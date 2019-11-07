Нельзя быть чудовищами. Возвращение смертной казни не спасет Россию от жестоких преступлений

Казалось бы, на дворе 2019 год, люди активно борются за соблюдение прав человека, животных, за толерантность и отказ от кровожадных практик, укоренившихся в нашей культуре. Нас искренне возмущают жестокость и насилие, мы все чаще задумываемся о том, что нужно беречь природу, становиться лучше — во всех смыслах этого слова. Многие борются с ужасами войны, а доживших до наших дней виновников страшных преступлений — таких, как холокост, — судят спустя десятки лет, потому что у некоторых преступлений нет срока давности. Мы не хотим быть чудовищами.

И при этом растет общественное недовольство, ведь среди нас, пусть нечасто, но оказываются поистине страшные преступники: педофилы, серийные убийцы и насильники, террористы и другие. И самых строгих тюрем — «Полярной совы», «Черного дельфина», «Белого лебедя» — уже недостаточно. После резонансного убийства 9-летней Лизы Киселевой в Саратове 78% опрошенных высказались за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.

Один из самых популярных аргументов за возврат смертной казни за особо тяжкие преступления: «это лучше, чем содержать насильников и убийц на наши налоги». Такая позиция близка многим — почему мы должны кормить тех, кто не просто преступил закон, но совершил бесчеловечный поступок без оправдания? И сэкономить свои налоги — все-таки преступников в самых страшных и строгих наших тюрьмах приходится кормить и одевать десятилетиями.

Но отвечать кровожадностью даже на самые страшные преступления нельзя. И даже не потому, что велик риск злоупотребления и ошибки, не потому, что за преступления могут казнить невиновных. Нельзя — потому что мы давно не в средневековье и никто, даже большинство, не может решать, кому жить, а кому умирать.

Многие сторонники смертной казни настаивают: суровость наказания будет настолько велика, что часть преступников просто отсеется — из чувства страха за собственную жизнь. Но один из страшных фактов, которые надо понимать максимально отчетливо: смертная казнь не спасет нас от самых страшных преступлений, именно потому что их тяжесть едва ли доступна нормальному человеку.

И еще один важный факт, который ученые доказывают с незапамятных времен. Смертная казнь неизбежно приводит к дегуманизации отдельного человека и общества в целом. Академик Сахаров, всю свою жизнь раскаивавшийся в изобретении страшнейшего оружия в истории человечества, в 1977 году писал открытое письмо против смертной казни.

Мне скажут: но ведь эти люди — насильники, убийцы, террористы — они решают, значит, они не заслуживают жизни. Но именно поэтому они и перестают быть для нас людьми, потому что принимают решения, которые не должны быть подвластны человеку.