Кешбэк, экзотика и ПЦР-тесты. Все плюсы и минусы российских и зарубежных курортов в бархатный сезон

Во многих странах начинается бархатный сезон, и туристы активно бронируют туры на отдых. Самым популярным направлением в сентябре — начале октября является Турция. Но и российские курорты не уступают в актуальности. «360» узнал, какие еще направления пользуются спросом у россиян, и стоит ли бояться «подводных камней», планируя отпуск за рубежом.

Отдых на море

Travel-блогер, руководитель турагентства «Go travel» Наталия Ансталь рассказала «360», что лидер среди направлений в бархатный сезон — это Турция.

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Второе место у Кипра и, пока что совсем мало бронирований на Грецию и на другие недавно открытые страны, отметила собеседница «360».

«Но это скорее всего связано с тем, что еще пока что достаточно сложно войти в тот ритм, который был раньше, очень многие туристы переживают из-за оформления виз и так далее», — объяснила Ансталь такую ситуацию.

Египет также начинает набирать обороты, заметила она. Но когда бархатный сезон начинается в вышеперечисленных странах, то в Египте еще очень жарко, поэтому туристы выбирают это направление ближе к октябрю.

Сейчас во всех странах действуют примерно одни и те же условия по сдаче ПЦР-тестов, отметила Ансталь. Их необходимо сдать перед вылетом, и уже по прилету в Россию, поэтому на сегодняшний день нельзя сказать, что в какие-то станы тяжело вылететь, а в какие-то нет. Более-менее везде уже условия приравнены, отметила собеседница «360».

Ну и конечно бархатный сезон все туристы выбирают, чтобы полететь на море, потому что там самые оптимальные климатические условия в этот момент, и цены значительно снижены по сравнению с летним сезоном Наталия Ансталь Travel-блогер, руководитель турагентства «Go travel»

Она добавила, что начиная с середины сентября и до средины октября там самый оптимальный климат для отдыха, даже с маленькими детьми.

Выгодно и разнообразно

Но не только зарубежные курорты стоит рассматривать для отдыха в бархатный сезон. Вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин посоветовал россиянам отправится на черноморское побережье.

По его словам, черноморское побережье после всех катаклизмов уже оправилось и вполне готово к приему туристов. Также он отметил приемлемость цен. Поскольку самый пик сезона прошел, то «вполне возможно найти хорошие предложения». Барзыкин отметил, что в России много различных направлений для отдыха, в частности Республика Крым и Краснодарский край.

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Говоря о выездном направлении, собеседник «360» отметил, что на сегодня самое бюджетное — это Турция. Египет, по его словам, пока дороже, но рейсы в эту страну добавляются и уже к осени и Египет будет вполне доступен, хотя и сейчас он востребован, объяснил Барзыкин.

Он напомнил также, что 27 августа Россия планирует возобновить авиасообщение с Доминиканой. Говоря об этом направлении, Барзыкин отметил, что это «далеко, но экзотично и интересно». Он добавил, что сейчас открывается все больше направлений, и соответственно можно выбор сделать.

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Говоря о ПЦР-тестах, которые туристы сдают перед отдыхом, собеседник «360» заметил, что даже если эти процедуры и обременительны, они обеспечивают безопасность и снижают риски заражения коронавирусом, «поэтому на это тоже следует обратить внимание, потому как отдыхать мы все-таки за здоровьем едем».

Египет Барзыкин назвал в целом тоже перспективным направлением.

«Ну и не надо забывать, до 31 августа нужно заказывать Россию. Кроме тех, которые я назвал, [есть] еще масса направлений, и с 1 октября действует программа кешбэк», — отметил президент Российского союза Туриндустрии.

По его словам, более двух миллионов туристов уже воспользовались этой программой в этом году и частично в прошлом. Барзыкин также отметил, что и «в октябре–ноябре тоже не мало интересного есть, можно увидеть, отдохнуть, познать».