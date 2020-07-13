Кинотеатры откроются после пандемии с новыми правилами. Как и когда россиянам начнут показывать премьеры?

Кинотеатры страны временно закрылись из-за пандемии коронавируса. Такой приказ 22 марта вынес Минкультуры — а сегодняшний документ признал прошлое решение утратившим силу. Ведомство опубликовало приказ на своем официальном сайте. В документе сказано, что кинотеатры могут возобновить работу уже с 13 июля, но только если получат разрешение от властей региона, в котором расположены.

В Москве мэр Сергей Собянин ранее подписал указ, который разрешает работу кинотеатров с 1 августа.

Социальная дистанция и перерывы между сеансами

Для начала проката сетям необходимо соблюдать все санитарные требования, которые рекомендует Роспотребнадзор. Эти правила ведомство разработало совместно с Минкультуры в конце мая.

В соответствии с ними, зрители и сотрудники кинотеатров должны соблюдать социальную дистанцию. Это правило должно действовать и при расстановке диванов и столиков в фойе и барах при кинотеатре. В самом зале расстояние от одного зрителя до другого не должно быть меньше одного метра. Сидеть рядом смогут только члены одной семьи и те, кто вместе проживает.

Новый сеанс в одном зале может начаться не менее чем через 30 минут после завершения предыдущего. Это время нужно для того, чтобы сотрудники сетей успели провести дезинфекцию и проветрить помещения прежде, чем пустить туда новых зрителей. Регулярно обрабатывать нужно каждый предмет, которого часто касаются посетители — дверные ручки, поручни, клавиатуры и экраны автоматов, которые продают билеты и т.д.

Контроль сотрудников кинотеатров

Руководство должно уделять особое внимание здоровью своих сотрудников, чтобы не допустить вспышки распространения коронавируса. Для этого каждому из них ежедневно, перед началом работы, должны измерять температуру. Если она выше нормы, работника не допустят до исполнения обязанностей и контакта с людьми. Каждый сотрудник должен быть обеспечен перчатками и масками.

Персонал должен носить медицинские маски, меняя их каждые три часа. Самим зрителям также рекомендуют надевать эти средства защиты, однако в рекомендациях Роспотребнадзора и Минкультуры нет обязательного требования. При этом его могут ввести сами региональные власти, которые разрешают работу кинотеатров — если в городе или области действует масочный режим.

Кроме того, на рабочих местах сотрудников должны установить дозаторы с антисептическими средствами. Все контакты между работниками разных отделов рекомендовано свести к минимуму, тех, чье присутствие на месте не обязательно для выполнения обязанностей, перевести на удаленку.

Что будет в прокате?

В кинотеатрах пока не знают, что именно будут показывать зрителям, потому что прокатные компании напрямую зависят от решения Роспотребнадзора. Об этом «360» рассказала старший менеджер по маркетинговым коммуникациям Mori Сinema Лилия Глазунова.

«Я так понимаю, что прокатные компании будут осуществлять свою рекламную деятельность, как только они получат конкретику от Роспотребнадзора или глав регионов», — пояснила она.

Глазунова отметила, что сейчас компании напрасно тратят деньги и силы, рекламирую картины, которые в итоге не выходят. Она пояснила, что первое время после открытия в кинотеатрах будут показывать старый репертуар. Речь идет о фильмах, которые шли на момент закрытия залов. Новый фильмы начнут появляться постепенно, это будет напрямую зависеть от кинопрокатчиков.