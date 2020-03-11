В США задержали российского бизнесмена Кирилла Фирсова. ФБР не смогло завербовать?

Американские власти считают, что россиянин управлял платформой Deer.io. Там хакеры продают украденные данные физических лиц и целых компаний. Разместить витрину на сайте можно всего за 800 рублей в месяц. Оплату якобы принимают биткоинами или через ряд российских платежных систем, например, через WebMoney. Доходы платформы превышают 17 миллионов долларов.

ФБР провела две закупки на Deer.io в рамках расследования. Для начала бюро заказало около 1100 игровых аккаунтов. 249 из них оказались взломанными аккаунтами калифорнийской компании. Организация оперирует платформами интерактивных игр. После этого ведомство купило личные аккаунты более чем трех с половиной тысяч человек. Среди них — номера системы социального страхования граждан США.

Тогда-то Фирсова и задержали в аэропорту Нью-Йорка. Теперь его обвиняют в содействии продаже незаконно полученных доступов к аккаунтам клиентов компании, а также в содействии передаче личных данных американцев.

Помощь Бутиной

На помощь Кириллу пришла Мария Бутина. Ее в 2018 году осудили американские власти, посчитав русской шпионкой, после чего девушка провела 18 месяцев в тюрьме. В Telegram-канале она написала, что связалась с матерью Фирсова и обещала поддержать ее в борьбе за свободу сына.

Мария очень активно занимается вопросом. Об этом в разговоре с «360» сообщил вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов. Он напомнил, что Мария сейчас консультант уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой.

По словам Ионова, родственники Кирилла сейчас действуют крайне аккуратно и не готовы делать заявления в СМИ.

«К великому сожалению, когда дело касается задержания россиян, сваливают в материалы дела все, словно в мусорную корзину. Если про вас написана какая-то статья, надо раскритиковать все в связи с ней. Если в момент задержания на телефоне были подозрительные фото, могут вменить покушение на совершение преступления», — добавил Ионов.

Неутешительные прогнозы

За преступление, схожее с тем, в чем обвиняют Фирсова, в США для Романа Селезнева — сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева — обвинение просило 30 лет. При том, что тогда россиянин вину признал.

По словам правозащитника, у американцев никогда не было проблем с доказательной базой. «Могут черное выдать за белое и наоборот. Этим не гнушаются и этим известны», — отметил Ионов. Поэтому Кириллу могут добавить и некоторые другие обвинения, например, в уклонении от уплаты налогов. В итоге, срок может получиться более чем существенный.

Сколько ни сталкивались с судом присяжных США, к сожалению, его члены очень предвзято относятся к россиянам, потому что пропаганда, которую ведут Штаты, на них тоже действует Александр Ионов правозащитник.

По мнению Ионова, причиной ареста россиянина могло стать его нежелание работать с американскими службами. Ведь к Кириллу как к бизнесмену, занимающемуся достаточно необычным делом, могли возникнуть предложения о сотрудничестве с тем же ФБР.

«Насколько понимаю, Кирилл вел в США достаточно успешный бизнес. Не исключаю, что ФБР предлагало ему сотрудничество с точки зрения персональных данных. Мужчина мог отказать и поплатиться. Не могу сказать, что россияне сегодня, особенно находящиеся в США, настолько глупые… Неужели человек будет работать так открыто, чтобы его уже точно замели? При этом вести бизнес, жить на территории Штатов и спокойно ждать, когда, наконец, арестуют?» — заключил Ионов.

Бизнес Фирсова

По данным ФБР, Фирсов организовал работу Deer.io как минимум в 2013 году. Официально эта платформа — инструмент для создания интернет-магазина. Сайт предлагает продавать через него «цифровые товары». Такими услугами пользовались больше 24 тысяч магазинов. Правда, четыре года назад некий Tessa88 продал на базе Deer.io взломанные аккаунты с MySpace и LinkedIn. Тогда и появились первые жалобы на платформу.

Помимо этого, Кирилл успел поработать с сайтом «Хабр» (бывший Хабрахабр) и помочь Telegram с проверкой их безопасности. Фирсов также вел популярный блог в Instagram, на который подписаны 193 тысячи человек.