Роботы-доярки, летающая «буханка» и ручная черная дыра. Как создавался киберпанк по-русски
Видео длится 4,5 минуты. Главный герой на ломаном английском ведет видеоблог о своем хозяйстве. В кадре фермер окружен роботами, голубей там заменили коптеры, старая «буханка» левитирует, а вместо разрушенной церкви появляется голограмма.
Роль фермера Николая сыграл актер Сергей Чихачев, известный в последнее время по озвучке видеоигр, например, «Ведьмака».
«С большим удовольствием снялся в этой короткометражный картине», — признался Чихачев «360».
«Я получил большое удовольствие от сценария, когда впервые его прочел, затем от процесса общения с режиссером и автором Сергеем Васильевым, от репетиций и от разговоров о том, что это будет. Затем от процесса съемок. Все это время было чистым наслаждением», — продолжил актер.
«Отдельным наслаждением» для Чихачева стало вождение трактора. Сам он любит «водить все, что угодно», но трактором до этого не управлял.
Ферма, где проходили съемки, не требовала с создателей фильма денег и дала им полную свободу действий, сообщил актер.
Киберпанк на селе
Съемки проходили на экоферме «Сытные сады» под Рязанью. Фермер Каролина Грановская рассказала «360», что все произошло по воле случая.
«Так сложились обстоятельства. Мы с ребятами познакомились. Оказалось, что они давно ищут ферму [чтобы сделать фильм], а мы ищем ребят, которые бы приехали, поснимали что-нибудь интересное. Ну и вот судьба нас свела», — пояснила Грановская.
Всех роботов-андроидов играли работники фермы, в дальнейшем их образы изменили с помощью компьютерной графики.
«Сложность заключалась в том, что это был разгар сезона. И, конечно, на ферме было очень много именно фермерских хлопот — и огород, и выпас животных, и сбор урожая — все вместе. Но где-то за два-три дня мы все отсняли. Ребята просто молодцы: хорошая команда, слаженная, знали, что делать, не тормозили, поэтому очень быстро и легко все получилось», — добавила Грановская.
После выхода фильма фермерам начали писать и просто любопытные, и те, кто вырос в этих краях.
«Мне пишут, что „я в этой деревне вырос, у меня там теща живет“. „Я узнал эту церковь и эту почту“. И наши местные все как-то активировались, когда увидели. Мы не ожидали, что будет такая реакция, и что получится все так здорово», — рассказала фермер.
Автор и режиссер короткометражки Сергей Васильев уверил «360», что ролик не является рекламой. Он показал в нем продукцию фермы в знак благодарности.
«Это все-таки не реклама, мы снимали короткометражку. Но в качестве благодарности за то, что нас пустили поснимать ферму и помогали нам, естественно, мы разместили ссылки на соцсети ребят [из экофермы] и сняли их продукты. Но это изначально не реклама, это, скорее, кросс-промо (перекрестное продвижение — прим. ред.)», — считает режиссер.
Мы вдохновлялись рассказом ребят о том, как все у них устроено… Дальше мы заменили ломающиеся тракторы марсианским шаттлом, и получилось то, что получилось
Главным героем Васильев выбрал коллегу по студенческому фильму «Деструкторы", в котором занимался графикой.
«И я понял, что он идеально впишется в этот образ», — говорит режиссер.
Съемки проходили в конце августа. В течение осени делалась «самая трудоемкая часть» — компьютерная графика, сообщил Васильев.
Над фильмом работало «творческое объединение энтузиастов», сказал он TJournal.
Это «коллеги и товарищи, с которыми мы в разное время работали на теле- и кинопроектах, студиях визуальных эффектов и таким образом познакомились». Периодически команда собирается и делает короткометражки. Такие, как эта.
В планах — снять новые ролики в той же вселенной деревенского киберпанка.