Филипп Киркоров попросил домработницу Люсю покинуть его семью спустя 30 лет работы. Раньше женщина убиралась в домах многих певиц — Аллы Пугачевой, Ларисы Мондрус и Тамары Миансаровой. И стала, пожалуй, самой звездной домработницей страны.

Увольнение из дома короля

Домработница Филиппа Киркорова Людмила Дороднова, которую многие знают как Люсю, покинула семью короля отечественной эстрады спустя почти 30 лет честной работы. Она рассказала, что около полугода назад певец уволил ее без объяснения причин — просто предложил уехать «к себе в Марьино», как рассказала сама женщина в эфире передачи «Звезды сошлись».

Однако Дороднова все же высказала несколько предположений по поводу возможных причин увольнения. Никакого конфликта, уверена она, у них с Киркоровым не было, хотя домработница за столько лет жизни в семье перестала быть просто наемной работницей и могла сделать замечание звездному работодателю, высказать в лицо то, что другие не решились бы.

Также Люся объяснила, что сейчас Киркоров понемногу меняет состав людей, которые на него работают. Одной из возможных причин Дороднова видит как раз то, что король эстрады хочет найти себе домработницу «помоложе и поживее». Самой Люсе почти 80, но она убеждена, что со своими обязанностями всегда справлялась хорошо, в том числе и накануне своего увольнения.

«Уже три года назад он хотел меня отправить в пенсионеры. Сейчас ищет новую домработницу. <…> Кому-то надо было в дом пройти, [и меня уволили], видно, чтобы освободить дорогу», — сказала Люся.

При этом у женщины, по ее же словам, в последние годы шалило давление. Киркоров сказал ей уезжать как раз в один из тех дней, когда Люся убиралась в доме, а певец заметил ее сильно раскрасневшееся лицо. Может быть, так он позаботился о своей верной домработнице, потому что ее труд никогда не был легким.

Домработница знаменитостей

Сейчас Люся — одна из самых известных домработниц российского шоу-бизнеса. Она трудилась на многих звезд, не избегала прессы, но ничего лишнего никогда не рассказывала, секретов не выдавала и скандалов не устраивала.

Начинала свою карьеру женщина почти 60 лет назад, еще студенткой техникума: на одном из концертов любимой ею Тамары Миансаровой Люся подарила певице скромный букет, а та, заметив руки девушки с ранками от работы на химзаводе, предложила ей работу. Люся даже стала крестной дочери певицы.

В доме Миансаровой Дороднова познакомилась со многими звездами, в том числе с Иосифом Кобзоном. Но работать спустя несколько лет все же ушла к Ларисе Мондрус. Когда та уехала за границу, Люся следовать за ней отказалась и вернулась к Миансаровой.

К Алле Пугачевой она тоже попала уже по знакомству, костюмером, а потом уже и домработницей. Люся рассказывала, что приехала устраиваться с бутылкой коньяка — примадонна потом долго из-за этого над ней подшучивала. Отношения у них сложились очень теплые, дружеские.

«Как-то она меня шутливо спрашивает: „Люсь, а как ты меня за глаза называешь? Старая корова?“ А я ей в том же духе: „Это я старая корова, Алла Борисовна, а вы — старая б****“ Она хохочет. Вот так и шутили», — вспоминала Дороднова.

Когда Пугачева с Киркоровым развелись, Люся осталась с Филиппом. Как раз тогда она сильно повздорила с примадонной, та на полгода отстранила домработницу от ее обязанностей — за то, что «вынесла сор из избы» и высказалась при тете Аллы Борисовны про ее второго мужа.

Из всех супругов Пугачевой Люся больше всех любила именно Киркорова. Осталась с ним, по ее же словам, потому что он сам как большой ребенок.

«Филипп, ее последний муж, пожалуй, самый добрый из всех, что у Аллы были. Не жалел и не жалеет для нее ничего. Умный, красивый, талантливый, щедрый. Все при нем. Он и по сей день Аллу любит», — говорила она.

Своих детей у Дородновой никогда не было, но зато всех своих работодателей она считала своими подопечными, как и их детей и внуков.

«Вообще-то они все мои дети: и Алла, и Филипп, и Кристина, и ее дети… Филипп, конечно, бывает, и пошлет куда подальше. Но очень быстро отходит: уже через час будто ничего и не было. А если видит, что обиделась, старается вину загладить», — рассказывала она.