В кукле Кена с длинными волосами увидели пропаганду гомосексуализма. Это так?

О своих планах выпустить такую игрушку создатели Barbie объявили еще в январе 2020 года. Компания-производитель Mattel заявила, что хочет предоставить потребителям «многомерное представление о красоте и моде» и «глобальное разнообразие внешних признаков человека».

В рамках этой задумки они пополнили коллекцию игрушек в линии Fashionistas («Модницы») новыми моделями. Туда попали не только Кен с длинными волосами, но и несколько Барби — с позолоченным протезом ноги, лысая и с витилиго, то есть разной пигментацией кожи.

Пользователи обратили внимание на нового Кена, которого начал продавать и рекламировать интернет-магазин Ozon. Кукла-мальчик одет в джинсовые шорты, разноцветную майку и белую спортивную обувь.

Однако пользователей возмутила не одежда игрушки. Производители сделали Кена длинноволосым блондином с макияжем. Вместо традиционной раскраски лица они добавили ему блестки на глаза, губы и брови.

Эта игрушка — не первая кукла-мальчик с длинными волосами. Другие интернет-магазины предлагают приобрести мужчин-брюнетов с волосами до середины спины и даже мальчика-русала. Большим спросом пользуются игрушки различных персонажей из фильмов и сериалов — к примеру, длинноволосые Леголас из «Властелина колец» и Джон Смит из «Покахонтас». Есть игрушки, к которым, помимо длинных волос, производители добавили и бороду. Однако ни у одной из этих кукол нет макияжа на лице.

Telegram-канал «Медиатехнолог» уже обвинил Ozon в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних за продажу и рекламу нового, гламурного Кена. Авторы канала уверены, что интернет-магазин нарушил статью 6.21. КоАП РФ. По ней предусмотрен крупный штраф. Юридическому лицу, которое нарушит эту статью, придется заплатить один миллион рублей либо приостановить свою деятельность на срок до 90 суток.

Впрочем, объективных причин считать длинноволосого Кена геем нет: внешне он больше напоминает калифорнийского серфера, а блестки на его лице, вероятно, объясняются специфичной краской.