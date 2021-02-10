Российских детей настигли кишечные инфекции. Это сезонная проблема, требующая внимания

Сразу несколько массовых отравлений и заражений ротавирусом произошли среди детей в разных регионах России. Главное — не путать эти понятия и вовремя проводить профилактику. Ведь если все пустить на самотек, можно навсегда испортить здоровье.

Больные в детсадах и школах

В ряде школ и детских садов России начали болеть дети. Например, в одной из групп детского сада Якутска одновременно заболели более 10 детей, передает сайт SakhaDay. Местный Минздрав диагностировал сразу три проблемы: ротавирус, норовирус и ОРВИ. По словам врачей, заболели 14 из 24 детей в группе. В других вспышек нет.

Мама одного ребенка Диана Этигясова рассказала «360», что заболели 11 детей, а не 14. По ее словам, в детском саду «Прометейчик» инфекцию подхватили дети возрастом от полутора лет до 2,5 года.

«Врачи сказали, что это норовирус. Вызывали педиатра в воскресенье после рвоты. Ночью рвота была, утром вызвали врача. Врач посмотрел, сказал, что это норовирус. Сейчас какая-то эпидемия прям началась», — сказала Этигясова.

Всех заболевших детей отправили домой, а группу закрыли на неделю.

В Хабаровске прокуратуру устроила проверку учебных заведений из-за вспышки кишечной инфекции в одном из детских садов, говорится на сайте ведомства. В учреждении «Родничок» сразу пятерым детям стало плохо. Их жизни вне опасности. Они находятся в больнице в удовлетворительном состоянии.

В Екатеринбурге недомогание почувствовали «десятки детей» из нескольких групп одного детского сада. Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали острую кишечную инфекцию у всех заболевших, написал сайт «Накануне.ru». У детей были одинаковые симптомы: тошнота, несварение желудка, рвота. Заведующая детского сада Анастасия Бондаренко заявила, что никакой кишечной инфекции в учреждении нет.

Инфекция настигла и детей из школы в Екатеринбурге. Недомогание почувствовали школьники младших классов школы № 69, по данным свердловского Роспотребнадзора. К врачам обратились уже восемь человек с жалобами на температуру, рвоту и боль в животе. Родители подчеркнули, что в учебном заведении антисанитария: посуду моют плохо, в столовой и на кухне грязно.

По данным сайта Е1.ru, у детей нашли ротавирусную инфекцию, а само учреждение закрыли на карантин.

Насайте ведомства говорится, что в Свердловской области сейчас сезонный рост заболеваемости кишечными инфекциями. С 1 по 7 февраля 2021 года зарегистрировали 789 случаев острой кишечной инфекции. 86,6% заболевших — дети. Причем 38,5% из этой доли переносят ротавирусную инфекцию.

Курганский губернатор Вадим Шумков обратил внимание руководства учебных заведений на их работу. Он предупредил о последствиях, если детям вместо обедов будут давать «склизкие макароны» и «заветренные сосиски».

«Тех, у кого вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная, несвежая сосиска, предупреждаю: не надо вам этим заниматься, экономя на детях и, возможно, решая „свои вопросы“ при осуществлении закупок. Таким лучше сразу поискать другую работу», — сказал губернатор.

В конце января подозрения на ротавирус появились у красноармейских врачей. Там у детей из школ № 3 и 4 появились признаки инфекции.

Сезонные вирусы

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил «360», что между пищевыми токсикоинфекциями и кишечными инфекциями есть разница. Ротавирус — это не отравление, а возбудитель кишечных вирусных диарей.

Ротавирус — это номер один из возбудителей вирусных диарей. В России нет эпидемии, но этот возбудитель занимает первое место в мире как причина инфекционных диарей как среди детей, так и среди взрослых Георгий Викулов.

По словам Викулова, сообщения об инфекциях у детей закономерные, и связаны они с временем года. Например, зимой у детей чаще фиксируется норовирус, а в более теплое время года — ротавирус. Летом, например, часто встречается энтеровирусные инфекции, вирусы Коксаки, которые бывают после поездок в теплые страны и купания в пресной воде.

Предсказать тот же ротавирус не получится, а вот предпринять профилактические действия можно. Для этого есть вакцина.

Существует вакцина, которая эффективно и безопасно применяется во всех западных странах. В России пока не входит в национальных календарь вакцинации Георгий Викулов.

Ведь ротавирус — довольно опасная инфекция, особенно для детей. Она может привести к миокардиту, поражению опорно-двигательного аппарата или запуску аутоиммунных заболеваний. То есть по сути сделать ребенка инвалидом.