Обычным кинотеатрам угрожают стриминговые сервисы. В России борьба идет за «Елки»

Фильм «Елки-8», который должен выйти в кинотеатрах 16 декабря, может стартовать лишь на онлайн-платформах. Целый ряд крупных киносетей отказался брать фильм в прокат из-за слишком скорой премьеры «Елок» в Сети — всего через две недели после начала проката. Кинотеатры боятся потерять прибыль и выступить как реклама для стриминговых сервисов. Это не первый пример войны большого экрана с онлайн-платформами. Однако специалисты уверены — считать их конкурентами не совсем верно.

Кинотеатры без «Елок»

Фильм «Елки-8», снятый Bazelevs Тимура Бекмамбетова при участии онлайн-кинотеатра ivi, может не выйти на большой экран. Зрители ждут его в кино 16 декабря. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники на кинорынке.

Киносети «Синема Парк», «Формула кино», «Киномакс», «Каро» и «Синема Стар» отказываются брать картину в прокат. Причиной бойкота стала онлайн-премьера, которую запланировали на 30 декабря, то есть всего через две недели после старта картины в кинотеатрах и до новогодних каникул. Киносети считают, что в такой ситуации они станут просто делать рекламу ivi. Тем временем ставка на онлайн не позволит им собрать выручку, на которую рассчитывали.

В Bazelevs, ivi, объединенной киносети и «Каро» отказались от комментариев журналистам. В «Синема Стар» на запрос «Коммерсанта» не ответили. Прокатчик фильма Megogo Distribution сообщил, что «работает с теми кинотеатрами, которые готовы взять фильм в репертуар».

Большой экран против стриминга

Кинотеатры теряют деньги из-за популярности онлайн-платформ. Об этом «360» рассказал бизнесмен, бывший директор кинотеатров «Колизей» и «Салют» Сергей Федяков.

«Мы понимаем, если бы „Елки“ выходили не 15 декабря, а 1 января, то никаких вопросов не было бы, видимо. Понятно, что у прокатчиков задача стоит увеличить срок проката. <…> Уже два десятилетия идет битва за Новый год, потому что это очень хороший прокат всегда», — пояснил Федяков.

По его словам, сегодня многие студии, в том числе производящие «Матрицу», принадлежат стриминговым каналам. Поэтому неизвестно, продолжат ли фильмы сначала выходить на большом экране, а потом уже в Сети. Если эти же стриминговые платформы купят еще кинопрокат, то, наверное, эта формула останется. Если они не будут покупать, соответственно, они смогут диктовать новые условия игры, отметил Федяков.

На сегодня выход на онлайн-платформы через две недели после премьеры в кинотеатрах — слишком короткий срок. Об этом «360» рассказал кинокритик Сергей Сычев. По его словам, оптимальный период, когда нельзя посмотреть картину в Сети, — шесть-восемь недель. Если же картина попадает на онлайн-платформы быстрее, это невыгодно всем. Если фильм вообще не выйдет в кинотеатрах, на стриминговых сервисах его посмотрит меньшее количество людей.

«Казалось бы, вот единственная возможность посмотреть фильм. И все должны были сидеть и смотреть. Но так не получается. <…> Это вопрос, на который ни у кого нет ответа. Стриминги не очень-то разглашают свои цифры — мы не знаем, сколько они платят правообладателям за их фильмы. Настораживает, что правообладатели хотят выйти в кинотеатрах. Это означает, что стриминги не компенсируют затраты даже близко», — пояснил Сычев.

Люди стали реже ходить в кино

По словам бывшего директора кинотеатров «Колизей» и «Салют», люди идут в кинотеатры, несмотря на популярные онлайн-платформы. В новогодние праздники речь идет о некой традиции и совместном времяпрепровождении с родственниками или друзьями.

«Сидя за праздничным столом, обязательно определяются, что нужно сходить [в кино] — с семьей, с друзьями, даже одному. Это некая обязательная часть праздников. Конечно, зарабатывают и стриминговые каналы, потому что люди и дома смотрели кино, и в кинотеатрах смотрели кино. Все, кто любит кино, смотрят и то и другое. Конкуренции в этом не чувствуется. Благосостояние нормальное у людей. <…> В этом случае никакой конкуренции между стриминговыми платформами и кинотеатрами не существует», — пояснил Федяков.

Он подчеркнул, что все меняется, когда общество начинает жить бедно, а люди распределяют и ужимают свои траты. Тогда и возникает конкуренция. Ведь существенно выгоднее оплатить подписку и посмотреть фильм дома всей семьей.

«Уменьшение количества зрителей в кинотеатрах — это некий показатель того, что люди стали жить бедно. Ну и плюс еще влияют ограничительные меры. <…> Сегодня все запутано. Слово „статистика“ в последние два-три года стало чем-то непонятным», — отметил Федяков.

Он уверен — если в кинотеатрах «Елки» все же не пройдут, то ivi заработает очень много денег. Несколько другую точку зрения высказал Сычев. По его словам, в этом году на российское кино в кинотеатры почти не ходят в принципе.

«Понятно, что есть „Последний богатырь“, который выходил на новогодние праздники, и есть „Последний богатырь“, который выйдет сейчас — опять под Новый год. Скорее всего, он снова станет хитом. Но по большому счету очевидно, что сейчас ситуация такая: для того, чтобы пойти на фильм, людям нужна веская причина», — пояснил критик.

Он добавил, что, как правило, среди успешных картин преобладает семейный контент. Дело в том, что развлечения сейчас заметно подорожали, в том числе и билеты в кинотеатры, но все остальное стало еще дороже. И от безысходности детей ведут на все, что касается семейного контента — 6+, особенно мультфильмы, пояснил Сычев.

«На это люди будут ходить. Что касается всего остального, здесь уверенности нет, потому что выбор, с одной стороны, большой, с другой — есть стриминги, которые предлагают проекты зачастую и ярче, и дороже, и с более крупными звездами, чем кинотеатры. Человеку нужен серьезный стимул, чтобы пойти на „Елки“. Между тем франшиза уже не нова», — подчеркнул критик.

Скандал со стримингом в США

Не стоит считать, что войны между онлайн-платформами и кинотеатрами актуальны лишь в России. Еще два года назад схожая ситуация произошла в США. Там крупнейшая сеть кинотеатров AMC отказалась показывать фильмы Universal после успеха мультфильма «Тролли. Мировой тур» на онлайн-площадках. Так, организация решила объявить студии бойкот после решения показывать фильмы сразу онлайн, минуя прокат. По словам председателя правления AMC Theatres Адама Арона, у организации не было другого выхода.

«AMC больше не будет запускать фильмы Universal во всех наших кинотеатрах в США, Европе или на Ближнем Востоке», — процитировало Арона издание The New York Times.

Он добавил, что будет бойкотировать любую студию или режиссера, которые последуют примеру Universal и запустят фильм в стриминге одновременно с кинотеатрами. В студии же подчеркнули, что разочарованы действиями AMC.

«Мы выпустили „Троллей“ онлайн, чтобы развлечь людей, которые вынуждены оставаться дома, пока кинотеатры закрыты. Мы считаем, что поступили правильно», — отметил представитель Universal.

«Тролли» вышли в Сети 10 апреля — на фоне пандемии коронавируса и закрытия кинотеатров. В первые же три недели картина окупилась, собрав в интернете 100 миллионов долларов.