Китаец в 34 года выглядит как ребенок. Он обрел вечную молодость из-за детской травмы

Молодость для многих людей является завидным достоинством, но точно не для 34-летнего китайского мужчины, который буквально выглядит как маленький мальчик. Дело в том, что Чжу Шэнкай получил травму головы, когда был ребенком, и с тех пор растет, но не стареет. Но у «вечной молодости» китайца есть и неприятные последствия. История нестареющего мужчины — в материале «360».

Чжу Шэнкай родился в городе Сяньтао, который находится в провинции Ухань. В шесть лет его ударили камнем по голове во время игры с другими детьми, сообщило издание Oddity Central.

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Удивительно то, что, по словам родителей Шенкая, кровотечения у мальчика не было, но у него был жар три дня подряд. Обеспокоенные, они отвезли мальчика в больницу. Там врачи обнаружили сгусток крови в его мозге и провели экстренную операцию по его удалению.

Мальчик выздоровел, и казалось, что его жизнь окончательно наладилась после травмы. Однако когда Шенкаю исполнилось уже девять лет, его родители заметили, что их сын выглядит неразвитым физически по сравнению со своими сверстниками. На самом деле, он выглядел так, будто совсем не вырос со времени того трагичного случая.

Источник фото: news.seehua.com

Родители Шенкая отвезли его в областную больницу на осмотр, надеясь выяснить, почему старение мальчика вдруг прекратилось. После нескольких анализов им сказали, что у мальчика был поврежден гипофиз. Именно это повлияло на его физическое развитие.

Источник фото: news.seehua.com

К сожалению, даже по прошествии стольких лет, 34-летний Чжу Шенкай по-прежнему выглядит как мальчик. У него совсем нет растительности на лице, и даже голос у него как у ребенка — он не сломался, как это бывает у юношей при половом созревании.

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При этом Шенкая расстраивает не то, что он вынужден постоянно убеждать незнакомцев в том, что он взрослый. Так как его тело еще не созрело, он не может жениться и иметь детей, как большинство мальчиков, с которыми он вырос.

«Хотя мне сейчас 34 года, функции моего тела такие же, как у маленького ребенка», — сказал Чжу Шенкай.

Он ничего не может сделать в этой ситуации, а врачи, похоже, ничем не могут помочь. Мужчина остается оптимистично настроенным. Шенкай открыл парикмахерскую, чтобы ему было на что жить и не зависеть от родителей. Он даже иногда может пошутить по поводу своего «проклятия»: «Хотя все мои друзья однажды будут старыми и морщинистыми, я буду вечно молодым с этим невинным, детским лицом», — говорит он.

Гипофиз играет важную роль в регулировании физического развития, и медицина за прошедшие годы зафиксировала несколько случаев, подобных Чжу Шенкаю, когда из-за поврежденного гипофиза взрослые люди оставались похожими на детей, либо дети неестественно быстро росли.