Киеву плевать на мольбы жены Медведчука. Ей нужно достучаться до Европы

Супруга Виктора Медведчука, которого задержали власти Украины, провела пресс-конференцию в Москве. По словам Оксаны Марченко, политика пытали, и у нее есть доказательства этого. Специалисты уверены, что это доказывает отсутствие демократии в стране и советуют жене Медведчука обращаться к лидерам европейским стран. Они уверены, что Запад должен знать, какую власть поддерживает.

Виктора Медведчука могут пытать

Жена главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, заявила о доказательствах пыток в отношении арестованных со стороны украинских силовиков. Оксана Марченко подчеркнула, что ее супруга пытали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

«У нас есть серьезные основания предполагать, что в подразделениях СБУ действительно используются пытки для получения желаемых показаний от политзаключенных и неугодных власти людей. Это рассуждение основано на фактах и также установлено на некоторых личных показаниях сотрудников Виктора, которые были задержаны в конце февраля — начале марта. Многие из них сообщают о жестоких физических пытках», — заявила она журналистам.

Она добавила, что достаточно посмотреть на обнародованные снимки политика, чтобы понять, что его пытали.

«Нет никаких сомнений, что его избивали в первые часы после задержания. На видео… мы также видим синие опухшие уши, что служит также фактором физического насилия», — подчеркнула Марченко.

Она также напомнила о словах советника главы МВД Вадима Денисенко, который заявил о планах украинских правоохранителей «выбить из него определенные показания».

«Это утверждение доказывает желание властей использовать запрещенные физические методы воздействия… Другими словами, они собираются или уже его пытают», — добавила женщина.

Киевской власти все равно на слова супруги Медведчука

Марченко рассказала, что Владимир Зеленский никак не отреагировал на ее обращение с требованием освободить супруга. И она обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь в освобождении мужа.

«Вы обладаете огромным авторитетом. Вас уважают и к вам прислушиваются. Прошу вас, уважаемый господин президент, использовать ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа, Виктора Медведчука», — сказала она.

Правда, пресс-конференция и слова Марченко, скорее всего, не приведут ни к какому результату. Об этом «360» рассказал политолог Юрий Светов.

«Это совершенно бесполезно. Понятно, что киевской власти на все плевать, на все это так называемое общественное воздействие. <…> Они реагируют только на одно — будет команда из Вашингтона, тогда, может быть, как-то отреагируют. Но думаю, что там согласие с Вашингтоном, соответственно, получено, чтобы Медведчука прихватить. Вот и все, поэтому он будет сидеть. Думаю, взяли его давно. Вообще неизвестно, бежал ли он», — пояснил Светов.

Пока, отметил он, супруга Медведчука делает все, что в ее силах, чтобы привлечь внимание к проблеме, в том числе обращается к главе Турции. Однако пока неизвестно, что из этого всего выйдет.

О похищении Медведчука должен знать Запад

Если Джо Байден в конце 2021 года собирал ведущие 100 демократий мира и туда попала Украина, то ни о каких демократических принципах сейчас речи идти не может. И это подтверждает пресс-конференция с супругой Медведчука. Об этом «360» рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«Надо, чтобы мировая общественность знала об этом факте (заключении Медведчука и пытках — прим. ред.), чтобы его не замалчивать. Это должно стать достоянием мировой общественности, европейской общественности или хотя бы уже общественности Украины. Раз он политический деятель, то подобного рода акция заряжена ярко выраженным политическим содержанием», — подчеркнул Кошкин.

Он напомнил, что Зеленский запретил политические партии, запретил многие информационные агентства, создает тоталитарное общество, где признаются только националистические идеи и процветает нацизм.

«Идеология провозглашена антирусская, русофобская. Вот все это конференция тоже закрепляет в том виде, в каком мы с вами эту проблему рассматриваем. <…> Похищение людей и абсолютное их вымывание из списка граждан страны. Похитили и никто не знает, где он, и никто не собирается искать и помогать. Институт правозащитников, силы, которые имели бы свою точку зрения и боролись, тоже сегодня никак не могут проявить себя», — отметил Кошкин.

Более того, эксперт посоветовал бы супруге Медведчука обращаться к лидерам европейских стран — Франции, Германии, Италии и так далее. Ведь они должны знать, кого поддерживают.