В Московском зоопарке погибла краснокнижная птица: белоголовый сип проглотил резиновую перчатку, которой его дразнил посетитель. Врачи не смогли спасти животное. О том, как звери страдают от поведения людей, — в материале «360».

Что произошло

В Московском зоопарке было три белоголовых сипа, 14 марта один из них погиб из-за проглоченной резиновой перчатки. Зоопарк сообщил об этом спустя полторы недели.

Перчатки обязательны в столице из-за коронавируса. В других регионах в общественных местах достаточно носить маски.

Сип жил в зоопарке с 1994 года. В свои 27 лет он находился на пике формы. В неволе такие птицы доживают до сорока, уточнили в пресс-службе зоосада.

Вечером 13 марта самец почувствовал себя плохо, ветеринары сутки пытались его спасти, но сип не выжил.

«Причиной стала перчатка в кишечнике. Не рабочая перчатка. Перчатка посетителя. Чтобы попытаться спасти этого сипа, понадобились усилия семи человек: четырех ветврачей и трех зоологов. Чтобы убить — каприз единственного посетителя, который от скуки решил подразнить птицу», — сказано в посте зоопарка в соцсетях.

Откуда стали известны эти подробности, не уточняется. В самом зоопарке установлены камеры, попал ли на них момент, когда посетитель дразнил сипа, неизвестно.

Мнение специалиста

Орнитолог Евгений Коблик заявил «360», что речь идет об очевидных вещах — «не кормить, ничего не кидать в клетки». Однако, по словам собеседника, «народ у нас по-прежнему не реагирует: и кормит, и кидает все, что угодно».

«Казалось бы, белоголовый сип — птица, привыкшая переваривать все, потому что питается падалью. Но тем не менее с резиной она никогда не сталкивалась и естественно [произошел] такой печальный исход», — отметил Коблик.

Также специалист напомнил, что в зоопарках недопустимо снимать со вспышкой, поскольку это слепит животных и может отразиться на их зрении.

Бывали ли подобные случаи

В июне 2020 года в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» погибли три белки. По словам директора зоопарка, они отравились едой, которую принесли посетители.

«У нас был отравлен олень, у нас чуть не погибла пантера», — перечислял Сергей Писарев жертв людского поведения.

Если покормить животных очень хочется, зоосад организует специальные экскурсии.

Через месяц на оленьей ферме под Рязанью погибли трое животных. Олени Рудольф, Кай и Свен умерли из-за еды, принесенной посетителями. Животных накормили морковью, капустой и белым хлебом. Последние два продукта смертельно опасны для этих животных, сообщили владельцы.

«В связи с этой ситуацией мы вынуждены начать проверять ваши сумки на входе, а кормить животных можно будет только кормом, купленным у нас», — отметила ферма.

Весной 2015 года в Калининградском зоопарке от стресса умерла черноперая рифовая акула. У животного были проблемы с сердцем. Посетители стучали по стеклу, пытаясь привлечь внимание акулы. Хищница металась по аквариуму и повредила себе нос и глаз. После смерти акулы зоопарк решил отказаться от содержания животных этого вида.

В 2014 году белый медведь по кличке Антон погиб в зоопарке немецкого Штутгарта. В желудке медведя нашли части рюкзака, тряпичной куклы и куртки. Все эти вещи попадали в вольер от посетителей. Смотрители заметили только рюкзак. Спасти косолапого не успели.

Много лет назад в том же зоопарке скончался бегемот Эгон, проглотивший теннисный мяч, а также морской лев Чарли. Он съел плюшевую игрушку.