Кинотеатры умирают, ковровые дорожки переходят в онлайн. Пандемия меняет не только нашу жизнь, но и индустрию фильмов

Многие кинопремьеры этого года перенесли на 2021. В числе таких картин «Дюна» режиссера Дэни Вильнева и новый фильм о Джеймсе Бонде. Студии не хотят выпускать высокобюджетные фильмы сейчас, потому что они с высокой вероятностью могут не окупиться, да и снимать, соблюдая правила безопасности, во времена пандемии непросто. Как COVID-19 изменит киноиндустрию?

Выход «Дюны» на экраны был запланирован на 18 декабря этого года. Однако премьеру перенесли на 1 октября 2021, пишет Collider. Источник в компании Warner Bros. связал это нежеланием американцев посещать кинотеатры во времена коронавируса, несмотря на отсутствие подтвержденных случаев массовых заболеваний COVID-19 во время сеансов.

За несколько дней до переноса «Дюны» в Universal заявили, что другой ожидаемый релиз конца 2020 запоздает. Речь идет о новом фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Выход картины планировался в ноябре, теперь же фанатам придется подождать 2 апреля 2021 года.

Это вынудило британскую кинокомпанию и вторую по величине сеть кинотеатров в мире Cineworld объявить о временном закрытии всех своих залов в США и Великобритании, пишет Variety. Эта новость привела к обвалу котировок Cineworld. На открытии торгов акции компании подешевели почти на 60%.

«Без этих новых релизов Cineworld не сможет предоставить клиентам как в США, так и в Великобритании — основных рынках компании — широкий спектр сильных коммерческих фильмов, необходимых для того, чтобы люди подумали о возвращении в кинотеатры на фоне COVID-19», — заявили в компании.

В общей сложности компания закрывает 536 кинотеатров под брендом Regal Cinemas в США и 127 кинотеатров брендов Cineworld и Picturehouse в Великобритании. Скорее всего, залы вновь откроются уже в 2021 году.

Виртуальные ковровые дорожки и киноклубы

Приостановили и съемки новой картины Пола Шредера — сценариста «Таксиста» и «Бешеного быка», а также режиссера «Дневника пастыря». Он готовил триллер под названием «Шулер». Это история о карточном игроке, который подвергался пыткам со стороны американских спецслужб и позже наткнулся на одного из своих мучителей.

Однако у одного из пятисот актеров массовых сцен обнаружили COVID-19, и продолжать работу над картиной стало проблематично с юридической точки зрения, хотя сам Шредер не торопился заканчивать съемки: «Я старый астматик. Разве есть способ умереть лучше, чем занимаясь своей работой?» — цитирует сценариста Vulture. Сам режиссер теперь видит будущее киноиндустрии не слишком радужным.

Думаю, [киноиндустрия] и так висела на волоске, и теперь этот волосок обрубили. Она наверняка возродится в каком-то виде, как это было с блюзовыми клубами или симфониями. Но такого же значения, как раньше, ей уже не иметь. Надо просто признать, что кинотеатры мертвы. Возможно, навсегда Пол Шредер режиссер, сценарист.

По словам Шредера, пандемия серьезно не затронет лишь мультиплексы, которые выживут, даже если останутся только детские картины. Слишком уж сильно, по мнению режиссера, родители «хотят видеть, как их ребенок веселится с другими детьми». Остальным участникам индустрии сценарист предлагает смириться с виртуальными кинофестивалями и красными ковровыми дорожками.

Еще одним выходом из сложившейся ситуации Шредер видит создание небольших киноклубов. Заведения могут заключать договоры со стримингами и брать с посетителей плату за членство.

Zoom и отсутствие атмосферы

«Съемочный процесс изменился так, что мы не жмем друг другу руки. Близко друг к другу не подходим. В перерывах сидим в масках. Только артисты в кадре без масок бывают. Во время репетиций даже сидим в масках. Антисептик льется рекой. Это очень непривычное чувство, которое в какой-то степени мешает творить, потому что все-таки творчество — это взаимодействие и в какой-то степени очень личное пространство. Мы этого всего лишены», — заявил в разговоре с «360» Сарик Андреасян — режиссер и сценарист фильмов «Служебный роман. Наше время», «Беременный», «Мамы», «Тот еще Карлосон!».

По его словам, в России останется 300-400 кинотеатров, которые как-то смогут функционировать, скорее всего, за счет того, что у владельцев есть еще какой-то бизнес, способный гасить долги. В целом же в ближайшие несколько лет это все будет «мертвой лошадью», очень не рентабельным бизнесом, будь это кинопроизводство или кинопоказ, считает собеседник «360».

Касательно виртуальных фестивалей и показов… Это все будет экспериментом. Меня даже приглашали принять участие в каком-то из них. Мол, мы вам пришлем ссылку на фильмы, вы войдете в Zoom, и мы кому-то что-то вручим. Но я так подумал, что людей не хочется смешить. Кино — это все-таки та вещь, которую нужно смотреть в определенной атмосфере Сарик Андреасян режиссер, сценарист.

По мнению Андреасяна, сейчас наступит пора экспериментов в киноиндустрии, так как все ее участники будут пытаться не закрывать фестивали и как-то организовывать досуг вне каких-то помещений. Однако сценарист не уверен, что подобные ухищрения увенчаются успехом. Он считает, если пандемия затянется, то все сойдет на нет и, как следствие, люди начнут уходить из профессии.

«Расцвет онлайн-платформ»

«Естественно, будет расцвет онлайн-платформ. Сейчас те, кто успел вложиться и произвести достаточно контента для онлайн-платформ, будут на коне. Тенденция идет в сторону сериалов. Сейчас должна появиться некая системность. Мне кажется, что эти платформы должны распределиться по нише, как это в своем время произошло с Amazon Prime, Netflix и HBO. Они чуть-чуть различаются, и люди для себя выбирают, что им ближе», — заявил Дмитрий Киселев — режиссер «Черной молнии», «Елок», а также триллера «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал».

Собеседник «360» уверен, что было бы логичным создание некой коллаборации между кино и промо-материалами, но не в привычном понятии продакт-плейсмент, а в гораздо более тонкой интеграции. Например, когда зритель сможет, условно говоря, нажимать на экран во время просмотра фильма и получать информацию или выходить сразу в онлайн-магазин, где можно купить ту самую куртку, что надета на главного героя. Если это освоится как сфера деятельности, завязанная на онлайн-платформах, то это сможет окупать производство фильмов, считает режиссер.

«Не уверен, что зритель сильно будет обделен хорошим кино», — заключил Киселев.