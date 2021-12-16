Британская разведка должна победить имперскую Россию в «The King’s Man: Начало». Даже рабочее название фильма было «Большая игра», потому что так называлось геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX — начале XX веков. Но посмотревшие кино критики почему-то остались недовольны. Они назвали картину худшей в серии, несмотря на чокнутого Распутина, который, судя по трейлерам, будет одним из антагонистов.

Кино расскажет о событиях Первой мировой войны. В центре повествования — история секретной шпионской организации, которая скрывается за вывеской ателье в Лондоне. Ее адепты пытаются не допустить, чтобы Вильгельм II, Георг V и Николай II, которых авторы картины считают самыми ужасными в истории тиранами, развязали войну и попутно уничтожили полмира. Масла в огонь подольют некие криминальные гении. Но есть агент вымышленной секретной службы Орландо Оксфорд (Рэйф Файнс), который при помощи соратников готов принять вызов и остановить злодеев.

Одним из главных злодеев отказался Григорий Распутин, которого сыграл Рис Иванс. В трейлере перед нами предстает полусумасшедший растрепанный герой, который постоянно изображает казачьи пляски под Boney M. — Rasputin, придается плотским утехам с придворными дамами, на ломаном английском «зомбирует» царскую семью, а также местами пытается убить Николая II и Александру Федоровну.

В фильме всплывают и реальные исторические события — такие как убийство эрцгерцога Фердинанда, с которого и началась Первая мировая. Но в The King’s Man — это результат заговора. В итоге битва между добром и злом — героем Рэйфа Файнса и Распутиным — сводится к мести очень разгневанного горного козла.

Тем временем короли-кузены Вильгельм II, Георг V и Николай II (их сыграл один и тот же актер Том Холландер) все же вступят в войну. То есть, ни высокие манеры, ни элегантный стиль британского разведчика, ни уж тем более погони, драки и экшн-сцены не спасут мир от их противостояния.

Зачем русские снова злодеи

Образы русских злодеев появляются в кино по большей части из-за политической ситуации в России и мире. Такое мнение в беседе с «360» высказал советский и российский кинокритик Виктор Матизен.

«Если кому-то не нравится Владимир Путин и его политика, то, естественно, это переносится и на остальных русских в массовом кинематографе. На вскидку могу сказать, что политическая ситуация сказывается. Но как американцы изображают нас злодеями, так и мы изображаем американцев», — заявил кинокритик.

Но есть еще одна чисто бытовая причина, по которой британцам и американцам удобно делать русских виноватыми во всех мирских бедах — слабая регуляция правил проката. Так считает блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian). Он объяснил в беседе с Popcornnews, что эта тенденция может продолжаться до тех, пока наш рынок научится противостоять Западу. Так он комментировал другой фильм этого года — последнюю часть Бондианы с Дэниэлом Крэйгом. Роль главного злодея в ней исполнил Рами Малек — он стал лидером уже традиционной русской мафии.

Я думаю, что это в целом просто удобная цель. Дело в том, что мы не особо диктуем какие-то правила в контексте проката. Например, если сделать главного злодея китайцем, то при прокате на территории Китая возникнут проблемы. Очень большие проблемы. Удобная вариация — это русские. И прокат у нас будет, и вообще, мы не такой крупный рынок, чтобы диктовать условия. Да и опять же наследие — за очень долгий срок холодной войны целые поколения взращены на злодеях Евгений Баженов

Критики не в восторге

Американские критики, которые уже успели посмотреть King’s Man, не высоко оценили картину. Ее не спасли ни Распутин, ни «правильный» подбор актеров с учетом BLM-требований. Как сообщило издание Cinema Blend, в фильме плохо с юмором.

«Фильм потерял насмешливую сатиру, свойственную первым двум частям», — признался Хоай-Тран Буй (Hoai-Tran Bui) из SlashFilm.

«В этой смеси серьезного военного фильма, мальчишеских приключений и нелепой комедии есть свои плюсы. Но это, тем не менее, странная смесь, которая в конечном итоге не дала нужного результата», — высказалась Анна Смит (Anna Smith) из Deadline.

Его политическую непоследовательность еще можно было бы принять, если бы The King’s Man в целом не был таким скучным. За исключением сцены боя с Распутиным, в которой эффектно сочетается танец и хореография, последовательность действий героев фильма предсказуема и неинтересна Викрам Мурти (Vikram Murthi) критик IndieWire

Российские зрители увидят кино только 13 января 2022 года.