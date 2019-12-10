Киберпанк на крови. Криминалисты обнаружили, что ДНК меняется с пересадкой костного мозга

Через три месяца после пересадки Криса побудила проверить кровь его коллега в офисе шерифа, где он работал, которая подозревала, что такое вполне вероятно в силу того, что больная кровь заменяется на здоровую, а вместе с ней и ДНК.

Однако спустя несколько лет после операции оказалось, что чужая ДНК была обнаружена не только в крови Криса. Мазки с губ и щек содержали не только его ДНК, но и донора, с которым сам Крис едва ли обменялся несколькими сообщениями.

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При этом больше всего самого Криса и его коллег из криминалистической лаборатории поразило то, что вся ДНК в его сперме принадлежала донору. «Я подумал, что это невероятно, что я могу исчезнуть, и появиться кто-то другой», — сказал Крис.

Получилось, что он стал «химерой» — таким термином ученые назвали в свое время редких людей с двумя наборами ДНК, исходя из того, что древнее огнедышащее существо из греческой мифологии имело голову и шею льва, туловище козы и хвост змея.

Тот факт, что определенные медицинские процедуры «превращают» людей в «химер», давно известен, однако где еще может обнаружится ДНК донора, кроме крови, пока недостаточно исследовано.

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) — макромолекула, обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. Источник фото: Pixabay

Ежегодно десятки тысяч людей делают пересадку костного мозга при раке крови и других заболеваниях, включая лейкоз, лимфому и серповидно-клеточную анемию. И хотя маловероятно, что кто-либо из них окажется преступником или жертвой преступления, мысль о том, что они могут ввести в заблуждение следствие, не давала покоя коллегам Криса в полиции округа Уошу. Поэтому они решили на время использовать своего совершенно невинного коллегу в качестве подопытной зверушки.

Куда уходит ДНК?

Дело Криса Лонга, представленное в сентябре на международной конференции по криминалистике, теперь привлекло внимание криминалистов далеко за пределами штата Невада.

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Обычного врача особо не интересует, где проявит себя ДНК донора, так как ее смешение не нанесет вред пациенту. Его сознание и личность останутся неизменными, даже в тех случаях, когда, к примеру, у мужчин оказываются хромосомы женщины или наоборот.

Совсем иначе ситуация видится судмедэкспертам. Предполагается, что следователи ведут дело исходя из того, что каждая жертва и каждый преступник оставляют после себя один идентификационный код, а не два (еще какого-нибудь человека на 10 лет моложе за тысячи миль).

Поэтому коллега Криса увидела в этом возможность, после того как он, болеющий острым миелоидным лейкозом, нашел подходящего донора. По словам Криса, он даже не знал, будет ли жить.

Источник фото: Pixabay

При этом мазки с губ, щек и языка Криса также показали, что процентное соотношение двух ДНК постоянно менялось в обе стороны. Только грудь и волосы на ней не были затронуты чужой ДНК. Это не могло не шокировать криминалистов.

Изучая данный феномен, коллеги Криса выяснили, что в 2004 году следователи на Аляске осудили не того человека из-за подобной пересадки косного мозга. И тот случай оказался далеко не единственным.

Пока ученые задаются еще одним вопросом — если у Криса будет ребенок, то какие гены он унаследует? Ведь точность тестов на отцовство критично важна. Однако этот вопрос в данном случает останется без ответа, так как врачи провели Крису вазэктомию (хирургический процесс, во время которого врач отрезает или перевязывает семявыводящие протоки).