«Вирус не страшен, когда есть наша любовь». Киркоров закатил богатую антимасочную вечеринку и вызвал гнев поклонников

Король российской эстрады Филипп Киркоров закатил на девятилетие дочери огромную вечеринку. На праздник пришли десятки людей, среди них не только гости-дети, но и артисты, телеведущие… Все они были без средств индивидуальной защиты и не соблюдали социальную дистанцию. Фотографии появились в социальных сетях и вызвали бурное негодование простых россиян, которые соблюдают карантинные меры.

На празднике Аллы-Виктории Киркоровой было много звездных гостей. Пришли поздравить ее Ольга Бузова с рэпером и блогером Давидом Манукяном, телеведущий Андрей Малахов, Яна Рудковская с сыном Сашей, Стас Михайлов с семьей, Сергей Лазарев, певицы Ани Лорак и Жасмин, фигуристка Татьяна Навка и многие другие.

Здорово живем

Никто из гостей не озаботился тем, чтобы надеть средства индивидуальной защиты или хотя бы соблюдать социальную дистанцию. Все они танцевали, обнимались и целовались, не забывая выкладывать свое веселье в социальные сети. Были в числе гостей и пенсионеры, например отец Филиппа Киркорова Бедрос. Но и за них звезды не волновались.

«Этот вирус никому не страшен, если у нас такая защита есть. Это наша любовь, наши отношения. И, поверьте, здесь сегодня немного вас. Но вы мне самые дорогие люди. Во главе с Бедросом, который гордо восседает в свои 88 лет», — сказал Филипп Киркоров на праздновании.

На девятилетие девочка получила золотой браслет стоимостью полмиллиона рублей, золотой iPhone 12 и многое другое.

Звезды в обиде тоже не остались. В то время как многие артисты, включая ведущих актеров и исполнителей, кричат о том, что потеряли значительную часть своего заработка, и просят вернуть им возможность выступать перед публикой, гости Киркорова получают вполне приличные гонорары. Российский продюсер Евгений Морозов рассказал о том, что как минимум Киркоров, Бузова и музыкант и политик Сергей Шнуров за новогоднюю ночь смогут заработать кругленькую сумму.

По предварительной информации, они дадут свои концерты в Дубае, Сочи, Риге и на Рублевке в Москве — несмотря на противоковидные меры. По оценкам экспертов, пишет «Комсомольская правда», выступление Киркорова обойдется организаторам в 12,5 миллиона рублей, выступление Сергея Шнурова — в 11,5 миллиона, а Ольга Бузова споет «всего» за 2,5 миллиона. Как между ними распределятся вышеуказанные площадки, не уточняется.

Также СМИ узнали о том, что на подпольных корпоративах «в домах богачей» готовятся выступить и Лолита Милявская, группа «Руки вверх» и современный исполнитель Моргенштерн. Их выступления стоят 150–160 тысяч долларов — три и четыре миллиона рублей соответственно.

Пир во время чумы

Простые россияне, даже поклонники Киркорова и компании его гостей, такого широкого празднования во времена пандемии не оценили. Многие возмутились тому, что законы работают для обычных людей, но не для звезд — по крайней мере, в тех случаях, когда им это удобно.

В комментариях под фотографиями с дня рождения Аллы-Виктории в аккаунтах гостей праздника появлялись вопросы о том, почему ни на ком нет масок, отменили ли уже режим повышенной готовности, отменили ли запрет на массовые мероприятия, чем и когда успели привиться знаменитости и их семьи.

«А маски только для обслуги, не заметили?» — написала пользовательница Галина Панфилова.

«Праздник Филипп себе устроил», — добавила Ира Рубик, вместе со многими другими заметив, что лицо у именинницы, в отличие от гостей, на фотографиях не слишком веселое.

Другие пользователи социальных сетей жаловались на то, что кто-то в пандемию на самом деле потерял заработок и теперь вынужден даже своим детям стараться выбирать продукты подешевле. А Филипп Киркоров и его гости могут позволить себе шикарное празднование и дорогие подарки маленькой имениннице. Для них штраф до 30 тысяч рублей, вероятно, не будет так ощутим, как для обычных россиян, поэтому, предполагают люди, звезды могут так легко нарушить общий для всех закон.