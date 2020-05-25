Трех человек взяли под стражу в Оренбурге, заподозрив в убийстве бывшего директора местного филиала «Газпромтранса», его жены и водителя. Убийцы пробрались в дом предпринимателя, а после пытались угнать его дорогой автомобиль. Потенциальных преступников искали целый год. Вероятно, убийство заказали и на дело наняли непрофессионалов.

Правоохранители задержали группу мужчин, подозреваемых в убийстве директора ООО «Газпромтранс» Андрея Бахарева, его жены Ольги и водителя Александра Греднева. Двоих подозреваемых арестовали до 22 июля, а еще одному продлили срок задержания под стражей до 72 часов — до 27 мая. Постановления пока не вступили в законную силу. Всех задержали 22 мая. Их год искали не только в Оренбурге, но и на окрестных территориях. Одного из подозреваемых поймали на работе, другого — дома. По данным местных СМИ, установлены и заказчики данных убийств.

Убийство Бахаревых и побег

Тела трех человек нашли в коттедже в поселке Ростоши утром 20 мая 2019 года. Сразу стало понятно, что это убийство — были все признаки насилия. Тела обнаружила пришедшая на участок домработница. Это были экс-директор оренбургского филиала «Газпромтранса» Андрей Бахарев, его жена Ольга и водитель Александр Греднев.

По данным оренбургских СМИ, сославшихся на комментарий «Газпромтранса», в момент убийства 58-летний Бахарев находился в отпуске. По сути, Греднев оказался в числе жертв случайно. 20 мая он приехал к дому своего начальника, чтобы отвезти его в аэропорт.

Официально нет данных об орудии убийства, но журналисты дают информацию, что семью Бахаревых и Греднева зарезали ножом.

После того как убийцы расправилась с супругами и водителем, они попытались уехать с места преступления на машине Бахарева — дорогостоящем внедорожнике Mercedes-Benz GL, но не смогли завести его, поэтому пошли пешком.

В Сети было еще одно видео, где показаны три мужчины, похожие на героев предыдущего ролика. Судя по кадрам, они неспешно шли по улице, вероятно, пытаясь не вызывать подозрений.

При этом есть и третье видео, где очень похожие на участников предыдущих роликов мужчины бегут.

Подозреваемых запечатлели камеры, висящие на соседних домах. При этом в доме самого Бахарева тоже велась съемка, но убийцы захватили с собой жесткий диск с записью.

Мотив убийства: версии

Журналисты общались с родственниками погибшего водителя и выяснили, что семья сначала не знала, есть ли у следствия зацепки по этому делу.

«Нам говорят одно: „Тайна следствия“», — сказал брат погибшего Греднева.

Мотив убийства официально не называется. У журналистов было три версии: заказ, грабеж и месть. Первая, по их словам, наиболее сомнительная, так как обычно такие преступления выполняют подготовленные люди, а участники этого убийства такими не являются. Аргументы, что действовали непрофессионалы, были такие: убийцы пошли на дело втроем, хотя у Бахарева не было охраны — то есть они плохо изучили жертву; манера поведения и сложности с угоном машины; в качестве орудия убийства был нож, а не более надежное огнестрельное оружие.

Версия с грабежом казалась более реальной — все-таки Бахарев был богат, а его дом оказался самым последним на улице. Допускали, что преступники хотели втихую обчистить дом и уйти, но просчитались со временем. По данным СМИ, из дома Бахарева ничего не пропало.

В поисках подозреваемых следователям помогали жители области. К автовладельцам, которые 20 мая 2019 года проезжали в районе горы Качкарка, обратились с просьбой предоставить записи видеорегистраторов.

Бахарев был не только директором «Газпромтранса». Он также являлся президентом «Союза транспортников по Оренбургской области», членом региональной Общественной палаты и общественного фонда «Ветераны МВД России». После смерти бизнесмена Общественная палата попросила Следственный комитет тщательнее расследовать преступление и пообещала оказать помощь родным и близким.

Семью Бахаревых и водителя Греднева похоронили 22 мая 2019 года. Прощание с ними прошло во Дворце культуры и спорта «Газовик».