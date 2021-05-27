Кевин Спейси возвращается в кино. Но пока культура отмены сильнее таланта и презумпции невиновности

Актер Кевин Спейси, карьера которого начала стремительно рушиться после обвинений в домогательствах в 2017-м, снова вернется в большое кино. Он исполнит роль детектива в итальянском фильме про ложные обвинения в педофилии. Станет ли Спейси снова одним из самых востребованных актеров, сказать сложно, но пока общественность к этому не готова.

Скандальное возвращение

Звезда «Карточного домика» и «Красоты по-американски» Кевин Спейси возвращается в кино после четырехлетнего перерыва. Первую за долгое время роль в картине «Человек, который нарисовал бога» ему предложил итальянский актер и режиссер Франко Неро, известный по фильмам «Джанго» и «Джанго освобожденный».

В фильме рассказывается история слепого художника, который писал портреты своих заказчиков исключительно по их голосу. Карьера творца оказалась под угрозой из-за ложных обвинений в педофилии. Герой Кевина Спейси — детектив, который должен расследовать это дело и доказать невиновность художника.

«Я очень рад, что Кевин согласился сниматься в моем фильме. Я вижу его как прекрасного актера и не могу дождаться начала съемок», — сказал Неро изданию ABC News.

Высказался о выборе коллеги и итальянский режиссер и сценарист Луи Неро.

«В Италии мы не знаем подробностей, мы не говорим о том, о чем не знаем. С Кевином Спейси было очень легко и просто [иметь дело]. И Франко, и я считаем Кевина одним из лучших актеров поколения. Мы не хотим углубляться в личные дела. Он по-прежнему великий актер», — сказал он, добавив, что картина не имеет отношения к педофилии, но уточнять, о чем именно тогда будет фильм, он не стал.

Российские режиссеры тоже проявили интерес к Кевину Спейси. Например, создатель ленты «Легенда №17» Николай Лебедев рассказал о том, что предлагал актеру сотрудничество после скандала с домогательствами. Но сделка не состоялась. Не прочь поработать с Кевином Спейси оказался и создатель сериала «Чики» Эдуард Оганесян, но он пока не нашел подходящей для артиста роли.

Автор «Огня» и «Я худею» Алексей Нужный тоже не против снова встретиться с Кевином Спейси на съемочной площадке. Он уже работал с актером в 2012 году над короткометражкой «Конверт».

«Я в первую очередь оцениваю талант артиста. А он безумно талантливый человек. Я нахожусь вне американской индустрии, мне сложно ее оценивать. И, в общем-то, я и не хотел бы ее оценивать. Индустрия в США живет по своим законам, а у нас свои правила. В России Кевин Спейси не был в черном списке у режиссеров», — заявил Нужный «Газете.ru».

Неоднозначная реакция

Однако многие пользователи Сети оказались недовольны. Некоторые заметили сходство в истории Спейси и главного героя фильма — незрячего художника. Актера обвиняли в домогательствах и даже принуждению к сексу, в том числе и в отношении подростков, но доказательств этого предоставить за четыре года никто так и не смог.

Например, британский комик и автор комиксов Шивон Томпсон написала в Twitter, что желает «всем, кто хочет работать с Кевином Спейси, смерти от огня». С аналогичными и даже более грубыми и жесткими высказываниями выступили и простые пользователи: одна из них задалась вопросом, «когда кто-нибудь уже убьет Кевина Спейси».

«Над Кевином Спейси до сих пор открыт судебный процесс за сексуальное насилие, побои и умышленное причинение эмоционального вреда в соответствии с Законом о детях-жертвах, но да… позвольте ему играть», — написал кинопродюсер Кирк Мур, участвовавший в создании сериалов «13 причин почему» и «Американское преступление».

В социальных сетях поднялась целая волна осуждения Кевина Спейси из-за того, что он сумел получить роль даже после скандала с обвинениями в домогательствах и изнасилованиях, когда актрисы после 50, по их мнению, редко находят работу.

Запятнанная репутация

Сам Кевин Спейси пока не делал заявлений по поводу своей будущей роли. Реакция мировой общественности и упорное молчание звезд Голливуда говорят о том, что пока, вероятно, рано прощаться с так называемой культурой отмены, которая сломала карьеры многим актерам, в том числе Джонни Деппу.

Первое обвинение в домогательствах в адрес Кевина Спейси выдвинул известный по роли в «Стартреке» Энтони Рэпп. Он заявил, что когда ему было 14, а Спейси 26, актер приставал к нему на одной из вечеринок, но Рэппу удалось сбежать. Спейси извинился перед коллегой за неприемлемое поведение, а также признался в том, что он гей. Однако факт домогательств он опроверг, заявив, что не помнит ничего подобного.

После этого Netflix разорвал контракт с актером и продолжил сериал «Карточный домик» без него, хотя Спейси был исполнителем главной роли. Международная академия телевизионных искусств и наук решила не давать Спейси «Эмии».

На этом история не закончилась, последовали и другие признания. Вскоре некоторые члены съемочной группы «Карточного домика» анонимно рассказали, что Спейси вел себя фривольно на площадке, мог трогать коллег за разные части тела без их согласия. К этому якобы относились с юмором из-за статуса актера. После этого режиссер Ридли Скотт решил убрать Спейси из уже снятого и готового к прокату фильма «Все деньги мира»: сцены пересняли, а Спейси заменили на другого актера, хотя производство картины началось еще до скандала с домогательствами.

Затем еще порядка 18 человек заявили о неприличном поведении Спейси. Часть признаний оказалась анонимной, но даже те, кто решился обнародовать свое имя, доказательств представить не смогли. В основном обвинения заключались в том, что актер якобы трогал их через одежду, не получив на то разрешения.