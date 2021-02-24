Кинговская мгла по-русски. На Урале метель парализовала города и села

По всему Южному Уралу бушует сильная метель. На междугородних трассах нулевая видимость, задерживаются рейсы в аэропортах, в городах и селах не ходит общественный транспорт, закрыты школы, на дорогах огромные пробки.

Погода стала ухудшаться в Башкирии, Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Омской областях днем 23 февраля. В отдельных районах Южного Урала ветер усилился до 25 метров в секунду, поднялась метель, пришли тридцатиградусные морозы.

В четырех районах Челябинской области введен режим ЧС, в Свердловской, Оренбургской и Омской областях синоптики прогнозируют усиление морозов и ветра в ближайшие дни, а в Башкирии развернули оперативный штаб для мониторинга ситуации из-за шторма.

Во всех аэропортах регионов и на железнодорожных вокзалах утром 24 февраля были задержаны сотни рейсов и отправлений поездов, многие трассы перекрыты. Главы регионов просят жителей отказаться от поездок в метель и по возможности остаться дома.

Затерянные в снегах

Метель парализовала движение на важных трассах регионов. В Челябинской области МЧС с вечера 23 февраля спасает водителей, застрявших на дорогах в сильный мороз. Выбраться из снежного плена помогают сотрудники ДПС. Они бегут перед машинами и показывают дорогу автомобилистам.

В Оренбургской области два лейтенанта полиции получили легкие обморожения, пока помогали водителям выехать из снежной мглы, рассказали сайту «Аргументы и факты» в пресс-службе УМВД по региону.

Около 540 спасателей более суток работают на трассах Челябинской области. На помощь им выделили 265 единиц техники.

«В первые часы реагирования на сложившуюся ситуацию сотрудниками МЧС России из снежных заторов были эвакуированы 315 человек, из них 222 человека были доставлены в пункты временного размещения. Из снежных заносов проведена эвакуация 38 автомобилей», — сообщили в МЧС по Челябинской области.

На 11:00 по московскому времени сотрудники МЧС и ДПС продолжают вытаскивать замерзающих людей с трасс. К этому времени удалось спасти 1154 человека. В пункты временного размещения отправлен 481 человек, из снежных заносов эвакуировано 244 автомобиля. Для проведения мероприятий задействована группировка из 545 человек и 265 единиц техники, в том числе от МЧС — 167 человек и 48 единиц техники.

Среди эвакуированных оказалась детская хоккейная команда. Вместе с тренерами 20 спортсменов возвращались с соревнований из Златоуста. На трассе в Троицком районе застряли участники похоронной процессии и священник, сообщило Ura.ru. А жители Свердловской области переживали за юных лыжников, которые застряли под Челябинском.

Со стихией столкнулись и в Башкирии. Из-под снежных заносов спасатели помогли выбраться более 30 людям, сообщили в Государственном комитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

Нулевая видимость на федеральных трассах привела к массовым авариям. Днем 23 февраля на трассе Уфа — Оренбург из-за метели, сильного бокового ветра и слабой видимости столкнулись 39 машин. В авариях пострадали десять человек, в том числе две девочки 16 и 12 лет.

На границе Башкирии и Челябинской области, в районе озера Банное, из-за снежных заносов около шести часов люди ждали помощи спасателей.

В Омске из-за плохой видимости в кювет улетела машина с автомобилями «Почты России».

Города в плену у снега

Метель лишила электричества более ста населенных пунктов Челябинской области. Люди в мороз находятся без света уже более суток. Как сообщило издание 74.ru, в домах, которые отапливаются электрокотлами, температура уже стремится к нулю. В некоторых селах столбики термометров опустились до −40 градусов.

В пресс-службе компании «Россети Урал» сообщили, что для ликвидации последствий непогоды в Челябинскую область стягивают дополнительные силы и средства.

«В Челябинскую область на помощь выдвинуты группировки филиала „Сверловэнерго“, „Пермэнерго“ и дочерней компании „Россети Урал“ — „Екатеринбург“, оснащенные дополнительной спецтехникой, резервными источниками электроснабжения, необходимыми материалами. Также на помощь энергетикам челябинского филиала „Россети Урал“ прибудут энергетики Южно-Уральского подразделения „Россети ФСК ЕЭС“. Всего дополнительно на Южный Урал прибудет еще 75 человек», — сообщили в ведомстве.

В Свердловской области жители также столкнулись с отключением электричества. Все неполадки в Горноуральском и Каменском городских округах, в Каменске-Уральском, Гарях, Богдановиче, Тугулыме и Первоуральске полностью устранили. На некоторых территориях работы продолжаются. Аварийные бригады энергетиков и коммунальщиков продолжают находиться в полной готовности, сообщили в администрации региона.

В среду, 24 февраля, в челябинских и курганских школах отменили занятия для всех классов. Синоптики предупредили, что в ночь на 25 февраля температура воздуха в регионе понизится до −40 градусов.

В школах развернули временные базы для спасенных на уральских трассах. Им выдали одеяла, подушки, местные жители помогают с продуктами. Беда вновь сплотила людей: помочь, по сообщению издания 74.ru, вызвались сотрудники Дома культуры, педагоги и волонтеры.

Однако нашлись и те, кто решил заработать деньги на этой ситуации. Пользователи социальных сетей сообщили, что таксисты утром 24 февраля подняли цены в три-четыре раза. Но были и те, кто довозил людей до дома бесплатно.

Жительнице поселка Снежного Карталинского района Челябинской области в ночь на 24 февраля пришлось рожать дома, сообщило Ura.ru со ссылкой на коллег из газеты «Карталинский рабочий».

«Все дороги вокруг поселка так замело, что женщину не рискнули отправлять в роддом. Роды принимали дома. На свет появилась девочка, все прошло без осложнений, роженица и новорожденная чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении.

На Южном Урале стихия повредила множество зданий и автомобилей. Сильный ветер сносил крыши домов и фасады магазинов, куски материалов падали на машины, остановки общественного транспорта. О пострадавших пока нет данных.

В Омске, как и в других городах, пострадавших от метели, ограничили пассажирский транспорт на участках федеральных автомобильных дорог.

Морозы сменят метель

Снег на улицах городов регионов, пострадавших от стихии, вышли убирать тысячи сотрудников ЖКХ. Например, в Омске на расчистку снега отправились более 350 дорожных рабочих и механизаторов, 397 снегоуборочных машин. Работы ведутся круглосуточно. С 22 февраля на полигоны вывезли более 10 тысяч кубометров снега. В Челябинске с последствиями стихии пытаются справиться 271 рабочий и 270 единиц техники.

Метель, по прогнозам синоптиков, должна прекратиться 24 февраля. Но морозы не отступят. В Омске в ближайшие дни ожидается похолодание до −34 градусов, в Челябинской области — до −40, в Свердловской области — до −32, в Башкирии и Оренбургской области — до −30.

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал «360», что метели и морозы на Урале стали следствием мощного циклона, который пришел в регион. Погода в Челябинской области должна наладиться в конце февраля. Будет облачно, возможен небольшой снег.