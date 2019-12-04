Кислая морская вода, ураганы и пожары. Последнее десятилетие стало самым жарким за всю историю наблюдений
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В распоряжении Reuters оказался их доклад, в котором говорится о необходимости предотвращения катастрофического глобального потепления.
«Волны тепла и наводнения, которые раньше были событиями „один раз в столетие“, становятся все более регулярными», — заявил в заявлении Генеральный секретарь Всемирной Метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас.
Он подчеркнул, что уже сейчас островные страны, от Багам до Японии и Мозамбика страдают от разрушительных тропических циклонов. А лесные пожары уничтожают страны до самой Австралии.
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В докладе ВМО отмечается повышение температуры в 2010–2019 годах, причем, 2019 год стал одним из самых теплых в истории. Морская вода стала более кислой на 26%, чем в начале индустриальной эпохи, и началось разрушение морских экосистем. В Арктике и Антарктиде замечен рекордный минимум уровня льда. В 2018 году изменения климата стали причиной голода, охватившего более 830 миллионов человек.
Стихийные бедствия в Индии, на севере России и в центральной части США заставили вынужденно переселиться миллионы граждан.
В докладе приводятся данные о содержании в атмосфере углекислого газа. В 2018 году его концентрация достигла 407,8 частей на миллион, и в 2019 году продолжала расти.
В документе также отмечается, что скачки температуры моря, известные как «морские волны тепла», которые разрушают подводную жизнь, стали более распространенными.
Делегаты саммита в Мадриде заявили, что самой насущной задачей является убеждение мировых правительств в необходимости радикальных изменений, которые нужны для того, чтобы перевести климатическую систему Земли на более приемлемую траекторию.