Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил высшую меру наказания за подготовку к совершению теракта. Расстрел назначается за особо тяжкое преступление, но его применение критиковали как в стране, так и за ее пределами. Власти обосновывали необходимость смертной казни мнением белорусов, которые выступали с 1996 года за сохранение высшей меры.

Казнь за теракты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс. Они предусматривают введение смертной казни за покушение на совершение терактов. Казнь будет проходить в виде расстрела, писало РИА «Новости».

Источник фото: РИА «Новости» / Виталий Аньков

Согласно поправкам, высшая мера наказания предусмотрена за приготовление к покушению на представителя иностранного государства, международной организации для провокации международных осложнений или войны.

Казнь также предусмотрена за подготовку к акту международного терроризма, акту терроризма и покушение в отношении государственного или общественного деятеля. Наказание применяется и к совершившим акт терроризма с использованием радиоактивных, химических и биологических веществ, а также ядерных материалов.

К высшей мере наказания могут приговорить и за подготовку покушения на убийство государственного или общественного деятеля для того, чтобы надавить на органы власти или устрашить население.

Ранее нижняя палата парламента приняла соответствующий проект закона сразу в двух чтениях. Верхняя палата одобрила его. Закон вступит в силу через 10 дней после официального подписания.

Критика и обоснование

Белоруссия — единственная страна в Европе и СНГ, где смертная казнь все еще применяется. Родственникам преступников, как правило, не сообщают о расстреле и не дают возможности встретиться перед казнью. Тела казненных не выдают близким, им также не сообщают место захоронения. Женщин, стариков и детей не приговаривают к смертной казни, написал «Sрutnik Беларусь».

Источник фото: РИА «Новости» / Виталий Тимкив

Смертную казнь в Белоруссии часто критиковали. В 2003 году Комитет по правам человека ООН признал эту практику бесчеловечной по отношению к родственникам преступников.

Совет Европы неоднократно призывал власти страны ввести мораторий на смертную казнь. Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу отмены смертной казни Титус Корлэцян отмечал, что европейские стандарты в области прав человека запрещают применение смертной казни. Он подчеркивал, что это единственный способ улучшить отношение Белоруссии и Совета Европы, написал ТАСС.

За отмену смертной казни выступали и белорусские политики. Член Конституционной комиссии республики Сергей Дубков во время обсуждения проекта обновленной Конституции страны напоминал, что право на жизнь — это одна из фундаментальных христианских ценностей, про которую нельзя забывать, написала газета «Известия».

Александр Лукашенко обосновывал необходимость смертной казни мнением населения Белоруссии по этому вопросу. Он отмечал, что народ на референдуме принял решение о сохранении смертной казни. В 1996 году на референдуме за ее сохранение в стране проголосовали почти 80,5% жителей.

В 2019-м Лукашенко заявлял, что вопрос отмены смертной казни в стране можно решить только на референдуме. При этом он ссылался на опросы общественного мнения, которые показывали, что мысли белорусов относительно расстрелов не меняются уже несколько лет. В 2021 году глава государства допустил проведение референдума по этому вопросу.

Судьба смертников

Смертная казнь в Белоруссии назначается за особо тяжкие преступления, например за убийства двух и более человек, совершенные с особой жестокостью. В 2019 году в стране вынесли смертный приговор в отношении 36-летнего Александра Осиповича за жестокое убийство двух девушек в Бобруйске. Их тела с множественными ножевыми ранениями нашли в квартире предполагаемого преступника.

Источник фото: РИА «Новости» / Илья Наймушин

В том же году смертный приговор исполнили в отношении 44-летнего Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко за убийство трех человек. Еще в 2015 году преступники на заказ убили парня и девушку. Суд также признал их виновными в убийстве мужчины из Колодищ.

Третий смертный приговор вынесли 50-летнему Виктору Павлову за убийство двух пожилых сестер в Витебском районе. Ранее мужчина был судим и отсидел срок за убийство. Он нанес пенсионеркам множественные удары и ранения. По данным представителей компании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси», в 2021 году состоялся расстрел Виктора Павлова, сообщил правозащитный центр «Весна».

В 2019 году суд вынес смертный приговор 48-летнему мужчине по делу о жестоком убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце в 2018 году.

В 2020 году жителя Слуцкого района Виктора Скрундика приговорили к смертной казни за убийство двух пожилых мужчин. Преступник также покушался на жизнь 85-летней женщины. Позднее коллегия Верховного суда удовлетворила апелляционную жалобу мужчины, но после нового рассмотрения в 2021 году его вновь приговорили к исключительной мере наказания.

Суд в Белоруссии приговаривал к смертной казни двух братьев Илью и Станислава Костевых, которых обвинили в убийстве учительницы. Они убили женщину с особой жестокостью и подожгли ее дом. В том же году к смертной казни приговорили двоих молодых людей за убийство учительницы в 2019 году. Но позднее белорусов помиловали.

Зачастую о судьбе приговоренного к смерти долгое время ничего не известно, поэтому информацию о казнях находят правозащитники. Они же сообщают об исполненном наказании общественности.