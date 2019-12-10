  • Киберпанк на крови. Криминалисты обнаружили, что ДНК меняется с пересадкой костного мозга

    10 декабря 2019, 02:00

    Александра Каширина

    Американец Крис Лонг из города Рино, штат Невада, обнаружил, что его ДНК его крови частично поменялась после пересадки костного мозга и стала идентичной его ДНК донора из Германии. Об этом сообщила американская газета The New York Times.
    Киберпанк на крови. Криминалисты обнаружили, что ДНК меняется с пересадкой костного мозга

    Через три месяца после пересадки Криса побудила проверить кровь его коллега в офисе шерифа, где он работал, которая подозревала, что такое вполне вероятно в силу того, что больная кровь заменяется на здоровую, а вместе с ней и ДНК.

    Однако спустя несколько лет после операции оказалось, что чужая ДНК была обнаружена не только в крови Криса. Мазки с губ и щек содержали не только его ДНК, но и донора, с которым сам Крис едва ли обменялся несколькими сообщениями.

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    При этом больше всего самого Криса и его коллег из криминалистической лаборатории поразило то, что вся ДНК в его сперме принадлежала донору. «Я подумал, что это невероятно, что я могу исчезнуть, и появиться кто-то другой», — сказал Крис.

    Получилось, что он стал «химерой» — таким термином ученые назвали в свое время редких людей с двумя наборами ДНК, исходя из того, что древнее огнедышащее существо из греческой мифологии имело голову и шею льва, туловище козы и хвост змея.

    Тот факт, что определенные медицинские процедуры «превращают» людей в «химер», давно известен, однако где еще может обнаружится ДНК донора, кроме крови, пока недостаточно исследовано.

    Киберпанк на крови. Криминалисты обнаружили, что ДНК меняется с пересадкой костного мозга | Изображение 1
    Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) — макромолекула, обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. Источник фото: Pixabay

    Ежегодно десятки тысяч людей делают пересадку костного мозга при раке крови и других заболеваниях, включая лейкоз, лимфому и серповидно-клеточную анемию. И хотя маловероятно, что кто-либо из них окажется преступником или жертвой преступления, мысль о том, что они могут ввести в заблуждение следствие, не давала покоя коллегам Криса в полиции округа Уошу. Поэтому они решили на время использовать своего совершенно невинного коллегу в качестве подопытной зверушки.

    Куда уходит ДНК?

    Дело Криса Лонга, представленное в сентябре на международной конференции по криминалистике, теперь привлекло внимание криминалистов далеко за пределами штата Невада.

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    Обычного врача особо не интересует, где проявит себя ДНК донора, так как ее смешение не нанесет вред пациенту. Его сознание и личность останутся неизменными, даже в тех случаях, когда, к примеру, у мужчин оказываются хромосомы женщины или наоборот.

    Совсем иначе ситуация видится судмедэкспертам. Предполагается, что следователи ведут дело исходя из того, что каждая жертва и каждый преступник оставляют после себя один идентификационный код, а не два (еще какого-нибудь человека на 10 лет моложе за тысячи миль).

    Поэтому коллега Криса увидела в этом возможность, после того как он, болеющий острым миелоидным лейкозом, нашел подходящего донора. По словам Криса, он даже не знал, будет ли жить.

    Киберпанк на крови. Криминалисты обнаружили, что ДНК меняется с пересадкой костного мозга | Изображение 2
    Источник фото: Pixabay

    При этом мазки с губ, щек и языка Криса также показали, что процентное соотношение двух ДНК постоянно менялось в обе стороны. Только грудь и волосы на ней не были затронуты чужой ДНК. Это не могло не шокировать криминалистов.

    Изучая данный феномен, коллеги Криса выяснили, что в 2004 году следователи на Аляске осудили не того человека из-за подобной пересадки косного мозга. И тот случай оказался далеко не единственным.

    Пока ученые задаются еще одним вопросом — если у Криса будет ребенок, то какие гены он унаследует? Ведь точность тестов на отцовство критично важна. Однако этот вопрос в данном случает останется без ответа, так как врачи провели Крису вазэктомию (хирургический процесс, во время которого врач отрезает или перевязывает семявыводящие протоки).