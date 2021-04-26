Кипр с 10 мая разрешил неограниченный въезд вакцинированных против коронавируса туристов. В страну можно было летать еще с 1 апреля, но тогда людей заставляли сидеть на карантине. Сейчас на острове жесткий локдаун с комендантским часом, который распространяется и на туристов. Снимут ли его 10 мая — неизвестно.

Ранее, чтобы поехать на Кипр, нужно было за свой счет сдать два теста на коронавирус, получить результаты, а по прибытии на остров сидеть на обязательном карантине. С 10 числа эти ограничения снимут. Даже если турист имел контакт с зараженными, его пустят на кипрские пляжи. Власти острова открыли границы для путешественников из 65 стран, в том числе из России.

Вакцина как пропуск

Все же одно условие для туристов, желающих отдохнуть на Кипре, есть. Речь о прививке от коронавируса, которую следует сделать перед полетом на остров. То есть чтобы отправиться на кипрские пляжи, российскому туристу нужно привиться вакциной «Спутник V».

Россия и Кипр ведут переговоры, позволяющие признавать вакцины других государств для туристических целей. И для полностью вакцинированных туристов никаких дополнительных требований при въезде на Кипр предъявляться не будет.

В туристическом протоколе говорится, что для туристов из Евросоюза, Норвегии, Исландии, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Канады, Египта, Грузии, Израиля, Иордании, Кувейта, Ливана, Катара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Швейцарии, с Украины, из ОАЭ, Великобритании и США вакцинация не является обязательным условием для въезда. Но если они сделали прививку, им не придется предъявлять ПЦР-тесты или соблюдать самоизоляцию. Если же прививки нет, то нужно и сделать тест, и просидеть часть отдыха на карантине.

Перед поездкой на остров нужно будет загрузить копию сертификата о вакцинации на английском языке на специальную онлайн-платформу Cyprus Flight Pass и предоставить сведения о прививке. Если путешественник укажет недостоверную информацию, его ждет штраф.

Стоимость отдыха

Кипр полон отелей на разных вкус и финансовые возможности. Пятизвездочный отель Elysium в городе Пафос на троих (два взрослых и 10-летний ребенок) обойдется в 165 тысяч рублей, если прибыть в отель 10 мая (понедельник), а улететь 16-го (воскресенье). Это без стоимости перелета.

Есть более человечные варианты. Например, четырехзвездочный Elysia Park, тоже в Пафосе, на такое же количество людей на неделю обойдется в 48 тысяч рублей. Опять же перелет не учтен.

Кипрский туристический рынок нужно тщательно изучать перед полетом, так как цены иногда удивляют. Например, двухзвездочный Petit Palais Platres Hotel в Платресе за семью с ребенком требует 123 тысячи рублей. А четырехзвездочный Artemis Cynthia Complex в Пафосе — 35 тысяч рублей, причем на такое же количество дней и человек. Выбирайте осторожно, чтобы не оказаться в нескольких километрах от моря или интересных достопримечательностей.

Данные о стоимости отелей взяты с сайта Booking.com.

Перелет на Кипр — та вещь, которую на фоне майского открытия границ стоит учитывать. Пока прямых рейсов из Москвы в какой-либо аэропорт острова нет, так как границы до 10 мая закрыты. Об этом свидетельствуют данные сайта Aviasales.

Отправиться на Кипр двум взрослым и ребенку до 12 лет можно минимум за 80 тысяч рублей, с двумя пересадками и визами в Латвию и Польшу (там придется сменить самолеты). Это цена и время за полет в аэропорт Пафоса. Других вариантов пока нет.

Ограничения на Кипре

Местная жительница Маргарита Шамугия рассказала «360», что на острове очень строго соблюдают масочный режим. «Нужно носить маски даже на улице — но не все это делают. Но в помещениях обязательно надо носить маски. В магазин тебя не пустят без маски. В ресторан даже заходишь — надо дойти до своего стола в маске», — объяснила она.

Еще с 26 апреля на Кипре действовал жесткий карантин: с 21:00 до 05:00 комендантский час, не работали развлекательные заведения, были запрещены общественные мероприятия. С сегодняшнего дня ввели строгий локдаун, который продлится до 9 мая. Исключение сделают лишь для пасхального воскресенья, которое выпало на 2 мая.

«С сегодняшнего дня у нас полный локдаун. У нас резко выросло количество заболевших — больше 800 в день, это очень много для Кипра, здесь всего около миллиона населения на весь остров», — рассказала Маргарита.

Чтобы выйти из дома, местным жителям нужно отправить специальное уведомление по СМС. Покинуть жилье можно один раз в день, на один выход — три часа.

В машине людям нельзя ехать, если их больше трех, за исключением поездок с семьей. И все должны быть в масках, если вы не семья. Кроме того, закрыты все рестораны, кафе, театры, кинотеатры, парикмахерские, салоны красоты, спортзалы и музыкальные школы.

За все штраф 300 евро (27 тысяч рублей) — от нарушения комендантского часа до отсутствия маски.

«Одна эсэмэска в день, нельзя приходить в дома ни к кому. Только выйти в магазин, аптеку, банк, на работу. И спортом можно заниматься — два человека на улице. И закрыто все: закрыты спортзалы, магазины, школы, начальные классы, работают только супермаркеты, аптеки — и все. Ни магазинов, ни ресторанов — только на доставку и навынос. Должно это продлиться до 9 мая включительно, мы надеемся что на две недели. Но на Пасху у нас есть послабления: комендантский час начинается в час ночи в единственный день, на Пасху», — объяснила местная жительница.

Чтобы находиться на улице, местным жителям нужно иметь при себе один из нескольких видов документов.

«С 10-го числа сказали, что все должны иметь при себе либо тест не старше 72 часов, либо прививку — хотя бы первую сделать, либо переболеть в ближайшие два месяца. Как они это определят, я не знаю. То есть если ты идешь в салон или ресторан, то у тебя при себе должен быть тест», — сказала Маргарита.

Ограничения для туристов

Раньше ограничения не распространялись на местных жителей. Но теперь, после ввода локдауна, им тоже нужно соблюдать общие правила.

«У нас приехали туристы, с 1 апреля открылся Кипр чуть ли не для 50 стран. Изначально было, как и в Турции: наши правила не распространяются на туристов. У них есть бумажка из отеля или агентства, что они могут передвигаться без СМС и в комендантский час. И до 23 часов могут делать что хотят. Но, по-моему, отменили в какой-то момент, потому что было очень много случаев [заражения] и туристы жили по тем же правилам, что и местные», — сказала Маргарита.

А сейчас вообще полный локдаун и никакой разницы и исключений нет. Очень много случаев, все закрыто, на острове ничего не работает. Даже на пляж можно ходить только искупаться — загорать нельзя. Только покупаться и выйти Маргарита Шамугия жительница Кипра.

Местные жители надеются, что 10 мая локдаун снимут. Ведь если развлекательные заведения будут закрыты по-прежнему, а на пляжах нельзя будет загорать, смысла приезжать для туристов нет.