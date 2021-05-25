За взятки в виде фуршетов и отелей. «Золотой глобус» вылетел из топа важнейших кинопремий мира

Премии «Золотой глобус» объявили бойкот в Голливуде — ее не будут транслировать в 2022 году. Студии объяснили это отсутствием расового разнообразия среди организаторов церемонии. Но все гораздо сложнее: на протяжении десятилетий «Золотой глобус» выдавал награды за взятки в виде фуршетов и номеров в дорогих отелях.

Коррупция внутри «Золотого глобуса»

Всего за несколько недель «Золотой глобус» вышел из числа важнейших кинопремий мира: NBC не будет транслировать церемонию в 2022 году, а знаменитый актер Том Круз вернул все выигранные за прошедшие годы награды. Это связано с неоднозначными этическими и финансовыми решениями руководства премии.

В организацию, по данным Los Angeles Times, никогда не приглашали представителей расовых меньшинств, а большую часть средств от трансляций вкладывали в вечеринки для узкого круга лиц.

И хоть организаторы «Глобуса» уже объявили о своих намерениях провести реформы, церемонии объявили бойкот голливудские киностудии. Как оказалось, вспыхнувший скандал не был единственным в истории премии. Издание Vulture рассказало о неоднозначной репутации «Золотого глобуса», которая была у премии на протяжении десятилетий.

Авторы материала со ссылкой на источники внутри «Золотого глобуса» указали, что все голливудские продюсеры знали о коррупции в рамках премии. Так, для получения номинаций достаточно было задобрить организаторов «Глобуса».

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При этом студиям влетали в копеечку «подарки», ведь в смету входили все 87 членов премии. Они хотели приглашения на особые фуршеты с дорогим шампанским и требовали оплачивать им перелеты в другие страны. Кроме того, члены Голливудской ассоциации иностранной прессы запрашивали неограниченный доступ к общению со звездными актерами на съемочных площадках. В основном это было нужно для того, чтобы сделать селфи со знаменитостями.

Такой расклад не устраивал голливудских продюсеров, поэтому от премии решили избавиться, а скандал с отсутствием представителей расовых меньшинств в рядах Ассоциации — это только повод уничтожить репутацию церемонии в глазах общественности, добавили инсайдеры.

«Скандал с отсутствием расового разнообразия был лишь дымовой завесой. Студии хотели контролировать все средства массовой информации для продвижения своих телевизионных проектов или фильмов. Но они не могли запретить членам „Золотого глобуса“ появляться на их мероприятиях. Нужно было приглашать всех организаторов, всех до единого! Это сводило продюсеров с ума. Все дело в контроле», — рассказал анонимный организатор «Золотого глобуса».

На протяжении десятилетий такие правила для получения номинаций на «Глобусе» оставались неизменными. И, судя по всему, до недавнего времени все голливудские студии такое положение дел устраивало.

«Просто закрывали глаза»

Еще несколько лет назад продюсеры с радостью шли на встречу организаторам «Золотого глобуса», заявил в интервью Vulture шеф-редактор газеты The Ankler Ричард Рашфилд. Но в последнее время это перестало приносить выгоду: новости о взятках стали просачиваться в СМИ. Тогда студии решили разорвать все отношения с премией.

«Довольно нелепо слышать о том, что продюсеры пришли в ужас от происходящего на „Золотом глобусе“. Они знали обо всей кухне церемонии. Они знали всех членов организации по именам. И они знали о том, что среди них нет представителей расовых меньшинств. Продюсеры просто закрывали на это глаза», — заявил Рашфилд.

Бойкот «Золотому глобусу» из-за недавней статьи Los Angeles Times объявил и Netflix. Но Рашфилд указал на лицемерие компании. По его словам, в 2019 году стриминговый сервис оплатил членам Ассоциации перелет во Францию и проживание в дорогом отеле для продвижения своего сериала «Эмили в Париже». Шоу получило номинацию в категории «Лучший комедийный сериал».

Более того, один из руководителей Netflix Тед Сарандос в декабре 2019 года устраивал у себя закрытое мероприятие, на которое приглашал организаторов «Золотого глобуса». В мае 2021-го, после статьи Los Angeles Times, Сарандос раскритиковал членов Ассоциации за отсутствие расового разнообразия. Это возмутило одного из анонимных голливудских продюсеров.

«Тед пригласил всех этих людей к себе домой. Неужели он не заметил, что ни один из них не был темнокожим?», — задался вопросом в беседе с Vulture анонимный голливудский продюсер.

Получилось, что материал Los Angeles Times стал для киностудий последней каплей: все вложения в премию теряли свой вес с каждым новым публичным скандалом, теперь репутация «Золотого глобуса» полностью разрушена. По мнению авторов Vulture, в 2022 году церемония вообще не состоится, и организаторам нужно будет дополнительное время, чтобы принять в ряды членов как можно больше представителей расовых меньшинств.

Виновны все

Но не все в Голливуде выступают за отказ от «Золотого глобуса». По мнению одного из продюсеров, связанные с премией скандалы показывают масштаб проблем во всей киноиндустрии США. Поэтому возлагать всю ответственность исключительно на организаторов «Глобуса» не стоит.

«Не могу не задуматься о предшествовавших этому скандалу годах, когда весь Голливуд целовался в десны с „Золотым глобусом“ для продвижения своих фильмов, сериалов, режиссеров и актеров, даже не задумываясь о стандартах разнообразия и репрезентации на базовом уровне», — отметил анонимный голливудский продюсер.

По его мнению, вместо того чтобы в целом «отменять» премию и Ассоциацию, надо принять участие в прогрессивных дискуссиях, которые помогут организации переосмыслить мышление и методы.

«Мы, то есть вся индустрия, виноваты в этом, и мы должны сами разгребать последствия нашей безответственности», — считает собеседник Vulture.