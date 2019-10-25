Зовут не по одному разу. Стереотипы о Кире Майер оказались правдивыми

Беда пришла откуда ждали — с темы «„Рынок шкур“: тайная жизнь знаменитых девушек» на программе Андрея Малахова «Прямой эфир». На съемках не обошлось без девушки относительной популярности и загадочного порнопсевдонима — Кира Майер. Леди рассказала о таких подробностях своей жизни, что перед журналистами встал вопрос: а не эскортница ли она часом?

24 октября на «России 1» вышла очередная серия «Прямого эфира», однако тема была скользкая: «„Рынок шкур“: тайная жизнь знаменитых девушек». На передачу пришли Instagram-блогерши, в том числе Кира Майер, которая начала мелькать в СМИ не так давно — всего два года назад. Чуть популярнее девушка стала в 2018 году, когда рассекала без прав на Mercedes, устроила разборки с полицейскими и травмировала одного из них. Тогда-то и стало известно, что Майер успела отсидеть в колонии-поселении.

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Старое имя Киры Майер — Дарья Цветкова. Девушка официально его сменила в конце учебы в школе, видимо, уже подготовив себя к жизни в Москве. Сама Майер из маленького города Сарапул Удмуртской Республики с населением до 100 тысяч человек. В столице девушка поступила в РЭУ имени Плеханова и занялась модельным бизнесом. Главным профилем Майер стали эротические снимки. А дальше как в тумане: путешествия, пластические операции, яхты, иномарки премиум-класса. В общем, все атрибуты роскошной жизни.

Во время передачи с Малаховым Майер рассказала о себе много интересного, что поменяло представление о ней в худшую (а, может, для кого-то и в лучшую) сторону. А после расследования журналистов, которое сняли на видео, стало ясно, что красотка промышляет эскортом.

Во время передачи девушка рассказала, что меняет машину каждые три года, ее последний автомобиль стоил пять миллионов рублей, аренда квартиры в месяц — 150 тысяч рублей, а около 500 тысяч уходит на косметические процедуры. На вопросы об источниках заработка Майер ответила, что есть некий мужчина, который оплачивает ее расходы. И в это можно было бы поверить, если бы не анкета на одном из сайтов вип-знакомств.

На экране в студии показали видео с участием Майер, на кадрах которого она сидела в номере с одним из сотрудников «Прямого эфира». Редакторы шоу договорились об их встрече заранее с агентом Майер, выдав журналиста за начальника фирмы, который хочет поужинать с женщиной «с продолжением».

Эта встреча стоила журналистам 95 тысяч рублей. Во время беседы Майер подробно описала список интимных услуг, которые она оказывает, и разделась. За простой диалог она потребовала еще 31 тысячу рублей.

«Меня везде зовут — и не по одному разу», — сказала девушка на видео. Когда на экране показали ролик, Майер встала и ушла с передачи.

Как уже упоминалось выше, у Майер не так давно были проблемы с законом. И некоторые эпизоды уже намекали, что личная жизнь красотки не так проста, как она это подает.

«Наказывали» часто

День святого Валентина для Киры Майер не задался: 14 февраля 2019 года девушку арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство после того, как она в костюме полицейского показывала грудь прохожим.

А до этого, казалось бы, была приличной девушкой. Например, в 2017-м Майер позвали на конкурс «Королева Instagrаm», но она не вошла даже в тройку победителей. В том же году у модели завязался роман с певцом Алексеем Воробьевым, по крайней мере так сообщали СМИ. Пара познакомилась в Дубае, однако об отношениях певца и модели в Москве ничего известно не было.

Майер засветилась в эфире передачи «Давай поженимся!» в мае 2018 года, где рассказала, что у нее был роман в 2012 году с россиянином, с которым она познакомилась в Испании. Он подарил ей Mercedes и обеспечивал финансово. В итоге девушка накопила на квартиру.

«Дешевле выйдет»

У Майер неоднократно были проблемы с законом. В 2017 году девушку лишили водительских прав за оставление места ДТП. Она отбыла пять суток административного ареста.

В сентябре 2018 года Пресненский районный суд Москвы признал Майер виновной и назначил наказание в виде 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Следователи установили, что экипаж ДПС остановил в центре Москвы Mercedes под управлением Майер, у которой не было водительских прав (на тот момент уже как девять месяцев). Инспекторы составили на нее протокол, однако разъяренная модель начала выхватывать документ у сотрудника и нанесла ему травмы. На момент вынесения приговора Майер находилась под стражей более трех месяцев.

Однако в ноябре Мосгорсуд отменил этот приговор, потому что в материалах дела были нарушения. Дело направили на пересмотр.

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В декабре 2018 года суд признал Майер виновной в совершении двух преступлений по первой части 318-й статьи УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). Девушке назначили наказание в виде лишения свободы на год и два месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. В итоге в общем Майер отсидела семь месяцев, но не в поселении, а в СИЗО. По крайней мере так она это объяснила в интервью Амирану Сардарову. В изоляторе Майер успели облить кипятком, потому что «завидовали». Так как в изоляторе один день идет за полтора, модель вышла на свободу в конце декабря.

У следователей другая версия насчет применения насилия в отношении сотрудников полиции. По данным следствия, Майер угрожала полицейскому, нанесла ему травмы и пыталась вырвать протокол. Другому стражу порядка девушка прокусила руку во время задержания.

В феврале 2019 года Майер пришла к Амирану Сардарову на канал «Дневник Хача» и рассказала свою версию произошедшего с инспекторами в 2018 году. По ее словам, ее остановил наряд на Пресненской набережной и попросил документы. У Майер были права, однако на тот момент ей нельзя было водить машину. Сотрудники пробили по базе номер удостоверения и проводили девушку в служебную машину, заперев внутри. «В итоге за 15 минут я себе на уголовку нагребла», — поделилась Майер.

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«Да, я не люблю ментов, я заявляю это публично. Я считаю, что они все должны сидеть», — это заявление Майер во время интервью Сардарову. Также девушка посоветовала всем, кто столкнется с проблемами с законом, решать все вопросы до суда, потому что «дешевле выйдет».

В СМИ появлялась информация, что Майер предлагала замять дело с инспекторами интим-услугами. Сотрудники отказались. В разговоре с Сардаровым девушка заявила, что ничего не предлагала полицейским.

Последний перл Майер выдала на днях. Девушка и ее знакомый надели форму полиции и вышли на улицы Москвы. Они подходили к прохожим с вопросом, употребляли ли они запрещенные вещества. Вне зависимости от ответа Майер оголяла грудь. Несмотря на то, что модель извинилась перед правоохранителями и всеми, кого она могла обидеть, на нее 14 февраля завели административное дело за незаконное ношение формы сотрудников правоохранительных органов и мелкое хулиганство. В итоге девушку наказали десятью сутками ареста в спецприемнике МВД Пресненского района.

Незаконное ношение формы полицейского карается в России штрафом в размере до полутора тысяч рублей. А за мелкое хулиганство могут арестовать на 15 суток.