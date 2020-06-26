Кинотеатры могут открыться 15 июля. Новинок будет немного, зато покажут старые хиты

Стало известно, что с 15 июля для россиян могут открыть кинотеатры. Глава Минкультуры Ольга Любимова напомнила, что эта дата уже давно актуальна и пока нет повода ее переносить. Но ведь во время пандемии новые фильмы не снимали, а что вообще будут показывать и готовы ли кинотеатры к приему гостей?

Мы говорили о возможной дате открытия кинотеатров 15 июля, и дата продолжает оставаться для нас актуальной Ольга Любимова.

Дата возможного открытия кинотеатров 15 июля обсуждалась ранее в связи с выходом нового фильма Кристофера Нолана «Довод». На картину возлагали надежды и давали ей особую миссию — вернуть зрителю привычку к большим экранам. Но позднее дату премьеры перенесли на 30 июля.

В связи с пандемией коронавируса кинотеатры в 2020 году могут недосчитаться 48 миллиардов рублей, а вся отрасль — 38 миллиардов. Во-первых, Роспотребнадзор закрыл многие организации. Во-вторых, некоторые зрители отказались посещать людные места. Далее идет проблема предосторожности: кинотеатры увеличили интервалы между сеансами, обязывают людей соблюдать социальную дистанцию, то есть сокращают число зрителей в зале. Последняя причина потери денег — перенос многих премьер на 2021 год.

В любом случае предварительная дата открытия кинотеатров — 15 июля. «360» узнал у представителей киноиндустрии планы на первое время после открытия.

Приоткрытые двери

«Синема Парк» готов к открытию. Пресс-атташе Эдуард Септемберг в беседе с «360» отметил, что как только организация получит необходимые разрешения, так сразу откроет двери для зрителей. У «Синема Парка» уже сформирована сетка картин, которые покажут посетителям.

Будут пропорционально распределены новые фильмы, фильмы, которые были в прокате в конце марта, и старые фильмы — лучшие хиты прошлых лет Эдуард Септемберг.

Источник фото: РИА «Новости»/Александр Кряжев

В сети кинотеатров ожидают большое количество гостей. Септемберг провел аналогию с кафе и ресторанами, которые открыли 23 июня. По его словам, летние веранды заведений тут же наполнились людьми, то есть с кинотеатрами, скорее всего, будет то же самое.

При этом стоимость билетов повышаться не будет. Более того, на вышедшие перед закрытием кинотеатров фильмы будет специальная цена. Новые картины можно будет посмотреть за те же деньги, что и до самоизоляции.

В «Синема Парке» уверены, что российская комедия «Хэппи-Энд» будет востребована и окажется популярной, особенно после самоизоляции и факта закрытых границ, так как в фильме рассказывается об отдыхе за рубежом.

Не открытие, а предварительная дата

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в разговоре с «360» напомнил, что 15 июля — предварительная дата, когда могут открыться кинотеатры. Решение принимает не Министерство культуры или организации, а власти каждого региона.

Открываться кинотеатры будут не по решению Министерства культуры, правительства, а по решению региональных органов власти. И когда они откроются, это зависит только от регионов Олег Березин.

По словам Березина, кинотеатры еще не формировали репертуар, потому что для этого нужно знать точную дату, когда можно пускать зрителей. Потому что ни один режиссер не хочет выступать «на разогреве» аудитории. Более того, пока не запланировано каких-то особенных фильмов, которые могут привлечь зрителя.

Источник фото: Pixabay

Тем более что пока не определены правила, по которым люди будут ходить в кинотеатры. По словам Березина, на Сахалине в некоторых уже открытых кинотеатрах людей обязывают сидеть в маске во время сеанса. Даже это может отпугнуть зрителя, отметил Березин.

«У нас есть активная аудитория, которая скучает по просмотру фильмов в кинотеатрах, но, к сожалению, она не настолько большая. <…> Потребуется какое-то время зрителям привыкнуть, что кинотеатр — это безопасно. Часть рекламной кампании кинотеатров будет направлена на то, что кино — это не только красиво и интересно, но еще и безопасно», — сказал Березин.

Кино не радует

Аналитик кинобизнеса мирового и российского кинопроката Сергей Лавров в беседе с «360» отметил, что кинотеатры в регионах России точно откроются 1 июля, а в Москве и Петербурге — с 15-го. По словам специалиста, организации уже расписывают сетку показов на середину следующего месяца. Проблема в том, что показывать особо нечего.

Например, Warner Brоs. «навязали нашему прокатчику» перевыпуск фильма «Начало». Лавров не верит, что народ пойдет смотреть картину. Другой вариант — комедия «Хэппи-Энд», в больших сборах которой собеседник «360» тоже не уверен.

Во всех странах все ставят в основном старые голливудские релизы или же свои кассовые местные хиты. У нас не так. Кому российское кино нужно? Сергей Лавров.

Многие фильмы, которые должны были показать в июле, перенесли. По словам Лаврова, премьеру хоррора «Вдова» отодвинули на 6 августа. А сеть IMAX планирует открыться перевыпуском «Начала». Лента «Побег из Претории» — крупный релиз, но Лавров не уверен, что он вообще выйдет в прокат.

Источник фото: РИА «Новости»/Александр Кряжев

Самая интересная премьера — «Мулан». Специалист отметил, что пока фильм запланирован для показа на 23 июля, но, скорее всего, его перенесут.

В сетке присутствует также картина «Эмма». Она уже выходила онлайн, но ее ставят в прокат. В выходе фильма на большие экраны Лавров усомнился.

9 июля планировалась премьера российской ленты «Запретная зона», но когда на самом деле она состоится — загадка. На 30 июля запланирована, вероятно, одна из наиболее успешных (для посткоронавирусного периода) картин — «Довод». А ленту «Красотка» перенесли с 30 июля на 13 августа.

А какой-то из указанных фильмов вообще сможет собрать хорошие деньги?

Ничего, мне кажется [не может быть в топе проката]. «Довод» может собрать от силы полмиллиарда рублей. Все надежды на «Вратаря галактики» 27-го [июля] Сергей Лавров.

По мнению Лаврова, кинотеатры готовы открываться «хоть завтра». Однако в июле это сделают 35-40%, в августе — еще 50%, а в сентябре — все остальные.