Киргизы устроили самосуд над блогером-земляком. Тот якобы порочил мусульманских женщин

В Москве выходцы из Киргизии устроили самосуд над блогером-земляком, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. В роликах он якобы разоблачал измены женщин своим супругам, за это его вывезли в Подмосковье и несколько дней избивали, требуя публичных извинений. Освободившись, пострадавший обратился в полицию. Теперь его обидчиков ждет суд по делу о похищении человека.

За слова на бутылку

Как рассказал источник, в конце августа в столичную полицию с заявлением о похищении и пытках обратился 20-летний уроженец Киргизии Аббос. Молодой человек, известный среди соотечественников своим блогом с разоблачениями измен женщин из правоверных мусульманских семей, заявил, что его несколько дней избивали оскорбленные его выступлениями в Сети.

Причиной нападения стало то, что он решил высказаться о семье и жене некоего Шамшимамада, который живет в США. Как рассказал «360» источник, знакомый с ситуацией, по просьбе главы этого семейства с Аббосом, уже два года постоянно жившим в Москве, решили разобраться силой.

Разоблачителя нашли в конце июля. По словам пострадавшего, знакомый предложил ему встретиться и «обсудить разногласия». В назначенном месте его встретили два человека, посадили в машину и начали избивать. Затем блогера возили по Подмосковью, где продолжали избиения как в автомобиле, так и в лесу, в нескольких неизвестных пострадавшему помещениях.

По словам Аббоса, в процессе избиений его связывали, а потом и вовсе заставили сесть на бутылку. По видеосвязи блогера вынудили извиняться перед «заказчиками» расправы. Это, как заявил пострадавший, избивавшие его мужчины называли уроком на будущее. Все избиения и издевательства были сняты на камеру, а затем выложены в YouTube-канал блогера вместо роликов с «разоблачениями».

Блогер из мести

Обидчиков блогера задержала полиция, сейчас им предъявлено обвинение по 126-й статье УК РФ — о похищении человека, рассказал источник. Они признали свою вину, теперь им грозит от пяти до 12 лет лишения свободы, пока назначен арест на два месяца. Все допросы происходили с участием переводчика, так как по-русски участники избиения и сам блогер не говорят.

По словам обвиняемых, на родине у Аббоса плохая репутация, в частности, из-за его блога. Все «разоблачения» он делал якобы по информации от односельчан, но мстившие за опороченную честь семей мужчины заявили, что никаких источников у Аббоса не было, а все его рассказы — клевета, придуманная блогером из личной неприязни к семьям.

В Москве Аббос, по мнению своих обидчиков, жил за счет доходов YоuТubе-канала и тех средств, которые он вымогал у знакомых.

Судмедэкспертизу пока не провели, сразу после избиения блогер не стал снимать побои, сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией. Насколько серьезным был ущерб пострадавшему, пока не определено. Именно от этого будет зависеть наказание.