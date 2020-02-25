Мужчине впервые пришили кисть живого человека. Лучше бы поставили протез

Вьетнамские хирурги впервые в истории смогли пересадить кисть руки живого донора пациенту, который почти четыре года жил без предплечья. Восемь часов операции, множество проблем, месяц ожидания, но конечность все же прижилась. Особенность операции в том, что донором стал живой человек, а кисть пришили спустя годы — то есть когда рана от потерянной руки уже зажила. Вот только польза от такого достижения очень сомнительна. Протез был бы полезнее для пациента — и безопаснее.

Успешно пересадить кисть от живого донора удалось военным хирургам из Ханоя. Пациент потерял все предплечье в 2016 году из-за несчастного случая на производстве, а новое ему пересадили 21 января 2020 года. О хирургическом вмешательстве стало известно только в феврале, так как врачи ждали больше месяца, наблюдая, как приживается кисть.

Сама операция длилась восемь часов. Сразу после нее мужчина смог пошевелить пальцами. Спустя месяц, когда кисть прижилась, пациент уже держал в руке мяч для настольного тенниса. Однако конечность все равно придется разрабатывать около года.

Донором кисти стал человек, который на работе получил тяжелые повреждения левой руки в области локтевого сгиба. Хирурги три недели пытались спасти конечность, но началась гангрена, из-за которой руку пришлось ампутировать. При этом кисть почти не пострадала. В связи с этим врачи госпиталя пообщались с самим пациентом и его родственниками, чтобы заручиться согласием на донорство.

Операция требовала участия мастеров трансплантологии. Во-первых, сама структура человеческой руки сложна, во-вторых, был риск вторичного заражения гангреной. И главная трудность заключалась в том, что рука реципиента в точке присоединения конечности не использовалась в течение четырех лет.

Трансплантология в мире

Развитие трансплантологии — один из показателей развития хирургии и медицины в любой стране. Это касается как пересадки органов, так и конечностей. Во всем мире в год проводят около 135 тысяч трансплантаций, а в России — почти 2,2 тысячи. Согласно статистике на 2017 год, в РФ функционировали 52 центра пересадки органов. Так, почки трансплантировали в 41 учреждении, печень в 24, сердца в 16, а легких лишь в четырех.

Кроме внутренних органов, хирурги пересаживают внешние — глаза, лица, пальцы, руки. Но конечности чаще всего трансплантируют сразу после получения травмы. Например, человек лишился пальца на работе, тут же пришел в больницу, и его пришили обратно. Несмотря на широкий спектр частей тела и органов, которые можно вернуть на свое место, пока никто не рискнул пересадить донорские ноги. Это считается невероятно сложным.

Врачи редко берутся пришивать конечностей спустя долгое время — то есть когда рана от потерянной части тела уже затянулась. Но все равно такие истории есть.

Например, в апреле 2019 года стало известно о трансплантации обеих рук 33-летнему Джону Пеку. Он потерял все конечности еще в 2010 году, подорвавшись на мине, а операцию ему сделали в 2016-м, пересадив две руки и одну ногу. В конце концов он даже смог самостоятельно печь оладьи. Однако в истории Пека важно то, что ему трансплантировали конечности от умершего донора.

Современная помощь — протезы

Руководитель отдела трансплантологии и органного донорства научно-исследовательского Института хирургии и неотложной медицины, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава России Олег Резник по просьбе «360» оценил операцию, которую провели во Вьетнаме, а также объяснил, как в России обстоят дела с этим направлением.

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Резник согласился, что пересадка конечности — сложная операция. Это обусловлено, в том числе, осложнениями, связанными с высокими рисками иммуносупрессии — угнетения иммунитета по той или иной причине. В связи с этим могут развиваться вирусные инфекции, пневмонии и так далее.

В России тоже успешно проводят операции по трансплантации конечностей, хоть и нечасто. Однако делают это сразу после потери органа. Резник не вспомнил случаев, когда ту или иную часть тела пациенту в РФ пришивали спустя годы. Но такие трудности, по мнению специалиста, и не нужны. Ведь успехи в протезировании настолько высоки, что «удачное протезирование заменяет собой показание к трансплантации конечностей».

«Пересадка кисти имеет потенциальные риски. Да, это красиво, но нет основания утверждать, что операцию сделали не ради операции. Если в мире не насчитывается больше нескольких десятков таких операций, это значит не то, что технология первична и уникальна, то есть ее никто не может повторить, а просто она не имеет прав на широкое распространение ввиду больших осложнений иммуносупрессии», — объяснил он.

Резник отметил, что считает более перспективным направлением бионические протезы, а не пришивание донорских рук. Как минимум из-за меньшего риска. По мнению специалиста, операций, аналогичных вьетнамской, много не будет.