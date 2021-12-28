Кишечную палочку нашли в российских паштетах. Советы при отравлении

Роскачество проверило паштеты, которые продаются на прилавках российских магазинов, и обнаружило бактерии клостридий и кишечную палочку. Взрослый здоровый человек способен легко пережить такое отравление, однако оно может стать смертельным для детей и стариков.

Эксперты Роскачества проверили готовые паштеты с мясом и печенью 16 торговых марок. В половине из них были обнаружены бактерии клостридий и кишечная палочка, а 69% продукции оказалось с нарушениями по параметрам безопасности, качества и достоверности маркировки, сообщило РИА «Новости».

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «360», что кишечная палочка могла попасть в паштеты из уже готового сырья — животные могли быть заражены. Паштеты делают не из мышечной ткани, а из субпродуктов. Когда они измельчаются, туда добавляются влага, стабилизаторы, и это замечательная питательная среда.

«Кишечная палочка и клостридии — это класс условно патогенных бактерий, которые тоже проживают в нашем кишечнике постоянно. Однако активизироваться они начинают лишь тогда, когда для этого возникают подходящие условия. Клостридии, например, влияют на очень многие вещи, например на аппетит и предпочтение каких-то продуктов. Когда их становится много и наша полезная микрофлора с ними не справляется, они начинают размножаться и вызывают симптомы интоксикации, то есть отравления», — рассказала Соломатина.

Отравления опасны для хроников и детей

Симптомы такого отравления классические: слабость, тошнота, диарея, может понижаться давление, обезвоживание организма, последующие нарушения нервной проводимости и проблемы с сердцем. Если же количество клостридий повышено, но не критично, это будет на пользу патогенной микрофлоре самого человека — организм их подавит и восстановит свой микробиом.

Если человек относительно здоров, он легко это переживет. Но это все равно стресс для организма. Как в армии: открыт один фронт — справились, а если их несколько — тогда даже незначительное количество патогенной флоры, которая попадет из паштета, может сыграть решающую роль, как мышка из сказки „Репка“ Елена Соломатина.

Взрослый человек, который заметил у себя симптомы отравления, может выпить абсорбенты, обязателен обильный питьевой режим, можно вызвать рвоту и следить, чтобы не было помутнения сознания. Словом, неприятно, но не смертельно.

Однако для детей последствия отравления могут быть фатальными.

«Если отравился ребенок, ждать „пройдет — не пройдет“ нельзя. Нужна обязательно профессиональная помощь, потому что очень быстро происходит обезвоживание, могут начаться судороги и летальный исход. То же касается беременных и пожилых людей, а также тех, у кого есть хронические заболевания», — подчеркнула Елена Соломатина.