Киллерам стали платить криптовалютой, чтобы скрыть следы. Но заказчика научились раскрывать

В СК заявили, что криптовалюту стали принимать для оплаты заказных убийств и других преступлений. Киллерам и заказчикам это выгодно: такие транзакции очень сложно отследить. Однако эксперты уверены, что уже сейчас есть методы, которые позволяют найти как заказчика, так и исполнителя благодаря переводу криптовалюты, а в будущем это станет намного проще. Подробнее — в материале «360».

Глава отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Следственного комитета Константин Комарда рассказал ТАСС, что заказные убийства в России стали оплачивать криптовалютой. Уже сейчас зафиксировали как минимум один такой случай.

Комарда подчеркнул, что это выгодно заказчику, потому что по таким транзакциям его очень сложно установить. Дело в том, что во время конвертации криптовалюты в обычную валюту транзакции проводят через 15–20 электронных кошельков, которые оформляют на посторонних лиц. Кроме того, деньги тщательно размывают в десятках тысяч других операций, лишь затем они попадают к получателю.

Сложно, но возможно

Экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко рассказал «360», что криптовалюта отображает все транзакции перевода. При этом она не отображает того, кто переводил, и того, кто получал.

«Но по факту, если человек занимается преступлениями и принимает оплату криптовалютой, можно отследить движение из одной геолокации в другую. Это выведет его на чистую воду. Поэтому я глубоко сомневаюсь, что криптовалюта является валютой преступников. Это нелогично, потому что отображается логистика движений денежных средств», — пояснил он.

Директор платформы «Киберномика.РФ» и эксперт по криптовалютам Михаил Худокормов в беседе с «360» отметил, что за любые деньги можно заказать все, что вы захотите. Дело в другом: криптовалюту нельзя пощупать. Однако можно ее взять и обналичить или официально купить на нее билет на самолет или картину.

«Криптовалюта — это само по себе понятие „зашифрованные деньги“, грубо говоря. Это некий код, который, в принципе, можно отследить, но вы за очень-очень серьезным исключением сможете понять, кто отправил и кому отправил. Вы сможете увидеть сколько, когда. Вы можете увидеть, что я отправил кому-то деньги, но вы не узнаете, кто я, если не придете ко мне в гости, не вскроете все мои компьютеры, телефоны и планшеты и не найдете номер кошелька, с которого все это отправлялось», — пояснил он.

Собеседник отметил, что доказать, для чего была перечислена криптовалюта, будет сложно. Правоохранители должны найти отправителя и получателя, доказать, что получатель совершил преступление по заказу отправителя, увидеть их кошельки и транзакции. Тогда «вопрос будет стоять ребром».

Он напомнил, что то же самое можно сделать и за доллары, «Яндекс.Деньги» или PayPal, только там требуется верификация от пользователя — подтверждение личности. Человек должен пройти с паспортом или подтвердить свою личность через «Госуслуги», чтобы отправить эти деньги.

«В криптовалюте я не подтверждаю себя как человек, я просто завожу кошелек, и все. А в любой другой тематике, даже в электронных кошельках, я должен указать номер телефона, и меня будет легче отследить», — добавил он.

«Преступления за крипту» будут развиваться

«Никто не будет лукавить, что по криптовалюте достаточно сложно отследить какие-то сделки, махинации. Уровень преступности с криптовалютой, преступлений за криптовалюту, они развиваются и будут развиваться, пока все страны не сойдутся на каком-то едином мнении, что надо как-то отслеживать людей, которые делают транзакции. Это будет, наверное, правильно», — подчеркнул Худокормов.

Он отметил, что для прекращения работы криптовалюты нужно весь мир отключить от интернета. При этом эксперт подчеркнул, что уже сейчас покупать криптовалюту стало намного сложнее. Чтобы приобрести ее удаленно, надо заплатить с банковской карты, а их можно гораздо проще отследить.

При этом Худокормов уверен, что скоро правоохранители смогут разработать схемы, помогающие отслеживать людей, которые делают транзакции криптовалюты. Он вспомнил один случай, когда правоохранители смогли отследить криптовалюту и найти всех участников незаконной торговли предметом искусства — как продавца, так и покупателя.