Запад уверен, что Китай станет изгоем из-за СОVID-19. Все будет наоборот

В Великобритании хотят пересмотреть отношения с Китаем из-за пандемии коронавируса. Страну считают виновной в распространении болезни и хотят наказать. Правительство также думает забрать у Huawei разрешение на установку сети 5G в Британии. Эксперт рассказал «360», что такой исход маловероятен, а пандемия в будущем сыграет Китаю на руку.

Министры и высокопоставленные чиновники Великобритании заявили, что Китаю придется «расплатиться» за то, как он справился со вспышкой коронавируса. А если в КНР не закроют все рынки диких животных, то она рискует стать «государством-изгоем».

«Мы всегда знали, что их рынки дикой природы — это рецепт пандемии. Китай должен немедленно их закрыть. Если они этого не сделают, они по праву станут государством-изгоем», — передают слова одного из министров Mail on Sunday.

Великобритания также считает, что Китай мог занижать показатели зараженных людей. На фоне обострения ситуации некоторые политики настаивают на пересмотре дела Huawei. Ранее Лондон разрешил китайской компании заняться установкой сети 5G в стране.

Доктор политических наук Дэниел Уорнер называет такое поведение продолжением торговой войны.

«Западные политики используют коронавирус как возможность атаковать Китай еще больше. Трамп называет это „китайским вирусом“», — говорит собеседник «360».

И то, что политики регулярно заостряют внимание на китайских рынках диких животных, — это тоже продуманный ход. Никто до конца не уверен в том, откуда именно возник коронавирус. Но именно эта версия формирует враждебное отношение к Китаю. Политики закрепляют в людях расизм и стереотипы. Это все часть торговой войны.

Однако Китай может изменить нарратив истории. По словам доктора Уорнера, жизнь в Ухане постепенно начинает возвращаться в привычное русло. КНР теперь отправляет своих докторов в Италию и работает над своим имиджем в СМИ.

«Представьте, если они начнут отправлять маски и перчатки в США, а потом еще создадут вакцину. Это сразу изменит их образ», — считает собеседник «360».

Впрочем, Китай окажется на вершине и без этого. Пандемия показала, как мир зависим от КНР. Почти все производство держится на этой стране. При этом именно Китай является еще и самым большим закупщиком у других стран. Встал он — встал весь мир. Всем нужна работающая китайская экономика. Люди это очень быстро поймут после окончания пандемии. И это закрепит позиции страны.

«И я не думаю, что другие государства попытаются уменьшить зависимость от КНР. Уже слишком поздно», — добавляет Уорнер.