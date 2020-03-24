Киев на грани дефолта из-за коронавируса. Украинцы боятся голода и ругают «дураков у власти»

Глава МВД Украины Арсен Аваков предрек стране серьезный экономический кризис и предположил, что людям вскоре не будет хватать денег даже на еду. Опрошенные «360» эксперты заявили, что его мнение основано на реальной угрозе. Но предположили, что Аваков в первую очередь заботится о наращивании своего влияния.

Украинский министр внутренних дел предложил властям материально помочь людям — ввести льготы на ЖКХ, запретить увольнять сотрудников и поддержать выплатами безработных. В противном случае, уже через месяц украинцам не хватит денег даже на еду. Аваков предложил несколько экстраординарных мер. В частности, реструктурировать внешние долги и создать стабилизационный фонд для финансирования антикризисных мер.

Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сообщил «360», что основания для подобных заявлений у Арсена Авакова есть, но он, конечно, разжигает панику.

«Страна не имеет никакой подушки безопасности. Мы все в долгах и вынуждены выплачивать 17 миллиардов в этом году. И сейчас перед правительством стоит вопрос, решиться на дефолт или нет. Разумные люди в этой ситуации считают, что надо», — подчеркнул эксперт.

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Погребинский сообщил, что на Украине малый и средний бизнес обрушились полностью. По его мнению, сотни тысяч людей, работавших в закрывшихся компаниях, через пару недель окажутся перед необходимостью искать деньги для того, чтобы купить детям хлеба и молока.

Проблемы ждут и крупные предприятия, ведь из-за введения карантина многие вынуждены были вывести сотрудников на удаленную работу. Но химические или металлургические заводы в таком режиме работать не могут.

«Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что метро останавливать нельзя, будет катастрофа. В Киеве его остановили. Я не знаю, есть ли у них мозги. Это испытание выпало на то время, когда у власти оказались совершенно некомпетентные и чрезвычайно глупые люди. Назначили нового министра здравоохранения, кардиохирурга. Конечно, по сравнению с предыдущей недоученной медсестрой, которая разрушила все, что было, мы надеялись на профессионала. Но он за полторы недели наговорило столько бреда, что возникает срочная необходимость его уволить. Дело не в профессиональном уровне, он просто дурак», — посетовал директор центра.

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Он не смог сообщить, каким образом карантин сказался на уровне зарплат украинцев. Данные будут известны в первых числах апреля, когда люди начнут получать деньги. Но предположил, что зарплаты совершенно точно уменьшатся.

«Если в США ожидают падения квартального ВВП на 50%, то что уж говорить про нас», — резюмировал эксперт.

Украинский политолог Алексей Якубин высказал «360» предположение, что Арсен Аваков сейчас использует историю с коронавирусом для усиления своего влияния.

«Он министр внутренних дел и у него есть своя компетенция. Да, сейчас украинское МВД занимается и таможней, и миграционной службой. Но это не вопросы экономической стратегии, и не вопросы запрета на движение общественного транспорта. А он сейчас пытается показать, что у него есть какие-то решения, он готов взять на себя ответственность», — заявил Якубин.

Политолог предположил, что, делая алармические заявления, министр играет в собственную игру. Он пытается повлиять на президента Украины Владимира Зеленского. Аваков хочет вынудить главу государства дать ему больше полномочий в виду возможного введения чрезвычайного положения.

Источник фото: РИА «Новости»

«И, возможно, на будущее, пытаясь тем самым показать, что он мог бы быть лучшим премьером, чем Денис Шмыгаль, занявший эту должность три недели назад. Со стороны Авакова это попытка использовать коронавирус и чрезвычайное положение для усиления своих позиций. Я думаю, что часть украинских политиков и президент это понимают. Поэтому они очень осторожно относятся к введению чрезвычайного режима. При этом, карантин, таргетированные программы помощи пенсионерам, они одобряют», — отметил Якубин.

Он добавил, что метро остановили не только в Киеве. Еще в Харькове и Днепре. В столице встал вообще весь общественный транспорт.

«Полный транспортный коллапс. Перевозятся по нескольким маршрутам люди, работающие на критически важных предприятиях. Всего около 250 человек, им даже сделали специальные удостоверения. Уже возникли коррупционные скандалы, ибо эти удостоверения начали продаваться. Традиционных маршрутов вообще нет. И эти меры уже вызывают у населения большее раздражение, чем коронавирус», — подчеркнул политолог.

Он посетовал, что Киев использует инструменты, применяемые в Европе, но без компенсаторов. Незавидным выглядит сравнение и с Россией, где используется более прицельная социальная стратегия.

«Украина и до коронавируса была одной из беднейших стран Европы, каждому пятому не всегда хватало денег на продукты или лекарства. Введенные ограничительные меры уже привели к подорожанию обычного продуктового набора, и правительство не выступило регулятором. Сотни тысяч людей без компенсаторов не смогут длительное время поддерживать привычный для них, хотя бы базовый, уровень потребления», — спрогнозировал эксперт.

Алексей Якубин напомнил, что экономические проблемы начались на Украине не сегодня. Он не исключил попыток использовать коронавирус как прикрытие проблем и ошибок, допущенных ранее в экономической политике.

«К тому же в этом году Киев должен выплатить 17 миллиардов долларов долга. Это, не считая, облигаций внутреннего займа еще на четыре миллиарда. На этом фоне началось обсуждения темы возможной реструктуризации долгов, дефолта и пересмотра бюджета. Верховной раде следует сосредоточиться на вопросах поддержки населения, а не на желание некоторых политических игроков ввести режим ЧП», — заявил политолог.

По его мнению, в ближайшем будущем Украины ждет увеличение безработицы. Десятки тысяч граждан уже вернулись из Европы. Давление на социальную систему и рынок труда заметно увеличится.

Действительно, украинское правительство начало переговоры с международными партнерами о реструктуризации внешнего долга из-за расходов на поддержку населения. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Второй вопрос — это внешние долги. Мы должны их реструктуризировать, и мы начали переговоры с нашими международными партнерами, но сегодня в мире идет колоссальная борьба за деньги. Все страны пытаются сегодня или занять или получить помощь, и мы действуем так, как делают все развитые страны мира — мы конкурируем за дешевый финансовый ресурс для нашего бюджета. Это и есть источники от наших международных партнеров», — заявил Шмыгаль в программе «Свобода слова» на канале ICTV.

Офис президента Украины заявил о падении ВВП станы на 5%. А дефицит бюджета в текущем году Киев оценивает в 7% при заложенном показателе в 2%.