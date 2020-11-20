Роботы-доярки, летающая «буханка» и ручная черная дыра. Как создавался киберпанк по-русски

На YouTube выложили короткометражку «Русская кибердеревня», в которой киберпанк причудливо сочетается с российской глубинкой. За сутки ролик набрал более миллиона просмотров. «360» поговорил с создателями фильма. Оказалось, все серьезнее, чем кажется.

Видео длится 4,5 минуты. Главный герой на ломаном английском ведет видеоблог о своем хозяйстве. В кадре фермер окружен роботами, голубей там заменили коптеры, старая «буханка» левитирует, а вместо разрушенной церкви появляется голограмма.

Роль фермера Николая сыграл актер Сергей Чихачев, известный в последнее время по озвучке видеоигр, например, «Ведьмака».

«С большим удовольствием снялся в этой короткометражный картине», — признался Чихачев «360».

«Я получил большое удовольствие от сценария, когда впервые его прочел, затем от процесса общения с режиссером и автором Сергеем Васильевым, от репетиций и от разговоров о том, что это будет. Затем от процесса съемок. Все это время было чистым наслаждением», — продолжил актер.

«Отдельным наслаждением» для Чихачева стало вождение трактора. Сам он любит «водить все, что угодно», но трактором до этого не управлял.

Ферма, где проходили съемки, не требовала с создателей фильма денег и дала им полную свободу действий, сообщил актер.

Источник фото: YouTube

Киберпанк на селе

Съемки проходили на экоферме «Сытные сады» под Рязанью. Фермер Каролина Грановская рассказала «360», что все произошло по воле случая.

«Так сложились обстоятельства. Мы с ребятами познакомились. Оказалось, что они давно ищут ферму [чтобы сделать фильм], а мы ищем ребят, которые бы приехали, поснимали что-нибудь интересное. Ну и вот судьба нас свела», — пояснила Грановская.

Всех роботов-андроидов играли работники фермы, в дальнейшем их образы изменили с помощью компьютерной графики.

«Сложность заключалась в том, что это был разгар сезона. И, конечно, на ферме было очень много именно фермерских хлопот — и огород, и выпас животных, и сбор урожая — все вместе. Но где-то за два-три дня мы все отсняли. Ребята просто молодцы: хорошая команда, слаженная, знали, что делать, не тормозили, поэтому очень быстро и легко все получилось», — добавила Грановская.

После выхода фильма фермерам начали писать и просто любопытные, и те, кто вырос в этих краях.

«Мне пишут, что „я в этой деревне вырос, у меня там теща живет“. „Я узнал эту церковь и эту почту“. И наши местные все как-то активировались, когда увидели. Мы не ожидали, что будет такая реакция, и что получится все так здорово», — рассказала фермер.

Автор и режиссер короткометражки Сергей Васильев уверил «360», что ролик не является рекламой. Он показал в нем продукцию фермы в знак благодарности.

«Это все-таки не реклама, мы снимали короткометражку. Но в качестве благодарности за то, что нас пустили поснимать ферму и помогали нам, естественно, мы разместили ссылки на соцсети ребят [из экофермы] и сняли их продукты. Но это изначально не реклама, это, скорее, кросс-промо (перекрестное продвижение — прим. ред.)», — считает режиссер.

Мы вдохновлялись рассказом ребят о том, как все у них устроено… Дальше мы заменили ломающиеся тракторы марсианским шаттлом, и получилось то, что получилось Сергей Васильев режиссер фильма

Главным героем Васильев выбрал коллегу по студенческому фильму «Деструкторы", в котором занимался графикой.

«И я понял, что он идеально впишется в этот образ», — говорит режиссер.

Источник фото: YouTube

Съемки проходили в конце августа. В течение осени делалась «самая трудоемкая часть» — компьютерная графика, сообщил Васильев.

Над фильмом работало «творческое объединение энтузиастов», сказал он TJournal.

Это «коллеги и товарищи, с которыми мы в разное время работали на теле- и кинопроектах, студиях визуальных эффектов и таким образом познакомились». Периодически команда собирается и делает короткометражки. Такие, как эта.

В планах — снять новые ролики в той же вселенной деревенского киберпанка.