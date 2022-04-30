Китай борется со страшной волной «омикрона» крайними мерами. Людям запаивают квартиры и временно отбирают детей

Шанхай переживает серьезную вспышку «омикрона». Власти максимально ужесточили антикоронавирусные меры, начало доходить до того, что людям заваривают двери в квартирах. В соцсетях начали публиковать фото и видео процесса такой принудительной изоляции.

В Шанхае проживает 26 миллионов человек, но уже несколько недель город практически пуст. Из-за волны «омикрона» руководство ввело полный локдаун. Большая часть магазинов не работает, производства тоже поставлены на паузу. О прогулках в парках и просто на улицах люди были вынуждены забыть.

Недовольных таким положением дел очень много. В середине апреля в городе противники тотального карантина вышли на улицы. Последней каплей для шанхайцев стала информация о том, что правительство якобы хочет использовать их квартиры в качестве изоляторов для больных ковидом, сообщал Sky News. Демонстрация переросла в столкновения с полицией. Правоохранители разгоняли участников акции, предварительно облачившись в костюмы химзащиты.

В соцсетях и Telegram-каналах позже появились видео, как люди в защитных костюмах опечатывают двери квартир, чтобы горожане не нарушали карантин. О подобных случаях уже сообщали в 2020 году, в самом начале пандемии коронавируса.

Жители должны сдавать тесты на коронавирус дважды в день. Тех, кто заразился, отправляют в изоляционные центры. Тем, у кого нет симптомов, все равно не разрешают оставаться дома.

Жестоким образом поступают медработники с домашними животными заболевших ковидом. Издание wionews.com сообщило о том, питомцев убивают, чтобы исключить вероятность распространения вируса. Официально эти данные подтверждены не были.

Детей — отдельно, родителей — отдельно

Агентство Reuters написало о случаях, когда заболевших детей разлучали с родителями. Одна из местных жительниц рассказала, что у нее забрали дочку, которой не исполнилось и трех лет. Хотя она очень просила не отправлять девочку одну в карантинный центр, ее просьбу проигнорировали. После госпитализации ребенка, по словам женщины, она получила только одно короткое сообщение, что с ребенком все в порядке. Его прислали в групповой чат.

«Врач сказал, что правила в Шанхае таковы, что дети должны быть отправлены в назначенные пункты, взрослые — в карантинные центры, и вам не разрешается сопровождать детей», — пояснила она.

По словам источника агентства, из одного из детсадов города более 20 детей в возрасте от пяти до шести лет отправили в карантинный центр без родителей.

Заборы вокруг домов и крики о помощи

В соцсетях публикуют кадры, на которых видно, что вокруг домов в Шанхае устанавливают ограждения. Появлялась и запись очевидца пожара в многоэтажке. На снимках прибывшие пожарные в спешке разбирали забор, чтобы добраться до здания.

Источник фото: телеканал «360»

Несмотря на протесты населения, карантин в Шанхае не ослабляют. Над городом летают дроны и напоминают жителям о необходимости сидеть дома. Из-за невозможности выйти на улицу некоторые горожане по вечерам кричат из окон. Причем крики связаны не просто с недовольством локдауном. Многим требуются продукты и вода.

Пищу доставляют курьеры, но с учетом того, что Шанхай — это огромный мегаполис, службы доставки перегружены работой. Пожилые люди не всегда могут заказать себе еду по разным причинам. Кто-то в силу возраста не умеет пользоваться смартфоном. У кого-то его просто может не быть.

Шанхай поделили на зоны

Сегодня правительство Шанхая все-таки решило ослабить карантин для более чем 12 миллионов жителей. Но пока как минимум 11 миллионов человек все еще не могут покинуть свои жилые компаунды, сообщил ТАСС.

Разрешение выходить на улицу появилось у горожан, которые находятся в профилактических зонах. В закрытых зонах люди не имеют право покидать свои квартиры, в контролируемых — выходить за пределы жилого комплекса запрещается. В профилактических зонах выйти в город все-таки можно, но только при условии ненарушения обозначенной границы.

Более 13,9 тысячи ЖК в городе относятся к закрытым зонам. Там проживают свыше 5,2 миллиона человек. К контролируемым отнесли около 22,9 тысячи компаундов с населением свыше 5,9 миллиона человек.

Количество профилактических зон составляет свыше 44 тысяч, там проживают более 12,3 миллиона горожан. По факту решение об открытии компаунда принимают районные власти, исходя из плотности населения в каждом конкретном районе. Это необходимо учитывать, чтобы избежать скопления людей на улице.