Шесть стран Европы создают Кибернетические силы. Что это такое?

Литва, Эстония, Польша, Хорватия, Нидерланды и Румыния 4 марта подписали соглашение о создании Кибернетических сил быстрого реагирования. Что это такое и зачем нужно?

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Кибератаки происходят по всему миру, именно поэтому союзы для борьбы с ними давно было пора создать. В этом уверен доктор политических наук Дэниел Уорнер. «Понимаете, атаковать могут любую страну, но она не сможет бороться в одиночку. Ведь неизвестно, откуда идут эти атаки. Другие страны могут помочь вычислить источник», — заявил собеседник «360».

По его мнению, набор стран в данном союзе получился немного странным. При этом внутри ЕС, считает Уорнер, невозможно создать подобную организацию, куда бы вошли все государства.

Не думаю, что все европейские страны хотят делиться конфиденциальной информацией со всеми остальными европейскими странами. А эти шесть стран решили довериться друг другу и начать обмен информацией Дэниел Уорнер политолог.

Собеседник «360» уверен, что подобных союзов должно быть больше. Скорее всего, разные похожие организации будут создавать и другие государства, которые и вне этого вопроса сотрудничают друг с другом. Политолог добавил, что кибератаки опаснее военных, потому что через них можно вывести из строя инфраструктуру, электричество, транспортную систему и так далее.

Еще один важный момент в борьбе с кибератаками — частный сектор. Банки, почта, интернет тоже уязвимы. Между тем отношения с правительством чаще всего у них складываются не лучшим образом. Никто никому не доверяет.

«Хочет ли банк раскрывать свои меры безопасности государству? Вряд ли. Иначе государство сможет получить доступ к данным банка. Дилемма в том, что каждый хочет защитить себя, но никто не хочет раскрывать свои способы защиты. Поэтому борьба с кибератаками работает не очень хорошо. Вместо союзничества мы видим единоличную борьбу, но сама идея хорошая», — заключил Уорнер.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что это совершенно новый международный кибернетический потенциал, инициатором которого выступила Литва. Международная группа быстрого реагирования будет дежурить в разных местах и сможет в любой момент ответить на атаку. Более того, военно-гражданские группы быстрого реагирования примут участие в этапах расследования киберинцидентов. А семь стран ЕС — Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия — наблюдатели проекта.