Китай нуждается в российском газе

Программа Китая, направленная на развитие экономически отстающих регионов страны, не может обойтись без российского газа. В этом направлении перспективной выглядит строительства газопровода «Сила Сибири-2», сообщил заместитель генерального директора Институт национальной энергетики Александр Фролов. Далее — прямая речь собеседника «360».

Реализация проекта «Силы Сибири-2» идет достаточно долго. Ранее этот газопровод назывался «Алтай». Рассматривались два варианта его прокладки трубы. Сейчас, видимо, побеждает тот, который подразумевает ведение трубы, в том числе, по территории Монголии и в Китай. Это действительно очень перспективное направление, оно интересно для российских поставщиков тем, что дает возможность перебрасывать объемы с запада на восток.

Это единственный восточный газопровод, который будет подключен к единой системе газоснабжения Российской Федерации, к той системе, из которой газ идет в экспортные газопроводы, направляющие наше «голубое топливо» потребителям в Европу и Турцию.

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Действительно, сейчас обсуждается контракт, в нем осталось определить последнее: формулу цены. Речь не идет о цене, а формуле, по которой цена будет подсчитываться. Переговоры по газопроводу идут достаточно продолжительный период времени, сейчас создаются условия, чтобы его реализовать. Они заключаются не только в том, что у нас у нас возникли сложности с западными странами, но и в том, что у Китая возникли потребности в трубном газе, учитывая, что мощности по поставкам сжиженного газа нацелены на поставки потребителям, располагающимся вдоль побережья.

Трубопроводные поставки ориентировали на север и северо-запад страны, где строятся подстанции, развиваются промышленные предприятия и в целом реализуется программа увеличения экономической мощи тех регионов, которые отставали от прочего Китая по экономическому развитию.

В целом, если мы посмотрим на показатели Китая, то он увеличил потребление на 40 миллиардов кубических метров, это колоссальная величина. При этом сейчас Китай продолжает демонстрировать рост спроса. Долго затягивать переговоры он не может, потому что этот газ ему необходим.