Кислотные воды раскрасили лес в Нижнем Тагиле яркими цветами. Виноват заброшенный, но ценный рудник

Медноколчеданное месторождение около поселка Левиха под Нижним Тагилом не разрабатывается уже более 15 лет. Карьеры затоплены, но кислотная вода поднимается и попадает в реки. Пугающие фотографии опубликовал местный фотограф Василий Яковлев.

Он рассказал E1.RU, что обнаружил на спутниковых снимках ярко-рыжее пятно среди лесов, когда готовился к съемкам драги на реке Нейва.

«Оказалось, что это затопленный медноколчеданный рудник в поселке Левиха. В итоге снял экологическую катастрофу на этом руднике», — сообщил фотограф.

Василий Яковлев запечатлел инфернальные пейзажи с квадрокоптера, который поднялся на высоту 230-250 метров. На роликах и снимках отчетливо видно, что кислота разъедает лес.

Как сообщило местное издание, рудник разрабатывался с 1925 года. В 1997 году после аварии на предприятии начался кризис. В 2003 году добычу руды полностью остановили, рабочих уволили, а шахты затопили. Они постепенно заполняются окислившимися грунтовыми водами, которые нейтрализуют с помощью извести. Однако жидкость все равно частично вытекает наружу.

«Была построена станция по нейтрализации шахтных вод. Но это дорогое удовольствие, денег не хватает. Поэтому сбрасывают воду как есть. Актуальной информации по работе этой станции я не нашел, но по внешнему виду работающей эту станцию я бы не рискнул назвать, по крайней мере, часть этих построек была больше похожа на заброшенные руины», — написал фотограф в Instagram.

Власти региона объяснили E1.RU, что не могут закрыть Левихинский рудник, так как в нем еще есть полезные ископаемые и федеральные власти пока не разрешают его ликвидировать.

Рудник — предприятие федерального значения, и Свердловская область уже неоднократно обращалась в различные ведомства с просьбой признать его объектом, подлежащим ликвидации, с использованием всех положенных экологических мер безопасности Департамент информационной политики администрации Екатеринбурга.

Считается, что месторождение имеет балансовые и забалансовые запасы меди, цинка, серебра и золота. Поэтому сейчас ликвидировать Левихинский рудник нецелесообразно.

Тем не менее, Минприроды региона контролирует ситуацию на месторождении и использует единственно возможный способ нейтрализации кислотных вод известью.

Последние три года на покупку этого химического вещества региональный бюджет ежегодно тратит около 27 миллионов рублей. Нейтрализацией кислотных вод занимается учреждение «УралМоноцит». За первые шесть месяцев текущего года очищено 654,7 тысячи тонн воды.

До конца года будет проведена гидроэкологическая оценка состояния окружающей среды на руднике и в его окрестностях. На основании результатов исследования эксперты составят прогноз дальнейшего изменения состояния подземных и поверхностных вод в этом районе, и обоснуют дальнейшие мероприятия по снижению их загрязненности.

Ведущий специалист по планированию и организации горно-геологических работ одного из международных консалтинговых агентств Егор Коденко в беседе с «360» подчеркнул, что рудник не работает уже много лет и законсервирован.

«Вода бежит через шахту, она окисляется, ее нейтрализуют щелочью. Проблемы могли возникнуть потому, что мощность этой станции небольшая, и она не справляется с текущими объемами воды. Рудник не подлежит ликвидации, так как там есть забалансовые (чья разработка нецелесообразна — прим. ред.) некондиционные запасы (не соответствующие стандартам — прим. ред.), которые в случае подорожания стоимости ископаемых могут стать кондиционными. Тогда воду откачают и будут добывать медь. По-хорошему, объект надо ликвидировать, но это сделает его разработку невозможной в случае улучшения кондиции», — объяснил геолог.

Егор Коденко уточнил, что решения о судьбе месторождений не общераспространенных, а редких ископаемых в России принимаются на федеральном уровне, но их выполнение ложится на плечи региональной администрации. Поэтому местные власти вряд ли могут решить вопрос о ликвидации Левихинского рудника.