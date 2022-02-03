Робот-факелоносец и электронный официант. Чем удивил Китай на Олимпиаде

Еще до официального начала зимних Олимпийских игр в Пекине Китай начал удивлять гостей своими технологиями. В Олимпийской деревне и медиацентре людей обслуживают роботы — приносят еду, наливают напитки и угощают мороженым. В России также ведутся разработки в области роботостроения.

Зимние Олимпийские игры в Пекине еще официально не начались, но Поднебесная уже успела всех удивить. Китайцы нашли безболезненный способ ограничить социальные контакты во время пандемии и задействовали роботов.

В Олимпийской деревне еду спортсменам доставляют роботы-официанты. Но высокие технологии не обходятся без курьезов. Робот-доставщик привез ужин российской фигуристке Евгении Медведевой, но отдал ей не всю еду. Девушке пришлось повторно вызвать его, чтобы забрать оставшиеся блюда.

В медиацентре Олимпийских игр робот-бармен разливает напитки журналистам. Для приготовления одного коктейля ему нужно всего 90 секунд. В медиацентре также установили робота-мороженщика.

Роботы были задействованы не только в сфере услуг. Впервые в истории Олимпийских игр робот-трансформер нес факел с олимпийским огнем под водой.

Китай впереди всех?

Демонстрация достижений робототехники может натолкнуть на мысль о том, что Китай продвинулся в этой сфере дальше других стран. Однако не все так просто. Генеральный директор KIKI RoboLab Владимир Венеров рассказал «360», что многие страны имеют достаточно примеров экспериментальных и успешных в плане коммерции разработок. Но в отличие от них Китай не афишировал долгое время свои разработки для внутреннего рынка.

Китай — довольно закрытая страна. Сейчас там будет много всего интересного. На внутреннем рынке активно развиваются сервис робототехники и технологии Владимир Венеров.

Помимо Китая робототехнику активно развивает Япония — как в промышленной, так и в социальной сфере. По словам Венерова, не отстают США и Россия.

Однако развивать эту сферу не так-то просто. По словам генерального директора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, для развития роботостроения нужно иметь собственное производство и большие инвестиции.

«Пока считаю, что не все так просто. Мы видим, что робот от „Яндекса“ доставляет еду, но это узкоспециализированные вещи. На сегодняшний момент использование робота — это в большей степени использование в производствах, где есть опасность для человека и нужна более высокая точность», — рассказал Кусков.

Разработки в России

В России есть несколько интересных и перспективных разработок в сфере роботостроения. Венеров обратил внимание на беспилотные проекты и дроны, а также разработки в области сельского хозяйства. Среди экспериментов компаний — роботы, которые общаются с людьми.

«В МФЦ появляются роботы-помощники, в торговых центрах, есть примеры и роботизированных кофеен, ресторанов в том или ином виде», — рассказал Венеров.

Роботы постепенно станут частью нашей жизни. Венеров напомнил, что 20 лет назад мобильные телефоны были далеко не у всех людей, сейчас же мы не мыслим свою жизнь без смартфонов. Но бояться замены людей машинами не стоит. Процесс внедрения технологий небыстрый, и часть работников сможет адаптироваться или перепрофилироваться.