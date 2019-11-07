  • Нельзя быть чудовищами. Возвращение смертной казни не спасет Россию от жестоких преступлений

    07 ноября 2019, 12:41

    Татьяна Струкова

    Последний опрос «Левада-центра» показал, что число россиян, поддерживающих идею возвращения смертной казни, растет. Сейчас согласных почти половина — 49%. Но проблема в том, что казнь не поможет избежать самых страшных и бесчеловечных преступлений. Почему, рассуждает колумнист «360».
    Нельзя быть чудовищами. Возвращение смертной казни не спасет Россию от жестоких преступлений

    Казалось бы, на дворе 2019 год, люди активно борются за соблюдение прав человека, животных, за толерантность и отказ от кровожадных практик, укоренившихся в нашей культуре. Нас искренне возмущают жестокость и насилие, мы все чаще задумываемся о том, что нужно беречь природу, становиться лучше — во всех смыслах этого слова. Многие борются с ужасами войны, а доживших до наших дней виновников страшных преступлений — таких, как холокост, — судят спустя десятки лет, потому что у некоторых преступлений нет срока давности. Мы не хотим быть чудовищами.

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    И при этом растет общественное недовольство, ведь среди нас, пусть нечасто, но оказываются поистине страшные преступники: педофилы, серийные убийцы и насильники, террористы и другие. И самых строгих тюрем — «Полярной совы», «Черного дельфина», «Белого лебедя» — уже недостаточно. После резонансного убийства 9-летней Лизы Киселевой в Саратове 78% опрошенных высказались за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.

    Один из самых популярных аргументов за возврат смертной казни за особо тяжкие преступления: «это лучше, чем содержать насильников и убийц на наши налоги». Такая позиция близка многим — почему мы должны кормить тех, кто не просто преступил закон, но совершил бесчеловечный поступок без оправдания? И сэкономить свои налоги — все-таки преступников в самых страшных и строгих наших тюрьмах приходится кормить и одевать десятилетиями.

    Но отвечать кровожадностью даже на самые страшные преступления нельзя. И даже не потому, что велик риск злоупотребления и ошибки, не потому, что за преступления могут казнить невиновных. Нельзя — потому что мы давно не в средневековье и никто, даже большинство, не может решать, кому жить, а кому умирать.

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    Многие сторонники смертной казни настаивают: суровость наказания будет настолько велика, что часть преступников просто отсеется — из чувства страха за собственную жизнь. Но один из страшных фактов, которые надо понимать максимально отчетливо: смертная казнь не спасет нас от самых страшных преступлений, именно потому что их тяжесть едва ли доступна нормальному человеку.

    И еще один важный факт, который ученые доказывают с незапамятных времен. Смертная казнь неизбежно приводит к дегуманизации отдельного человека и общества в целом. Академик Сахаров, всю свою жизнь раскаивавшийся в изобретении страшнейшего оружия в истории человечества, в 1977 году писал открытое письмо против смертной казни.

    Мне скажут: но ведь эти люди — насильники, убийцы, террористы — они решают, значит, они не заслуживают жизни. Но именно поэтому они и перестают быть для нас людьми, потому что принимают решения, которые не должны быть подвластны человеку.