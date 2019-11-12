Китаец два года сдавал сограждан, ворующих лес Сибири. Те платили штраф и продолжали работать

Проблему незаконной вырубки лесов Сибири неоднократно поднимали активисты, государственные деятели и знаменитости. Но после того как пожары прекратились, о лесах как будто забыли. Вот только проблема не решена. На днях гражданин КНР разослал официальным ведомствам Красноярского края документ, в котором сообщил, что китайская компания незаконно добывает и экспортирует сибирскую древесину. Как оказалось, такие обращения он отправлял последние два года и после проверок компании штрафовали. Правда, не за вырубку.

Китайская утечка

Теlеgrаm-канал «Борус» опубликовал часть документа — некто Фейтиан Хань (Feitian Han), гражданин Китая, разослал властям Красноярского края сообщение о том, что на территории региона, а также в Иркутской области и Еврейском автономном округе китайская компания «Синь-Чунь» осуществляет нелегальную деятельность по вырубке леса.

Среди обвинений, которые мужчина выдвигает против китайской компании, не только незаконная вырубка и контрабанда леса и редких растений, но и загрязнение окружающей среды, подделка бухгалтерской документации для ухода от налогов, фальсификация документов по возврату НДС и даже шпионаж.

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В Министерстве лесного хозяйства Красноярского края подтвердили «360», что документ действительно поступал в ведомство. По словам пресс-секретаря Марии Хлыстуновой, за последние два года они несколько раз получали заявления от Фейтиан Ханя. «На все обращения заявителю были даны подробные ответы с указанием фактов выявленных нарушений, а также о привлечении виновных к ответственности», — заявили в ведомстве.

Пресс-секретарь краевого Министерства лесного хозяйства отметила, что контрольно-надзорные мероприятия — внеплановые и документарные проверки и рейды — проводят с 2016 года, «в том числе с привлечением правоохранительных органов». Организации, которые в своем заявлении называл Фейтиан Хань, также проходили эти проверки. Они состоят на учете в ведомстве как пункты приема и отгрузки древесины. «По результатам данных проверок установлено, что данные компании самостоятельно заготовку древесины не осуществляют, фактов незаконных рубок не зафиксировано», — сказали в министерстве.

Однако нарушения в работе указанных компаний все же нашлись. «В ходе проверок у четырех организаций были выявлены нарушения порядка приема и учета древесины. Компании были привлечены к административной ответственности, штрафные санкции оплачены в полном объеме», — заявила Мария Хлыстунова «360».

При этом собеседница подчеркнула, что Минлесхоз края не заключал договоров аренды лесных участков с указанными в обращениях гражданина Фейтиан Ханя юридическими лицами.

Рослесхоз не получал от китайца жалоб. «В адрес Федерального агентства лесного хозяйства не поступало официального запроса от неназванного вами, цитируем: „гражданина Китая“, — копия письма которого опубликована в одном из Telegram-каналов», — сообщили «360» в пресс-службе ведомства.

Махинации с лесом

В августе этого года глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что Китаю пора подключиться к решению проблемы незаконной вырубки лесов Сибири, иначе Россия будет вынуждена прекратить экспорт древесины в КНР.

Летом 2019-го глава Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко рассказала, что в регионе проворачивают крупные махинации с лесом. После этого ее отстранили от должности. По ее словам, десятки миллиардов кубов сибирского леса вывозятся в Китай, при этом деньги идут мимо бюджета края. Позже эту информацию подтвердила экс-министр природных ресурсов Елена Вавилова, на которую было заведено уголовное дело за участие в махинациях с продажей леса.

Кроме того, в 2012 году на компанию «Синь-Чунь» в России уже заводили дело по статье 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами». Тогда жители неоднократно жаловались на компанию, которая вместо того, чтобы безопасно уничтожать отходы лесоперерабатывающего предприятия, сжигает их, загрязняя окружающую среду.