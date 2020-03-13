От штрафов до смертной казни. Что грозит за нарушение карантина в разных странах

Коронавирус распространился на столько стран, что властям приходится идти на крайние меры, чтобы не превратить свою территорию в «чумное царство». Для этого чиновники меняют или ужесточают наказания за нарушение правил карантина для людей, которые вернулись из наиболее пострадавших от заболевания стран. Россия тоже наказывает за самовольный уход из изоляции, но не так жестко, как во всем мире. Некоторые государства, кажется, переборщили.

Чехия

Власти Чехии ввели обязательный карантин для всех граждан, вернувшихся из Италии. За его нарушение людям грозит штраф до 130 тысяч долларов (9,5 миллиона рублей по нынешнему курсу). Судя по заявлению минздрава, такие санкции ждут любого человека, кто сбежит из изоляции. По информации сайта, отслеживающего количество больных коронавирусом по всему миру, в Чехии около 100 инфицированных.

Израиль

Нарушение карантина в Израиле наказуемо. Человеку, который не захотел 14 дней сидеть взаперти, грозит до семи лет лишения свободы. В стране, по данным СМИ, уже расследуют несколько таких дел. Детали этих материалов не разглашаются.

В любом случае ученые предсказывают, что к лету коронавирус прекратит свое распространение по планете.

Украина

В стране есть две статьи, регулирующие соблюдение санитарных правил в ситуации с коронавирусом — 325-я Уголовного кодекса и 42-я кодекса об административных правонарушениях. Короче говоря, человека привлекут к ответственности, если он вышел из карантина и его действия повлекли (или могли повлечь) распространение заболевания. Тогда пациенту выписывают штраф до 1,7 тысячи гривен, либо арестовывают на срок до полугода, либо сажают в тюрьму как минимум на пять лет (а максимум — на восемь).

Южная Корея

Страна в конце февраля внесла поправки в законодательство, чтобы эффективнее противостоять коронавирусу. За нарушение карантина пациентов штрафовали на 2,4 тысячи долларов, но после вступления в силу поправок санкции усилили. Теперь граждане могут отправиться в тюрьму сроком до года и будут вынуждены заплатить штраф до 8,2 тысячи долларов.

В Южной Корее почти восемь тысяч зараженных, из которых выздоровели более 330 человек, а скончались 66.

Италия

Это вторая страна по количеству зараженных после Китая — 12,5 тысячи человек. Людей с подозрением на коронавирус отправляют на карантин, за нарушение которого их могут посадить на три месяца в тюрьму. Можно подумать, что это страна с самыми мягкими ограничениями, но это не так.

По всей Италии закрываются школы, университеты, театры, музеи и даже бассейны. Отменяются любые общественные мероприятия: от футбольных матчей до свадеб и похорон. Запрещено даже перемещение из одной провинции в другую, за исключением неотложных поездок. По данным СМИ, это самые жесткие ограничительные меры со времен Второй мировой войны.

Ситуация в государстве действительно сложная: если ранее карантин действовал только в северных регионах Италии, то на днях его распространили на всю страну. Премьер-министр Джузеппе Конте распорядился ограничить проведение публичных собраний и спортивных мероприятий, а также закрыть учебные заведения.

Китай

Уголовный кодекс Китая подразумевает, кажется, самое суровое наказание вплоть до смертной казни для тех, кто нарушил карантинный режим. Более того, под суд пойдут и те лица, кого поймали на коррупции во время эпидемии, а также недобросовестные производители, продающие контрафактные лекарства. Всего преступлений, связанных с «коронавирусными» делами, в Китае 21. За четыре из них могут приговорить к смертной казни.

Так, например, к высшей мере наказания могут приговорить пациентов, у которых подтвержден коронавирус, но они отказываются от карантина и лечения, самовольно нарушают режим изоляции. Также смертная казнь грозит тем, кто во время эпидемии нанесет медицинскому работнику вред с тяжкими последствиями или повредит защитную одежду персонала. Человека могут казнить и в случае, если он плюнет во врача, в результате чего он заразится коронавирусом.

Россия

Достаточно жесткое наказание за нарушение карантинного режима и в России. Ответственность наступает в случае, если пациент самовольно ушел из больницы и в результате заразил коронавирусом нескольких человек. За это беглецу могут назначить штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, а также отправить в тюрьму на срок до года.

Наказание меняется, если кто-то из-зараженных умрет. Изначальному носителю, покинувшему карантин, либо назначат обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные сроком до двух лет, либо посадят в тюрьму максимум на пять лет.

В России соблюдение режима самоизоляции отслеживают с помощью камер видеонаблюдения. Однако в стране все равно есть истории, когда пациенты сбегали из карантина. И их мотив порой можно понять.

В то же время в стране пока не было прецедентов, когда граждане обвинялись в заражении других людей коронавирусом.