В ноябре в промышленном секторе города Цзиньхуа, который включает в себя восточный экспортный узел Иу, было больше людей, чем когда-либо с конца 2017 года.

«В первом полугодии мы уволили около 50 рабочих, а теперь, когда заказы растут, у нас не хватает персонала и мы не можем наращивать производство», — сказал Дэн Цзиньлин, владеющий заводом по производству термосов в Иу. Товар отправляют на Ближний Восток, в США и Европу.

При этом нанять уволенных сотрудников обратно не так просто. Некоторые из них уже нашли работу в других регионах, например у себя дома, и не хотят возвращаться назад накануне новогодних праздников.

По словам Лян Сяолина, генерального менеджера Trinx Bikes, для велосипедной индустрии Китая 2020 год станет лучшим за десятилетие, поскольку потребители за рубежом жаждут физических упражнений и способов избежать использования общественного транспорта.

«Наши производственные мощности были исчерпаны в сентябре и октябре, мы наняли много временных работников, чтобы удовлетворить спрос», — сказал Лян.

На его заводах сейчас работают около 100 временных сотрудников, а также около тысячи штатных.

Чжан Циньмин, владеющий компанией по производству колонок для европейского и американского рынков, рассказал, что сейчас спрос на его продукцию на 25% выше, чем в предыдущие годы. Предпринимателю пришлось оплачивать штатным сотрудникам сверхурочные, чтобы выполнять заказы вовремя. Также он нанял временных работников примерно за 18-19 юаней в час (218 рублей), что на 20% больше, чем у его постоянных сотрудников, работающих полный день. Более того, Чжан арендовал другие фабрики, чтобы справиться с нагрузкой.

Еще одна причина нехватки рабочих — рождаемость. Она ниже, чем в США, уже 30 лет, то есть пошло уже второе поколение с низкой рождаемостью. Это произошло в результате затянувшейся политики «одна семья — один ребенок», рассказал «360» независимый демограф-эксперт Алексей Ракша. Он подчеркнул, что население Китая сейчас очень быстро стареет. В конце концов оно станет очень старым, таким, как, например, сейчас в Японии. Отсюда и проблемы с набором рабочего персонала.

По словам эксперта, если Китай не начнет массово импортировать рабочую силу, то не сможет быть конкурентоспособным на мировом рынке в ряде отраслей и замкнется на собственном спросе. Экономический рост начнет неизбежно замедляться — и страна дойдет до 2-3% в год, как в США. О ежегодном приросте в 7% можно будет забыть.

К тому же производительность труда определяется научно-техническим прогрессом. Как только Китай освоит все новые технологии, его экономический рост будет определяться именно количеством рабочей силы и населения. Население важно не только в контексте рабочей силы, но еще и потому, что оно представляет собой потребителей и определяет размеры внутреннего рынка.

Переманить мигрантов

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев в разговоре с «360» отметил, что Китай достаточно уверенно идет в группу стран, относящихся к высокоразвитым экономикам. Сегодня это государство производит буквально все. Рано или поздно оно должно были выйти на перепроизводство, когда китайцы готовы производить больше, мир готов покупать больше, но не хватает рабочих рук. Это нормальная рыночная ситуация.

По словам Алексея Ракши, Китай уже начал привлекать огромное количество мигрантов из Африки. У китайских властей много разных проектов на материке. Они развивают там инфраструктуру, а взамен импортируют сырье и рабочую силу. Еще в 2009 году в Гуанчжоу было 100 тысяч африканцев. С тех пор их число только выросло.

«Китай будет постепенно перетягивать на себя все потоки миграции. Сперва из Юго-Восточной Азии, что уже происходит, потом из Индии и Африки», — заявил эксперт.

По его мнению, китайская диаспора, расселившаяся по миру в прошлые века, тоже начнет постепенно стягиваться обратно на родину. Все потому, что в Китае уровень жизни выше, чем в большинстве стран, где есть диаспоры. Например, будет поток обратной миграции из Индонезии, Вьетнама и Филиппин.

«Картина меняется. Это раньше США переманивали всех к себе, но со временем я думаю, что Китай станет очень благодатным местом для работы, то есть он начнет переманивать людей к себе», — поддерживает эту мысль Коренев.

Ждать ли оттока рабочих из России?

Ракша отметил, что поток работников из Средней Азии может развернуться от России в Китай, как только там прекратится геноцид уйгуров.

Вот факторы, играющие на стороне Китая против России в плане привлекательности для мигрантов: в валютном выражении зарплата в Китае выше. Инфраструктура лучше. Климат теплее.

А вот факторы, которые Китаю будут мешать: в первую очередь это трудность освоения китайского языка. Под вопросом и отношение местного населения к иммигрантам. Китайцы, как и русские, в основном не любят приезжих.

С учетом всех этих условий работать в Китае все-таки выгоднее. И ситуация так обстоит примерно с 2014 года, когда рубль обвалился против мировых валют.

Алексей Коренев отметил, что пока рабочим из ближнего зарубежья попасть в Россию проще, чем в Китай. К тому же ассимиляция и изучение языка могут усложнить жизнь мигранта. Например, китайские законы кардинально отличаются от европейских, в отличие от российских.

При этом важно понимать, что эти мигранты вопрос нехватки рабочих сил в Китае не решат, потому что требуется гораздо больше людей. Но это в любом случае поможет стране экономически развиваться и расти, подчеркнул Ракша.

Если же говорить о высококвалифицированных специалистах, то Китай уже достаточно богат, чтобы нанимать их в России или Европе, считает Алексей Коренев.

У меня есть знакомые, которые активно сотрудничают с Китаем. Китай легко может нанять хороших специалистов в России, которых не нужно будет обучать. Мы говорим не о разнорабочих, а о специалистах в высокотехнологичных направлениях. Китай сейчас платит приличные деньги Алексей Коренев аналитик группы компаний «Финам».

Другие способы борьбы

Впрочем, решение проблемы кроется не только в мигрантах. По словам Коренева, на самом деле хорошо экономически развита только восточная часть Китая. Центральная и западная части остаются пока отсталыми и аграрными. Теоретически у страны есть возможность черпать оттуда ресурсы, просто обучая людей.

А Ракша настаивает — Китаю нужно срочно отменять всю политику ограничения рождаемости. Необходимо ее стимулировать, а также создать условия для женщин по совмещению работы и воспитания детей. Например, власти могут начать строить детские сады и ясли, создать институт государственных нянь и, возможно, ввести аналог российского материнского капитала. Плоды такой политики дадут результат только через 20 лет, когда эти дети выйдут на рынок труда.

Не стоит также забывать про универсальный способ в виде создания центров изучения языка и культуры в тех местах, откуда Китай собирается импортировать работников.