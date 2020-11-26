Киргизов предложили лишить русского языка. Но местные решили, что это нереально

Русский язык в Киргизии могут лишить статуса официального. Член конституционного совещания Садирдин Торалиев считает, что нужно оставить государственным языком киргизский, а остальные «развивать другими законами». Однако в обществе такая идея вряд ли найдет поддержку.

«У русского [языка] официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть», — цитирует 24.kg Торалиева.

Он добавил, что молодежь больше не общается на киргизском. Никто не учит этот язык, так как потребность в нем фактически отпала. Однако «нужно создать ее», уверен общественный деятель.

«Только тогда все начнут учить и разговаривать на киргизском», — подчеркнул он.

Согласно Конституции страны, государственным языком является киргизский, но в качестве официального используется русский.

«Мы родом из СССР»

В этой стране, чтобы быть настоящим киргизом, надо быть сначала русским. Такого философского видения ситуации придерживается политолог Бакыт Бакетаев.

Мы родом из СССР. Мы выросли на Чехове, Тургеневе, Толстом, Пушкине, Лермонтове. Мы окунаемся в мир и искусства, и науки — тем более науки — через русский язык. Перейдя только на киргизский, мы можем отрубить себя от науки, от инноваций и так далее. На много лет мы отстанем Бакыт Бакетаев.

При этом собеседник «360» считает, что предложение Торалиева останется лишь его идеей, так как продолжения эта история иметь не будет.

«Думаю, что он просто хотел хайпануть. Это очень недальновидно. Здесь нужно глубже смотреть на геополитику, на географическую карту, в конце концов. Мы должны увеличивать присутствие русского языка. У нас миллионы находятся в России, зарабатывают, гражданами уже там стали. Мы одной крови», — добавил политолог.

В том, что предложение Торалиева принято не будет, уверен и коллега Бакетаева Марс Сариев. Он назвал задумку члена конституционного совещания провокацией.

«Общество не воспримет это предложение. Через Россию к нам пришла европейская цивилизация, и мы состоялись как нация через Россию. Думаю, это провокация. Она вызовет бурное обсуждение», — подчеркнул собеседник «360».

Он добавил, что в Киргизии сейчас идет сильное противостояние между традиционным обществом и, как выразился Сариев, горожанами.

«Как село и город. Это сильно обостряется. На этом играют политические силы, ангажированные Западом. Перед выборами некоторые партии ориентируются на регионы, где мало русскоязычного населения. Хотят на этом сыграть», — считает политолог.

Конституционное совещание создали в Киргизии для всестороннего обсуждения нового проекта основного закона страны. В него вошли 89 человек. 4 октября в стране прошли парламентские выборы.

Те, кто поддерживает партии, не прошедшие избирательный барьер, вышли на акции. Протесты закончились отставками руководства страны. ЦИК признал итоги голосования недействительными. Внеочередные президентские выборы запланированы на 10 января 2021 года.